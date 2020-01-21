美國知名媒體CNET、Consumer Reports等均向消費者推薦1MORE耳機。

1MORE萬魔耳機專注專業聲學與智慧軟硬體的研發。以簡約時尚的北歐設計融合熱情溫暖的南歐定調風格，提供超乎想像的品質以及全面的價值。斬獲34項國際設計大獎，海外進軍28個國家。人氣產品三單元圈鐵耳機榮獲海內外媒體十多個音訊獎，美國知名媒體CNET、Consumer Reports等均向消費者推薦1MORE耳機。1MORE耳機連續三年獲得CES官方獎項：CES創新獎，成為唯一一個連續三年獲得九項該獎的耳機品牌。2016年9月，華語流行天王周傑倫加入1MORE萬魔耳機，並擔任1MORE創意官。2019年4月，金曲獎滿貫得主、創作歌手吳青峰正式成為1MORE耳機代言人，新歌《歌頌者》成為1MORE耳機官方鑒賞曲。

2019年8月9日，一位粉絲的“大膽想法”激起了眾人的共鳴：1MORE耳機的藍牙提示音如果是青峰錄製，那會是怎樣的神仙體驗？頗有創意的想法讓無數粉絲紛紛點讚。

聽見心聲的1MORE經過了多輪的評估和無數稿件設計方案，邀請1MORE音樂夥伴吳青峰親自獻聲錄製。終於推出了內置吳青峰錄製語音的1MORE時尚豆（太空人特別版）。讓粉絲可以在耳機內聽到青峰多種的提示音，像是：開機提示音「哈囉，我是1MORE音樂夥伴吳青峰」、藍芽連接時「太空人已連結」…等，藉著這些提示音讓青峰與粉絲零距離。

而除了新款太空人耳機外，1MORE也在發佈會上發表最新主打「真無線降噪耳機」。1月7日-11日，全球消費類電子展CES在美國舉行，此款耳機榮獲2020年度CES創新獎。值得一提的是，1MORE連續三年獲得CES創新獎，是獲得CES官方最多獎項的耳機品牌！1MORE 真無線降噪耳機支援高清AAC及aptX音訊技術，實現CD級音質，滿足蘋果與安卓系統智慧手機對音質的追求。作為硬體基礎的聲學發聲單元，採用了“動鐵＋動圈”雙單元設計，配合動鐵直驅專利技術，確保降噪真無線耳機也具有飽滿的聲音細節。1MORE降噪真無線耳機擁有嬌小身形和時尚外觀，榮獲2019德國iF設計獎，輕奢金屬充電盒讓它更具質感，還內藏數項黑科技，你喜歡的模樣它都有。