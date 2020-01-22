全球智慧開店平台SHOPLINE宣布獲得新台幣6億元的募資，下一步將會擴大人才招募與更深入地前進東南亞市場。

全球智慧開店平台SHOPLINE於今（22）宣布，獲得美國那斯達克上市公司JOYY Inc.與亦聯資本2,000萬美元（約合新台幣6億元）的策略性投資。

SHOPLINE執行長黃浩昌（首圖右）表示，本輪資金主要將用於人才招募與拓展東南亞市場，目前鎖定越南與馬來西亞，而為了更進一步致力於東南亞的發展，SHOPLINE將會於新加坡設立區域總部。

JOYY Inc.（歡聚集團）由中國知名的YY直播母公司YY Inc.（歡聚時代）於2019年底更名而來，在全球150個國家擁有4.7億月活躍用戶，SHOPLINE將藉助YY直播國際化的經驗來拓展國際市場。至於是否會跟YY直播的「直播購（直播購物）」有所合作，目前尚在討論階段。

而亦聯資本是JOYY Inc.旗下的創投基金，專注於教育、娛樂媒體、消費等領域的早期投資。可見SHOPLINE本次獲投，兩個投資者的關係相當緊密。

獲更多資源南向拓展，仍面臨產品在地化挑戰

SHOPLINE營運長劉煦怡強調，公司仍會將重心放在SHOPLINE的業務拓展上，「透過JOYY Inc.的投資，能夠更快實現我們的雄心壯志。」

目前SHOPLINE在香港、台灣、中國深圳、越南與馬來西亞皆有部署辦公室，「香港與台灣是我們相當重要的市場，深圳則是協助中國大陸當地廠商跨境到全球。」劉煦怡說。 蔡仁譯

針對東南亞市場，劉煦怡表示期待相當高，但她也直言，東南亞社群電商的發展，比品牌電商的獨立官網還要流行，未來會密切地聆聽當地使用者需求，來做產品的調整，希望推出符合市場需求的產品。

至於在紐約證交所（NYSE）上市的電子商務平台Shopify近期來台招商，另外一家來自香港的零售開店平台likestore卻宣布停止營運。對於電商市場的波瀾起落，劉煦怡則說，SHOPLINE在2015年剛進台灣時，市場情勢也與現在完全不同，「有競爭對手永遠是好事，如果只有SHOPLINE在做，代表市場也很奇怪。」

聚焦本輪融資，雖然JOYY Inc.在納斯達克成功上市，仍是中國味相當濃厚的公司，SHOPLINE獲投會不會影響到既有客戶，讓「敏感性商品」無法上架？劉煦怡表示：「對SHOPLINE的員工、客戶來說，合約跟條款都不會變，營運公司也依然是我們，只是獲得更多的資源。」

放眼全球市場，「社群電商」至關重要

在2019年，SHOPLINE打下好成績。 SHOLINE

回顧2019年，SHOPLINE交出了漂亮的成績單。首先，SHOPLINE的全球使用賣家已超過20萬個。在2019年度，SHOPLINE也協助所有品牌客戶接觸超過3.5億的消費者人次，同比前年增長近20％。

此外，據SHOPLINE內部資料統計，台灣品牌在海外的銷售成績也表現亮眼，2019年跨境訂單相較2018年成長高達103％。

SHOPLINE今年邁入第7個年頭，團隊成員也從起初的3人成長到超過300人；除了在香港、台灣之外，也已經在越南胡志明市、中國深圳與馬來西亞吉隆坡設立辦公室，更計畫即將在新加坡設立營運總部，這些動作都看得出來，他們對於國際市場的野心。

問到這些區域市場的重要性有什麼差別？劉煦怡指出，「目前香港、台灣是最重要的市場，不過東南亞也是成長非常快。」在經營不同市場時，雖然各地文化有些差異，不過也有許多類似的地方，像是社群電商就非常重要，許多功能可以全球各地共用。

「Facebook Messenger、LINE與官網之間要對接好，這些我們都持續會做。」劉煦怡認為，無論在台灣、香港還是東南亞，即時通訊的使用度都比e-mail高出許多。SHOPLINE也開發了即時通訊功能，讓品牌可以藉此推播出貨資訊。目前也有許多API（應用程式介面）正在串接當中，品牌商家們可以拭目以待。

責任編輯：張庭銉