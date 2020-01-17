後浪強勁，雅典錶發佈潛水系列全新計時腕錶，錘頭鯊潛水計時腕錶限量版獨領風騷

寒冬浪潮早已在瑞士翻湧不息，雅典錶再為潛水系列故事開啟新的篇章，傾力打造三款造型大膽的44毫米腕錶：黑色鈦金屬款、雅典藍玫瑰金款，以及紅藍配色鈦金屬錘頭鯊限量款。這三款備受矚目的腕錶，為雅典錶潛水系列畫上了色彩濃烈的一筆，再次彰顯了其在航海鐘錶領域的領先地位，並展現了品牌不斷前行的動力。

雅典錶行政總裁Patrick Pruniaux先生表示：此次三款腕錶的推出，標誌著雅典錶潜水系列發佈浪潮的完美收官。這三款潛水系列計時腕錶採用全新設計，將很快登陸店鋪。2018年，潛水系列42mm、44mm腕錶橫空出世；我們又接著推出了三款辨識度極高的潛水計時腕錶。設計師匠心獨運，重新設計了所有雅典錶潛水系列標誌性元素，包括雅典錶標誌性的針釦、逆時針單向旋轉內凹錶圈以及穹狀藍寶石水晶玻璃錶鏡-”千“錘”百煉！

雅典錶錘頭鯊潛水計時腕錶限量版，44毫米

雅典錶錘頭鯊潛水計時腕錶限量版，首次推出便穩居潛水系列“浪潮之巔”。這款腕錶整體堅固無比，配得上“防鯊”腕錶的稱號。

錘頭鯊因其獨特的頭部結構而得名，它們都是完美的捕食者，利用其奇怪的“錘狀”頭部來提高尋找獵物的能力。这款腕錶限量發行300枚，背部鐫刻有一隻錘頭鯊，巧妙致敬其兄弟型號——大白鯊潛水腕錶(44毫米)和藍鯊潜水腕錶(42毫米)。在鯊鱼張開的嘴巴後面雕刻了網格圖案，放大了錘頭鯊的攻擊性，使其更具時尚感和陽剛感。此外，鯊魚圖案的呈現從以往的側面視角轉移到了正面，外觀更為大膽、自信。同近幾年雅典錶打造的標誌性紅藍配色錘頭鯊錶款一樣，這款時計也搭載UN-150自動上鍊的自製機芯，並配備矽制擒縱，提供48小時動力儲備。從錶圈銜接處、計時秒針、開始/停止/復位按鈕，到橡膠錶帶在對應12點鐘的位置刻有紅色錘頭鯊，紅色元素在這款腕錶中無處不在。此外，獨特的錶殼側邊銘牌上還刻有紅色數字編號。

雅典錶潛水系列計時腕錶黑色鈦金屬款，44毫米

此款腕錶的錶殼、錶背、錶圈以及錶帶上的UN 商標組件均採用鈦金屬打造，錶圈並鑲嵌黑色橡膠。中央秒針等錶盤元素採用紅色設計。此款腕錶配備所有必要的潛水元素：抗磨損藍寶石水晶玻璃、旋入式錶冠、錶圈0刻度處覆有Superluminova夜光塗層、逆時針旋轉錶圈，即使身處幽暗的海底，該腕錶依然具備極高的可讀性，並且防水深達300米。此外，該腕錶可選配三種錶帶：橡膠錶帶、金屬錶鍊以及織物搭針釦錶帶。

雅典錶潛水系列計時腕錶雅典藍玫瑰金款，44毫米

此款腕錶的錶殼、錶背、錶圈以及錶帶上的UN 商標組件均採用5N玫瑰金打造，指針、雅典錶船錨標誌和錶圈刻度也採用玫瑰金配色。此款腕錶配備所有必要的潛水元素：抗磨損藍寶石水晶玻璃、旋入式錶冠、錶圈0刻度處覆有Superluminova夜光塗層、逆時針旋轉錶圈，即使身處幽暗的海底，該腕錶依然具備極高的可讀性，並且防水深達300米。此外，該腕錶可選配三種錶帶：橡膠錶帶、金屬錶鍊以及織物搭針釦錶帶。