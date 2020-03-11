Martech風潮吹來，電商、廣告、零售都在行銷科技催化下變得很不一樣，品牌能即時掌握顧客需求的同時，民眾也從浮濫的廣告解脫，獲得更好的消費者體驗。

近年來，Martech已經成為新的產業風口，各行各業都能看到Martech風潮吹過的痕跡。廣告行銷不只談大數據，更談大數據之後的行銷科技應用；電商經營者不耗費人才回覆基礎的客服問題，而將這些擁有固定答案的問題整理成資料庫，由客服機器人統一回覆，為真人客服負擔不少工作量；零售產業不再只靠線下實體店員接觸買賣，而是透過App、智能販賣機等科技應用，將客戶資料整理蒐集到線上，再做精準的顧客分析與行銷。

其實很多人對「Martech行銷科技」一詞並不陌生，工研院產業學院推出的「MarTech行銷科技長認證班」也已經來到第三屆，去年下半年開始，Martech產業的好消息頻頻傳出，台灣的行銷科技產業就像正在經歷一段小型爆發。不僅iKala、awoo、漸強實驗室、CloudAD等台灣四家尖端行銷科技公司聯手，組成Martech生態圈；安布思沛也宣布進入Media 3.0時代，要讓任何媒體都能產生對應的效益，台灣行銷科技的爆發看似一瞬間，實際上，這正反應著行銷戰場的環境變動。

行銷觀念在變

在第一代的行銷環境中，消費者接收資訊的管道被電視等大型媒體壟斷，廣告主砸了大筆資金買廣告，賺取了大量曝光，但無法精準地追蹤轉換；第二代行銷環境中，消費者接收資訊的管道多元但集中於特定平台，廣告主可以自行或透過廣告商進行廣告投放，但轉換仍然講求投放者對顧客的了解程度與演算法，因此，廣告效益好的時候轉換高，企業捨得砸錢，但當越來越多人加入戰局，投放者又開始被其他企業挖角，企業的轉換無法突破，對於行銷科技的需求為之迫切。

作為一個有過多次創業經歷的人，老闆每天想的事情百百種，但一定有一樣是所有老闆每天都想破頭要持續精進的：如何用最少錢，讓最多人買東西？

在科技那麼發達的今日，難道沒有更精準的行銷管道可以提升轉換嗎？這是許多企業老闆的疑問。行銷人的老闆，已經從Madman轉變為Mathman，隨著網路發展，我們可以看到Google、Facebook的誕生催生了新的廣告體系，在網路上，所有人都被數據化，當企業可以數據化地分析，能透過行銷科技精準獲得顧客轉換的廣告方式，就滿足了老闆們心中CP值更高的一筆交易。

廣告主的行銷觀念在改變，消費者被行銷的觀念也在改變。在資訊過多的現在，消費者耐心大幅下降，對於多數企業來說，贏得消費者信任的機會只有一次，一旦消費者進入購買流程後感到不滿意，這位消費者就很可能再也不會回來了，面對網路時代養出的消費者形態，行銷科技不只著重在廣告行銷吸引顧客，許多CRM（Customer Relationship Management，顧客關係管理）為主的行銷科技發展也十分蓬勃，如：Salesforce、聊天機器人等。

Martech翻轉的產業

說完廣告主與消費者催生的Martech需求，在各行各業中，Martech帶來的改變也不容小覷。就網路產業而言，我首先關注到三個產業開始變得很不一樣，這三個產業分別是電商、行銷服務公司、零售。

電商因為生於網路，可以說是Martech最好應用的產業，從架設平台起第一天，顧客的數據就會在網路上被記錄下來，只要經過完整的分析整理，就是能夠被行銷科技良好利用的數據。電商的應用，最生活化的例子就是App內的智能推送以及人工智慧客服推薦產品，除了透過將App的會員整理分析，對不同喜好的顧客推送不同廣告訊息之外，針對曾經在AI客服詢問過某項商品的顧客，品牌也可以依據產品使用週期設定智能推送，在消費者即將有需求時，用科技第一時間掌握行銷利基。

電商可以透過自己的系統做到行銷科技，擁有網路廣告先天優勢的行銷服務公司，自然也是行銷科技發展的重要一環。正如文章最開頭提到的iKala、awoo、漸強實驗室、CloudAD、安布思沛等行銷服務公司，各自在不同的廣告服務基礎之上結合科技應用，讓數據經過清洗後能更有利於廣告轉換，如此的Martech發展，對於廣告主與消費者來說都是一大福音。

最後，也是我認為消費者能最直接感受到的改變，就是「新零售」的出現。新零售，最早從線下無人商店的Amazon Go開始，科技被引入零售實體店的幻想出現了實現的可能，近年來，台灣的實體零售店也不斷進行數位轉型，不只透過App蒐集會員數據，也在超商中引入智能販賣機、電子標籤、互動貨架等，翻轉顧客在零售購物的體驗，同時也有助於企業將線下數據轉換累積。

Martech下的消費者

行銷和消費者密切相關，在網路行銷開始快速發展的階段，其實消費者有很多體驗是被犧牲的，像是充滿無聊廣告的塗鴉牆、吸睛卻讓人不感興趣的大片廣告等，近一、兩年隨著Google廣告政策的改變，已經看得出線上體驗逐步被重視，而在Martech時代，更精準的投放對於消費者來說可能是一個新體驗的開始，藉由Martech精準化，廣告主得以安心放下那些不適合的名單，轉而將廣告資訊傳遞給對的人，消費者有望從爆炸卻無用的廣告訊息中獲得解脫。

而不只在廣告上，行銷科技的另一個發展重點CRM，也能提升消費者體驗，不只讓更多客製化的服務變得可能，同時，藉由AI機器人、新零售等新型服務的產生，消費者可以接受到的服務也將變得更好，其實，產業發展仍回歸消費者，在Martech的發展下，儘管行銷戰場被翻轉，最終能獲得消費者芳心的，還終將是勝利的一方。

責任編輯：陳建鈞

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