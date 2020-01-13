第五大EMS廠緯創年營收近9000億元，為何董事長林憲銘說營收不用拚兆，讓獲利數字說話？力求體質轉換、供應鏈轉移，並建立IP投資組合，他看到什麼機會？

年營業額已經不是我追求的目標，9000億元還是一兆元，坦白講，差別其實很有限，但意義是裡面的內涵，傳達什麼價值給客戶，這才是我們未來5～10年要追求的。 緯創董事長林憲銘

不跟隨大哥們的步伐拼營收「破兆」，緯創雖是台灣第五大EMS（專業電子製造服務）大廠，2019年營收規模8,782億元，董事長林憲銘卻在10日尾牙上大談價值提升、談IP（專利權）投資組合，2020年新股票提撥福利也上路……。

過去5年，緯創更砸100億元前瞻技術新創，林憲銘眼中看到什麼？從留才育才制度、新創技術投資，到供應鏈移轉，以下是緯創轉型全紀錄。

緯創董事長林憲銘看印度市場五年內不會取代中國 王郁倫攝影

因看好電動車而投資，「蔚來汽車」虧損擴大

在談新緯創之前，先看中國電動車大廠「蔚來汽車」在2019年底公佈前三季財報虧損86.68億人民幣，第三季雖虧損縮小，營收恢復成長，但成立以來累積的虧損高達259億人民幣，持續燒錢壓力過大，這家電動車新創為此剛完成2億美元融資。

蔚來正是緯創投資的項目之一，林憲銘2018年不僅大談電動車未來，透露自己訂購了一台蔚來新車，同時緯創也是蔚來電控系統零件獨家供應商，緯創對電動車或自駕車的未來十分看好，「自駕車未來就是一台大的移動IoT！」林憲銘多次暢談，不過從投資面來說，緯創還沒賺到錢。

緯創不僅幫蔚來生產關鍵零件，緯創也投資蔚來關係企業「蔚隆」，透過緯創昆山投資了蔚隆（南京）汽車智能科技及蔚隆（昆山）汽車電子總計3.4億元，其中蔚隆（南京）緯創投資33%股權，這家公司另一個持股50%的大股東是江蘇蔚然汽車，董事長李斌正是蔚來創辦人，緯創另100%投資蔚隆（昆山）。

5年百億投資新創，林憲銘：CVC成績只能算打平

「趁有利潤時，不能全分完，要做投資。」林憲銘說，趁個人電腦產業仍穩定有獲利，他身體力行在過去5年每年提撥約20億元做前瞻投資，總計投資了15～16家對象，這些投資標的有成功也有失敗，但全必須跟緯創業務佈局有關。

「投資這家公司或產業，我們在意是投資後是否有IP（智財權），我們可以合作或共有，或者併購這些IP。」林憲銘舉例，5G從IP、IC晶片到下游服務，這條產業鏈中台灣掌握太少「封鎖性科技（Blocked Tech）」，除了台積電跟聯發科，掌握卡死對手的技術不多。

林憲銘觀察，緯創處於ODM領域多年，對基礎科學投資不深，而這領域又太廣，若沒有方向，稍抓不準就會浪費。但不論是IoT或5G＋AI、電動車，都是大趨勢，是未來20年的樣貌，目前緯創從上述領域累積很多IP，每年支付超過7億元專利費用，未來IP仍要繼續累積，為轉型鋪路。

新創成敗關鍵在人，一人以興事

蔚來在緯創新創投資中算不上成功的案例，但卻打開電動車大門。而對投資失利，林憲銘很坦白「投資過程中會有錯誤跟不對，但不能因為投資錯誤就不投了，因為失敗而決定後來不再投資，才是最大的失敗。」他認為應該要想辦法找出失敗關鍵因素，讓下一波做對的事情。

