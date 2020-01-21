AI新創耐能智慧的總募資金額已經超過7,300萬美元（約為21.9億元台幣），翻開投資人的名單，也是一整片的星光熠熠。

美商AI（人工智慧）新創耐能智慧（Kneron）今（21）宣布，完成由香港首富李嘉誠旗下維港投資（Horizons Ventures）領投的4,000萬美元（約新台幣12億元）A2輪募資，其他投資人包含ICONIQ Capital等。

耐能智慧由台灣旅美創業家劉峻誠所創立，在美國聖地牙哥、台北、深圳、珠海與杭州皆有辦公室。目前耐能智慧累積的募資金額超過7,300萬美元（約新台幣21.9億元）。

讓AI無處不在，降低晶片的價格是重點

耐能智慧的創辦人暨執行長劉峻誠畢業於成功大學電子工程系、加州大學洛杉磯分校（UCLA）電子工程學博士，2015年與高通（Qualcomm）時的夥伴共同創立耐能智慧，主要產品為軟硬結合的AI解決方案，包含AI晶片等，能夠應用在智慧家居、保全、人臉辨識等。

去年12月，耐能智慧也與宏碁簽訂合作備忘錄，將由耐能智慧提供AI晶片嵌入宏碁雲端aiSage邊緣運算設備；過去耐能智慧，也將晶片打入工業電腦大廠研揚邊緣運算AI模組，以及中國搜狗、騰訊與格力等知名廠商。

雖然團隊總部在美國，耐能智慧充分應用台灣半導體產業發展的根基，以及高度控制成本的方式，將晶片的價格大幅壓低，實現「處處有AI」的願景，「使AI民主化，並建構終端（edge）AI網路是耐能的使命。」劉峻誠說。

此次A2輪融資，是維港投資在2018年5月A1輪融資後再次投資耐能智慧，維港投資的代表譚載文表示：「看到Kneron的AI軟硬體解決方案整合到全球合作夥伴產品中，未來預計對終端裝置上AI運算的需求將會激增，Kneron處於完全可以為這些裝置配備高效AI功能又不犧牲功耗的位置。」

知名創投ICONIQ Capital也是投資人之一

創立今年僅5年的時間，翻開耐能智慧的投資者可說是星光熠熠。除了香港首富李嘉誠的維港投資之外。還有ICONIQ Capital、阿里巴巴創業者基金、中華開發資本、奇景光電、高通等等。

截至目前，耐能智慧累計獲得的募資金額超過7,300萬美元（約新台幣21.9億元）。

ICONIQ Capital則值得單獨提出來介紹，ICONIQ Capital成立於2011年，管理的資金來自矽谷的知名億萬富翁們，包含Facebook的馬克·祖克柏（Mark Zuckerberg）、達斯汀・莫斯科維茲（Dustin Moskovitz）、Facebook的營運長雪柔・桑德伯格Sheryl Sandberg、LinkedIn創辦人、Twitter創辦人等。

也因為ICONIQ Capital客戶的知名度與人際網路，讓《富比士》在2014年以「The Spider Of Silicon Valley」為題，圍繞著ICONIQ Capital與「馬克祖克柏的朋友們」撰寫一篇報導。

無論是成為ICONIQ Capital的客戶，又或是被投資的公司，都是為了進入「圈子」，而非拿到錢這麼簡單。過去ICONIQ Capital投資社群媒體軟體公司Sprinklr，其創辦人瑞吉・湯瑪士（Ragy Thomas）就說：「 ICONIQ想要投資你，你不能說不，因為他們可以聯繫到世界上的任何人。 」

因此，耐能智慧後續能夠獲得怎麼樣的人脈連結，促成怎麼樣的驚人合作消息，相當令人興奮。

責任編輯：陳映璇