國泰金控向全球新創廣發英雄帖，從400多家新創中挑選9家新創合作，發展FinTech（金融科技），不過台灣新創卻缺席了...

國泰金控旗下的「國泰金融創新實驗室（Cathy Financial Innovation Lab）」計畫，向全球新創公司廣發需求，從400多家新創公司中，嚴選出9家新創公司，透過國泰金控數位數據暨科技法發展中心（簡稱數數發中心）接軌，將與集團人壽、銀行、產險等子公司協同合作，進行5個月的金融服務概念性驗證（PoC，Proof of Concept）。

國泰金控資深副總經理孫至德表示，重點不是合作的成功與否，而是國泰各單位對接新技術的過程。 陳君毅攝

不過，9家新創來自世界各地，卻沒有台灣的新創入列，國泰金控資深副總經理孫至德強調，國泰也非常想跟台灣新創合作，沒有入選不代表沒有合作機會，但這次看來台灣許多新創仍在相當早期的階段。

412家報名僅9家上榜，台灣新創未入選

國泰金控先向內部業務單位徵詢需求，整合出六大面向需求：金融、保險、醫療、法遵、不動產與人工智慧，再向全球新創廣發英雄帖。最終有412家新創報名，經過多個階段、70次評審會議的遴選，最終僅有9家入選、錄取率僅2%。

國泰向全球新創廣發英雄帖，共412家新創報名，僅9家入選、錄取率2%。 陳君毅攝

入選的新創將與國泰旗下的業務單位對接，進行5個月的概念性驗證，會於6月舉辦成果展示。孫至德表示，KPI並不是成功與否，成功合作固然是美事一樁，但更重要的是讓國泰的業務單位有跟新創公司合作的經驗。

新創公司的技術導入不只要調整，也要實際的場景與數據，都需要雙方不斷溝通協調，整個過程是國泰希望各單位能夠學習的。

不過台灣新創在本次遴選中並沒有入選，孫至德則說，原則上還是希望可以導入台灣新創的技術，國泰跟台大、政大、清華大學都有產學合作，並不排斥台灣的新創，「 但我們想真的落實、落地，有時候台灣的技術還是滿早期的。 」

入選的9家新創為Amenity Analytics（美國）、BehavioSec（美國）、ClearQuote（印度）、ComplyAdvantage（英國）、DataRobot（美國）、HousePrice AI（英國）、Lunit（南韓）、LenddoEFL（新加坡）以及Paygilant（以色列）。

其中2012年成立於波士頓的DataRobot，提供自動化AI建模專案及模型管理平台，已累計募資4.3億美元，已是AI獨角獸，曾被研調機構CB Insights名列為AI 100強企業。

另一家值得關注的新創為Amenity Analytics，透過自然語意理解（NLU）能夠針對全球的分析報告進行分析，未來將協助國泰投資部門建立預警機制及即時監控投資部位，提升投資研究效率。

國泰數位轉型的核心：數數發中心

2016年成立，簡稱為「數數發中心」的國泰金控數位數據暨科技法發展中心，是國泰在數位轉型的引擎與核心。

這顆關鍵引擎的核心是資料科學團隊，也是驅動數數發中心打造出國泰優惠（MyRewards）App紅利點數捐贈、數位銀行品牌KOKO的基礎。

不過，孫至德認為產品固然是發展的過程，「但更重要的是橫跨整個國泰集團的基礎建設，以及文化與mindset（心態）的轉型。」

目前數數發中心有500+人，超過一半是非金融領域專業的人才，透過跨產業的經驗，推動國泰的數位轉型，接軌全球的新創公司，讓國泰內部單位有機會學習新技術的導入過程也是重點目標。「國泰的目標，是往『科技』加『金融』領導品牌前進。」孫至德說。

責任編輯：陳映璇