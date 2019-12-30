2019年共有142家新創成功孵化成獨角獸，這些獨角獸有什麼特徵、輪廓，牠們又是來自哪？

年關將至，新創公司資料庫CrunchBase於本週公佈2019年「新生獨角獸」報告。在各個獨角獸一一畢業上市、或者隕落的同時，仍有新創公司前仆後繼躋身這個舞台，成為龐大獨角獸陣容的一員。

142家獨角獸孵化，牠們的產地在哪？

在數量方面，2019年一共有142家新創公司成為獨角獸 。與往年的紀錄相比，這個數字雖低於2018年的158家，但高於2017年的102家、2016年的87家，以及2015年106家，在近年表現中仍可說相當突出。

獨角獸的誕生地。 CrunchBase

一如往常，美國蟬聯最大獨角獸產地的寶座，過去中美之間的差距曾一度被拉近，今年中國卻再度被甩開。根據6月時的資料，Crunchbase獨角獸榜單上的452家獨角獸中，196家屬於美國、165家來自中國，數字上相當接近。

但若聚焦2019年度的話，美國的表現卻大大突出，今年這142家獨角獸裡，其中78家來自美國，比2018年的成績高出11家；居於次位的中國今年僅誕生22家獨角獸，而去年則為58家，相形之下成績遜色不少。

後續的巴西、德國、英國、以色列、印度等國表現差異不大，今年均孵化出4至5家獨角獸。

獨角獸都往哪兒去？這6大領域最夯

過去一年，這142家新生獨角獸總共增加216億美元估值，而最受這些獨角獸們關注的領域分別是 金融科技、消費購物、數據及資料分析、交通運輸、軟體即服務和健康醫療 。

近年來，金融科技一直是催生獨角獸的重點領域。 shutterstock

這項結果與胡潤研究院10月發布的獨角獸生態調查不謀而合，金融科技是當今獨角獸最為盛行的領域，在中美兩國皆排名數量第二的行業，總體估值更占全球獨角獸的22%。

CrunchBase列出今年5間最高估值的新興獨角獸：

- Uber先進技術集團（73億美元）：Uber的自動駕駛技術子公司

- 京東健康（70億美元）：中國電商巨頭京東設立的醫療健康電商網站

- Databricks（62億美元）：數據分析企業

- CloudKitchens（50億美元）：由Uber共同創辦人崔維斯．卡蘭尼克創立的雲端廚房，專為外送平台提供餐點。

- Rivian（50億美元）：電動車新創

值得一提的是，Rivian才於年底獲得13億美元融資而受到大量關注，稍早更獲得亞馬遜一筆10萬台的訂單，這間新創的主力產品是電動皮卡車，被視為特斯拉在電動車市場最大的潛在競爭者。

前陣子獲得13億美元融資的電動車新創Rivian，被視為特斯拉有力的競爭者之一。 Rivian

另外，CrunchBase還指出，有6家新創企業在今年成為獨角獸，並在年內就閃電上市，分別是：

10X Genomics（37億美元）：生技新創，為生命科學的研究提供解決方案

Vir Biotechnology（17億美元）：專注於解決傳染病問題的醫療新創

The RealReal（17億美元）：線上的奢侈品銷售平台

Bill.com（16億美元）：為中小型企業提供財務管理上的解決方案

嘉楠耘智（14億美元）：中國區塊鏈伺服器製造商

Health Catalyst（13億美元）：為醫療機構提供數位化的資料管理與分析平台

以截至2019年底的結果來看，這些獨角獸閃電IPO的成果也是幾家歡樂幾家愁，10X Genomics目前市值成長約1倍，股價也比發行時高出約5成；而嘉楠耘智則呈現下滑，現時市值已低於9億美元，股價也下跌達37%。

2019年獨角獸募了多少錢？

在這份報告中，CrunchBase也一併公佈了近年來獨角獸的整體募資金額。雖然今年誕生的獨角獸相當多，但整體募資金額卻相對偏低。

CrunchBase

2019年獨角獸們一共募得了851億美元，低於2018年的1,390億美元與2017年的938億美元。

CrunchBase認為，在WeWork今年9月IPO計畫滑鐵盧後，投資者對於在獨角獸上揮灑千金變得更為審慎，即使當季融資金額較上一季成長11%，同比卻下滑高達54%。

不過，他們對新創界的未來仍抱持樂觀態度，相信隨著2020年更多獨角獸加入，募資金額將創造超出今年表現的顯著成長。

原始報告請見：The New Unicorns Of 2019

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責任編輯：陳映璇