而緯創投資團隊內部檢討後，發現 「最大的問題都在人。」當沒有先深入瞭解投資的對象或人的時候，最後「這個人都會影響所有」 ，林憲銘說。他認為，論技術，很少有人持有世界上獨一技術，所以多數都是齊頭並進，最後事業能不能成功就看這個人（主事者），過去緯創對人沒有深入瞭解，所以最後就會敗在這個人身上。

林憲銘也強調，未來還是會堅持繼續投資，但會訓練更多有能力的人做風險判斷。他憂慮的說「台灣未來5～10年若沒有建立IP投資組合，我們（台灣）會任人宰割！」而緯創就是靠投資及累積IP投資組合做價值移轉，目前企業創投總體來說只是打平。

國際化，台商勝紅色供應鏈領先三年

「台灣要轉型！即使漫長，但必須做。」林憲銘說，緯創這兩年非常努力投入數位轉型跟AI應用導入，目前工廠運作智慧化已經成熟，未來的工作兩大重點是「體質轉換，數位轉移」及「供應鏈轉移」，前者目標是一座新工廠產線落成一週後，良率就能跟其他老廠一樣優秀，後者讓年輕人出路更多，但挑戰也變多。

2020年緯創在墨西哥、捷克、馬來西亞、台灣、越南、印度都要擴廠，未來戰線變廣，製造跟運籌帷幄的國際人才需求也變多，而經過貿易戰，林憲銘樂觀的說，未來台灣供應鏈會變得更成熟，而愈國際化愈可以領先中國對手。

「台灣ODM三年內還有優勢，」林憲銘面對紅色供應鏈緊追在後，他認為這因為處於不公平競爭（中國政府會補貼），但台商在擁有高客戶依賴度，在最後關鍵決策時往往也選擇跟台商合作，台廠還是領先，但中國政策重心的半導體跟面板產業，台廠就相對辛苦。

緯創2019年大刀闊斧改革推動雙執行長制，兩大事業體「緯創科技」及「緯創智能」分別由林建勳及沈慶堯接執行長，同時也加速印度設廠，第二座工廠2019年12月正式量產，

緯創十幾年前就在印度提供售後服務（維修），現在更跨入組裝，是印度經驗最深的電子五哥。林憲銘坦言印度的人才結構跟製造都完全與中國不同，比方印度總經理說的英文，台灣人不見得聽得懂，另外零件在印度生產仍有挑戰，效率不敵中國，但扮演組裝角色很OK。

把握大原則，善用當地人管理，授權彈性處理，「我覺得印度投資算及格」林憲銘說，但短期五年內印度無法取代中國製造地位。

談雙CEO表現，林憲銘坦言現在仍是培育人才階段，算不上已接班，仍要母雞帶小雞。「CEO基礎管理已可穩住陣腳，截至去年底的表現其實超過預期，但未來或許還有挑戰，還在測試中。」他強調：「CEO絕對不能安於現在樣子，要敢於挑戰風險，我鼓勵他們做嘗試，透過企業創投知道外界的科技趨勢，積極瞭解未來。」

留人才！緯創版勞退基金上路，將買自家股票

10日尾牙晚間，林憲銘開心到有點茫，他多次加碼88萬大獎，而一項新股票福利制度也剛自1月1日上路。

「緯創版勞退金」新制讓員工可用小額薪水撥入信託專戶，公司也會提撥相同金額，集體買緯創存股，依職等分3級，最高階主管每月提撥5,000元，公司也提撥5,000元，也就是每月用總金額1萬元存入基金買緯創股票，一般員工則是3,000元。

以每月自提3,000元來說，等於緯創另加發一年3.6萬元到員工信託專戶買股，以7,800位員工都參加來說，一年這個信託基金規模相當6億元左右，但專戶要綁年限，若期限前離職就無法享受公司提撥福利，但也透露緯創看好未來三年成長動能。

增持IP建立專利護城河、鼓勵人才有國際視野、階段性轉變緯創體質。林憲銘豪氣的說，「未來10～20年，假如我們沒有自暴自棄，是我們（台灣）的機會。」

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責任編輯：蕭閔云