儘管有些工作會在自動化與AI提昇企業效率後消失，人類特有的價值不會被抹滅，持續培養新技能、與同事良好互動的能力等，依舊是企業向前邁進的關鍵。

「人工智慧（AI）對企業的影響力未來將與日俱增，因此所有的企業組織都必須落實AI以維持自身的競爭力。」

這是從一份《資料脈動：釋放人工智慧的潛能》的市場調查研究報告所得到的共識。該研究藉由訪問亞太地區重要市場中600名資深IT專業人員，包括新加坡、印度、南韓、中國、台灣與澳洲，並且橫跨多個產業，例如ICT（Information and Communication Technology，資訊與通信科技）、零售商、製造業、建築業、房產業、金融服務業、物流業與教育等，探討企業中各部門採用及落實AI的準備程度。

而在這份報告中，有一項結果相當值得注意：

「74%的受訪者表示其企業組織已經至少在一個核心領域開始部署AI」。

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AI真的正在取代你我的工作嗎？

科技的進步對勞動力所產生的衝擊並非前所未聞，而長久以來，各界也一直在探討人類究竟會「被科技取代」抑或「受益於以人為本的AI」。

人類的聰明程度或許不及網際網路，也無法像自動化機器那樣效率驚人，但是AI將提供有利的輔佐，讓我們能「更努力、更棒、更快、更強大」。 BigBlueStudio via shutterstock

我個人認為答案其實會介於兩者之間，有些工作在自動化與AI提升企業效率之後自然會消失。

根據OECD的研究顯示，每七個工作中就有一個很可能會被自動化科技所取代；另外，有32%的工作會因為AI與自動化的快速發展，而產生不可小覷的轉變。這份研究也強調，

科技或許會取代某些工作，但同時也能夠創造出新的職缺，並和既有的工作相輔相成。

舉例來說，ATM的出現就讓銀行出納人員的技能有所提升，從過往單純地處理例行性的業務，轉而從事更具生產力的工作。（推薦閱讀：AI人才需求成長74%！LinkedIn公布15大新興工作，你需培養哪些技能？）

事實上，匯豐銀行（HSBC）在《人類優勢：人才勢力》（Human Advantage: The Power of People）報告中也提到，

自動化技術的提升不但沒有降低職場上人類特有技能的價值，反而使深刻的人際互動更顯珍貴。

以銀行業來說，隨著AI愈趨商業化，人類獨有的技能將會越來越有價值，且會成為成就一家「好公司」或「偉大公司」的區別。

耳機裡傳來的聲音

美國製片人、劇作家與電影導演詹姆士．L．布魯克斯（James L Brooks）在1987年推出了一部叫作 《收播新聞》（Broadcast News）的電影，以諷刺手法呈現電視新聞產業當時的現況，其實快節奏的電視新聞業至今仍持續反映我們所處的世界。

電影中有一幕場景，描述新星主播湯姆（Tom Grunick）。湯姆對於新聞工作的天分以及學識，其實都遠不及執行製作人珍（Jane Craig）或同事亞倫（Aaron Altman）。於是珍透過湯姆的耳機提示他該問些什麼問題、提供各種資訊，進而幫助他成功完成那場新聞首播。

電影的這一幕呈現了未來數位化世界的樣貌。人類的聰明程度或許不及網際網路，也無法像自動化機器那樣效率驚人，但是AI將提供有利的輔佐，讓我們能「更努力、更棒、更快、更強大」，就像法國電音雙人組傻瓜龐克（Daft Punk）的歌《Harder,Better,Faster,Stronger》唱的那樣。

而同樣的，就業市場在過去十年間產生了一些變化，但某些方面卻依然維持不變。科技的日新月異加上創新不斷，確實增加了對新技能、知識和工作經驗的需求，可是在招聘員工時，我發現自己仍然在尋找同樣的特質與軟實力。

關鍵在於同樣的特質與持續學習

請別誤會，我並不是說大家應該原地踏步。能與人良好互動、擁有高EQ和前瞻視野等特質，與培養新技能及學習敏捷力（learning agility）並非互斥關係。

而後者在數位化的時代尤其重要。管理諮詢公司Korn Ferry就特別強調了「學習敏捷力」對個人成功的重要性。它指的是「個人在作出決定前，擁有快速研究新問題的能力與熱情，並運用自己的學習經驗來加深理解」。

學習敏捷力佳的人一般會持續培養新技能、從經驗中成長，並能在不同的環境中表現優異。而Korn Ferry的研究更發現，對於企業組織而言，擁有較多學習敏捷力佳的主管，其公司利潤也會比同業高出25%。

這個原則同樣也適用於我們對AI的討論。如果AI真的會搶走人類的工作，那麼我們更應該在保有這些可貴特質的同時，努力向前邁進。

無論是個人或企業組織，只要能充分了解到「科技的存在始終是為了助人類一臂之力」以及「持續學習是善用科技的關鍵」這兩件事，那麼未來當我們與AI共事時，應該就能少一些悲觀的反烏托邦色彩，轉而看見無窮的契機。

責任編輯：陳建鈞

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