早在遠東百貨信義A13試營運之前，徐旭東就曾多次提到A13將是一個「智慧賣場」。究竟導入了什麼智慧科技在其中？

外界矚目已久的遠百信義A13在2019年底正式對外試營運。在A13加入之後，台北信義區的百貨數量已達到14家。這時要進攻這個一級戰區，勢必要與其他百貨品牌做出鑑別度。

正因如此，早在試營運之前，遠東集團董事長徐旭東就曾多次在公開場合，表示A13是一棟「智慧賣場」。為了要做到智慧賣場的購物體驗，遠東集團早在2018年初就成立跨部門的數位轉型辦公室（Digital Lab），整合集團的資源與數據，以及橫跨資訊工程、商品、行銷等等各部門人才。

透過數位轉型辦公室，「未來希望行銷成本可以降低15~30%，」身兼數位轉型辦公室副總經理的遠東百貨財務長湯治亞這樣指出未來目標。

遠百A13一樓，設有DXD互動螢幕。螢幕上方的廣告是針對前方的消費者特徵推播。 程倚華攝影

4大數位體驗，用App整合新購物流程

籌備兩年，投入將近2億元，定位為「智慧賣場」的信義A13究竟導入了什麼科技？

針對這個問題，湯治亞指出在A13導入的4大數位體驗，這4大體驗，基本上都是整合在遠百App之中。也就是說，如果消費者要感受到A13到底智慧在哪裡？就必須先下載App，並申請會員帳號。

1.App推播搶客，走過路過不會錯過A13

只要在會員手機定位功能開啟的狀態下，遠百App就可以利用手機定位系統，判斷出接近A13的會員位置，進而推播樓層資訊、最新優惠，搶在同業前吸引會員目光、增加來客。

2.了解樓層資訊的同時，互動螢幕推播客製化廣告

目前，在遠百A13一樓設置大型DXD互動螢幕，消費者可以藉由互動螢幕了解樓層資訊。而且，在消費者靠近螢幕的同時，透過螢幕上方的鏡頭，系統就已經開始判斷消費者的年齡、性別，接著推薦相對應的商品。

遠東百貨A13的數位購物流程。 遠東百貨

3.智慧POS機串連會員資訊，提供更多個人化服務

在A13的每一個專櫃中，都導入智慧POS機，在結帳的同時推播個人化廣告之外，還可以透過App綁定車牌號碼，直接透過POS機與App用消費折抵停車時間。

4.館內物流Smart Pick，買完一次提貨

購買商品後，如果想繼續購物或是看電影，店家可以協助把商品寄存在地下二樓櫃檯，想繼續逛街不必提著大包小包。在設定取貨前1個小時，會員App還會推播提醒取貨資訊。

完成購物之後，遠百Smart Pick服務會將商品送到B2櫃檯。消費者可以完成所有購物之後，再一次取貨。 程倚華攝影

複製數位體驗到全台遠百，下一步預測消費者會買什麼

以上4大功能，再搭配會員App的服務，就是這一次信義A13端出的科技壓箱寶。在未來，這一套「數位購物體驗流程」還會導入到更多遠東百貨門市之中，像是預期在2021年8月開幕的竹北遠東百貨，要以同樣的科技規格與消費者見面。

不過，湯治亞也提到，這一套「數位購物體驗流程」其實只將數位轉型辦公室的理想實現了7成。那麼，未來另外的3成是什麼？

「我想做你逛過什麼，我就推薦你什麼，我想做思想上的預測這件事情，」湯治亞這麼說。

他補充，目前在所有的實體賣場，都是要等到消費者完成結帳之後，才能取得相關資訊。不過，在電子商務的世界，由於每一個點擊、瀏覽過程都可以被蒐集，因此決策過程也可以成為個人化行銷的一部分資訊。在未來，遠東百貨希望能在實體賣場實現一樣的事情。

不過，關於技術上要如何布局？湯治亞說，這還是一個機密。後續優化的時程，也得看A13的消費者對於目前智慧賣場的接受度而定。（延伸閱讀：遠百信義A13來了！徐旭東3招突圍百貨大戰）

責任編輯：陳映璇