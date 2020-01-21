過去一年全球航空產業陷入寒冬，多家航空公司倒閉，星宇即將在小年夜開航，張國煒端出業界新標竿，敢做同業沒做過的事！

經過兩年八個月的籌備、超過一千多名員工的努力，1月23日小年夜這天，星宇航空（STARLUX Airlines）將正式首航。將打破長榮、華航國籍兩大巨頭競爭的市場局面，台灣的天空就此不同。

過去一整年，全球航空產業陷入寒冬，全球共有17家航空公司破產或倒閉，數量為史上最多的一次，另外，香港航空、義大利航空、南非國家航空公司都紛紛傳出經營危機。主要原因，歸咎於總體經濟不佳、殺價競爭等因素，國際航空局也預警，未來恐怕將有更多航空業者步入後塵。

國內長榮、華航雙巨頭的財報表現也差強人意，若看去年前三季，華航虧損達3.46億台幣，長榮稅後純益也衰退46.2%。主要受到接連罷工事件，以及國際油價走高、美中貿易戰、香港陸客數量消退影響所致。

去年前三季，華航虧損達3.46億台幣，長榮稅後純益也衰退了46.2%。 shutterstock

航空業資本密集、高成本、低利潤的特性，經營本來就不易，近年許多外籍航空也紛紛開航台灣，台灣天空競爭激烈，星宇一誕生就面臨各方挑戰。開航前，位於桃機一航廈的貴賓室提前曝光，導入Fine Dining（精緻餐飲）用餐概念，吃得到日式拉麵、法式香煎龍俐魚，早餐甚至還有「阜杭豆漿」。

張國煒端出業界新標竿、做同業沒做過的事情，星宇正擾動台灣天空的創新。

星宇小年夜開航，張國煒為台灣航空業激盪火花

開航初期，星宇只有飛航澳門、越南峴港、馬來西亞檳城三條航線，四月時會加入菲律賓宿霧航線。

主要是目前機隊只有三架單走道A321neo客機，才會先把重心放在短程東南亞航線，除了提前經營未來潛在轉機客群，也比較好在營運初期，掌控營運成本。

在2021年引進廣體客機前，因為航點少、載客量少，對於其他國籍航空影響並不大。然而，長榮、華航也有很有危機意識，近期新航點有志一同「卡星宇」。長榮去年底率先開航峴港、華航也搶在星宇之前，提前在三月開航宿霧航點。此外，星宇已經申請航權的清邁、普吉島，華航、長榮也都將在上半年陸續開航，較勁意味濃厚。

要面臨國際大環境的挑戰，國內又有兩位老大哥的強力競爭，台灣不過2300萬人口，卻有三家全服務的航空公司，為了突圍星宇，在策略上做出區隔。 星宇航空

擾動創新，或許是星宇開航帶給台灣航空產業最大的意義。長榮、華航有著品牌包袱，加上事業體龐大，在「創新」這件事情上就顯得比較緩慢。星宇航空的出現，就像是純網銀發揮的「鯰魚效應」，大膽提出各種業界首創做法，同時兼顧「在地特色」、「精緻服務」兩大準則，或許在未來，其他航空業者受到刺激，也能驅動更多商業上的創新能量。

策略一：貴賓室餐飲曝光，精緻又在地化

去年下半年，桃園機場第一航廈最神祕的地方，恐怕就是星宇航空貴賓室的工地，許多搭機的乘客，都曾在施工圍籬外探頭探腦，想一探究竟。

正式開航前，「Galactic Lounge貴賓室」提前曝光。 星宇航空

正式開航前，「Galactic Lounge貴賓室」提前曝光，找來日本設計師操刀，占地46坪、提供31席座位，將提供商務艙旅客、Cosmile Explorer、Insighter卡級會員使用。

貴賓室空間並不大，占地46坪、提供 31席座位。 星宇航空

餐飲向來是各家業者比拚貴賓室服務的重點。星宇以Fine Dining（精緻餐飲）概念為核心，乘客可以直接在座位上單點套餐，完全不必起身，就像在餐廳用餐，過去這樣的服務，只有在部分頭等艙貴賓室才能看到。

餐點上，星宇兼顧「在地特色」、「精緻餐飲」兩大原則。早餐時段，可以吃到知名阜杭豆漿燒餅、焦糖甜餅及豆漿套餐，也供應班尼迪克蛋或粥品套餐等；午、晚餐則能吃到日式拉麵、法式香煎龍俐魚，三杯春樁素排骨套餐。

星宇兼顧了「在地特色」、「精緻餐飲」兩大原則。早餐時段，可以吃到知名的阜杭豆漿燒餅、焦糖甜餅及豆漿套餐。 星宇航空

自助餐點則能吃到台中熱門IG打卡冰品「塔拉朵冰淇淋」、冷壓果汁等選擇。

策略二：恢復頭等艙，設立業界新標竿

無論軟、硬體服務，星宇的準則，就是做出業界新標竿。

硬體上，創下國籍航空首例，在窄體客機A321neo上，推出可以完全平躺的商務艙座椅，當全球航空為了獲利考量，紛紛取消「頭等艙」服務，星宇反其道而行，預計在2021年引進的雙走道客機A350上，推出在台灣許久不見的頭等艙。

創下國籍航空首例，在窄體客機A321neo上，推出可以完全平躺的商務艙座椅。 攝影 / 蔡仁譯

餐飲上，商務艙找來米其林一星餐廳「Longtail」主廚林明健操刀，經濟艙也吃得到台灣頂級燒肉品牌胡同燒肉；經濟艙更喝的到熱熱的馬鈴薯濃湯，以及台南人氣冰品「蜷尾家」。

此外，還打造機艙專屬的香氛「星宇香」，所有航班皆提供免費WiFi服務；旗下的會員制度「COSMILE」，更推出國內首見的「家庭帳戶」概念，讓全家一起集里程。

星宇航空的出現，就像是純網銀發揮的「鯰魚效應」，沒有包袱的提出各種業界首創的做法。 高敬原攝影

何時能夠獲利？未來版圖變化？這些答案或許現在都說不準，可以肯定的是，星宇正默默擾動台灣航空產業的創新神經，在逆風中前行。

責任編輯：陳映璇