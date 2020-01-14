怎麼用AI助工業4.0一臂之力？台塑董事長林健男透露內部已有120個AI專案執行中，將產生3億元效益，除贊助人工智慧學校成立，為何還要加碼區塊鏈技術？

台灣石化龍頭台塑拼數位轉型，台塑董事長林健男今（14）日分享集團AI使用成效，除大專以上員工全都必須學習AI課程，集團內鎖定四大應用，總計有120個專案展開中，預計完成時將產生3億元效益。

為了強化與南台灣在地產業的互動與合作，工研院今日在台南六甲院區舉辦了南台灣產業大進擊創新論壇。在活動中，一口氣展示近30項在「數位轉型」、「在地優勢」及「培育新創」等三領域上的亮點技術。

其中，工研院長期的合作夥伴台塑企業董事長兼總經理林健男，也在論壇中發表演說，內容提到台塑近來導入人工智慧（AI）的作法與應用。

他強調，台塑自去年開始，全面推動AI相關技術的開發應用，以確保作業環境改善，並提升產品品質、生產及管理績效。在今年，也將進一步將AI的觀念普及到所有員工。

林健男分享在台塑中，如何應用AI為企業加值。 程倚華攝影

晉升工業4.0，AI不可或缺！台塑用人工智慧做到這4大應用

「AI是工業4.0中間的一環，如果沒有AI推行，工業4.0就無法發揮；我們認為AI才是王道，」林健男在演講一開始就開門見山地強調AI對於台塑而言的重要性。

首先，林建男分享了台塑從1970年開始，投入工業自動化、資訊化的歷程。他指出，台塑自2007年開始投入自動化生產管理系統、雲端與大數據的布局，一直到2016年，開始往工業4.0佈局。為了投入工業4.0所需的AI技術需求，台塑秉持著「自己的問題，自己解決」的精神，捐助3千萬元新台幣，協助成立台灣人工智慧學校。

展望未來的人工智慧發展趨勢，林健男強調，「以後每個人的工具就是AI，AI不是給特定人士所用。」因此， 現在在台塑內部，只要是大專學歷以上員工，AI課程都是基本培訓內容 。

目前，台塑希望可以透過AI技術達到4大應用情境：

1.產銷優化

為了要抬高達交率、優化產能、縮短生產週期，在接到訂單之後，台塑利用AI來推估要在哪個工廠生產、交期時間、以及整個運輸、輸送流程。同時，這樣的作法也可以協助客戶透過系統即時了解出貨資訊。

2.品質確保

在過去，使用人工抽樣檢驗，使得生產品質異常的原因追查不易。不過現在，透過AI的協助，台塑可以即時得知生產異常的原因，並且即時解決。

3.智慧保養

在過去，必須依靠老師傅經驗來判斷計畫性停機保養週期，也時常必須要等到設備異常警報、停機才能夠維修。不過在導入AI之後，透過數據化管理，可以提前得知設備可能出問題的時間，並且根據工廠適合的時間停機維修，降低維護成本、提升工廠工作安全。

4.降低成本（節能操作）

導入AI優化操作之後，可以兼顧設備安全運轉與產品品質，進而減低生產能耗。同時可以兼顧安全、品質與節能。

台塑過去數十年中的數位轉型歷程。 程倚華攝影

導入AI成效看得見！台塑未來還要加碼區塊鏈技術

也由於以上的種種優點，林健男說，「為了提高效益，我們不得不投資AI。」

不過，在導入AI到台塑工廠中之後，目前的成效如何？針對這個問題，林健男也提出數據說明。

他指出，目前台塑有120個AI導入專案正在進行，目前已經完成52案，所得到的效益估計已達到1億4千萬元新台幣；待120案皆完成之後，效益預估將超過3億。

展望未來，台塑在將AI佈局完善之後，也不會停下進化的腳步。

在把客戶、供應方、台塑三方的資訊連在一起、成立一個平台，將銷售量、預估生產時程、品質控管資訊連結再一起之後，林健男說，更重要的是下一步將會把區塊鏈技術導入。

「區塊鏈技術如果跟客戶一起導入的話，可以確保資料安全、不被更改，提升整體的安全性、保密性，」林健男說，未來希望透過區塊鏈技術，降低交易成本與風險，進而提升產業鏈效率。

責任編輯：蕭閔云