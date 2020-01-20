25歲的亞馬遜仍像一位孜孜不倦的學生，積極在各個領域進行嘗試，隨著2020年來臨，一位亞馬遜專家拆解亞馬遜過去的舉動，推測出未來的4大方向。

25歲，一個企業邁向「安身立命」的年紀，亞馬遜卻仍像一位孜孜不倦的學生，積極拓展涉獵範圍，深入物流、雲端……到AI等各個領域，成長的步伐絲毫不見停歇，去年還被市場研究公司Kantar評為全球最有價值品牌。

展望新的年度，從不怯於嘗試的亞馬遜，又會帶給我們什麼驚喜？外媒《Fast Company》一份由亞馬遜專家賴瑞．普魯默（Larry Pluimer）撰寫的評論，推測亞馬遜在2020年著力的四大領域，以及可能面臨的挑戰。

發射衛星覆蓋全球，亞馬遜要把網路握在手中

去年4月，亞馬遜向外界揭露「古柏計畫」，這項計畫目的是發射3,236顆衛星至地球軌道，建立一個覆蓋全球衛星網路，讓至今未能擁有網路的地區，也能享受快速、低延遲的連網體驗。

縱然古柏計畫落後SpaceX的Starlink一步，亞馬遜已為該計畫建造新總部，設立專門的研發團隊，並持續對外招兵買馬，緊跟馬斯克的節奏。（延伸閱讀：貝佐斯拚3千顆衛星上太空，亞馬遜建新總部大舉徵才）

亞馬遜計畫發射逾3,000顆衛星上太空，建立覆蓋全球的網路。 flickr

距離古柏計畫實際上線尚待一段時日，但亞馬遜垂涎網路領域的野心，卻已昭然若揭，去年亞馬遜還推出串連智慧家居產品的Amazon Sidewalk協議。

亞馬遜傾向於將業務所需的基礎服務掌握在自己手中。過去多年來，亞馬遜從委由UPS與FedEx協助遞送包裹，到現在擁有龐大的物流團隊，超過半數貨物都是自行運送。

亞馬遜也脫離Oracle的懷抱，建立起全球最大的雲端業務。去年10月，亞馬遜關閉了消費者業務的最後一個Oracle資料庫，將75PB數據全部轉移至亞馬遜網路服務的伺服器中，聲稱此舉降低60%成本與40%連接延遲。

因此，網路領域發生類似的轉變絲毫不會讓人感到意外，普魯默認為，亞馬遜可能會在不久的將來，為Prime訂閱服務推出流量方案。

著重GIF、超短音，創造生動線上購物體驗

如同各地電商的趨勢，線上購物已從目的強烈的行為，漸漸轉變為一種娛樂，就像過去我們享受逛街一般。

研究機構iPrice insight與App分析企業App Annie的一份東南亞電商報告中發現，越來越多電商業者投入直播、小遊戲，以多元互動豐富消費者的購物體驗。

電商已漸漸往娛樂的方向發展，亞馬遜可能在2020年著重影像呈現，帶給用戶更生動的消費體驗。 Shutterstock

然而，亞馬遜現在的購物體驗卻仍是靜態，甚至讓人感到有些枯燥。普魯默預測，這位電商龍頭將加倍投入GIF、直播、360度全景照片、VR等影像內容，進一步擄獲消費者的注意力。

屆時賣家需要以更視覺、生動的形式向消費者傳達品牌訴求，不到10秒的超短影片勢必將成行銷利器。（延伸閱讀：2019年App排行榜出爐！短影音又衝一匹黑馬，用戶消費最多的居然不是Netflix）

電商模式顛覆醫藥產業，瞄準5,000億美元商機

美國處方藥支出一年高達5,000億美元，但醫藥行業本身的封閉性，與錯綜複雜的監管制度，讓許多挑戰者不得其門而入。

勇於挑戰的亞馬遜，自然不會放過這口肥肉。2018年，亞馬遜收購了網路藥局服務PillPack，為進入利潤豐厚的醫藥市場開闢出一條道路。而且貝佐斯可不是一位生手，他曾在1990年代擔任過網路藥商drugstore.com的董事，對醫藥行業瞭若指掌。

病患從醫院取得處方箋，再前往藥局領藥的陳舊商業模式，早已處在被顛覆的邊緣。消費者調查指出，PillPack的客戶滿意度遠較傳統藥局為高，顯示消費者對前往藥局領藥感到厭倦，更傾向送藥到府的服務。

亞馬遜於2018年收購網路藥局PillPack，為進軍醫藥領域打開了一扇大門。 PillPack via Facebook

但在亞馬遜滲透進醫藥產業前，分析師認為，他們需先建立與藥商、保險機構居中協調的藥品福利管理（pharmacy benefit manager）部門，贏得多家保險公司的芳心作為第一步。

普魯默相信，如果亞馬遜能實現這個目標，將能為醫藥領域帶來不啻Uber變革乘車服務的顛覆性轉變。

擴大API應用，創造更多元後台功能

API也可能是亞馬遜著墨的另一個重點，第三方獨立開發人員可以透過API設計更多樣化用途的工具，幫助賣家善用亞馬遜銷售後台。

普魯默認為，能夠完成多重任務的RESTful API將從2020年開始湧現，除了取代賣家連結亞馬遜後台的傳統電子數據交換（EDI）技術外，也能實現付款、顯示目錄明細、銷售數據與分析等多種功能。

幾年前，亞馬遜為廣告平台推出API時，曾藉此促成數億美元的投資與收購。假使亞馬遜接下來能成功擴展API應用，未來賣家或許可以全然藉由基於API介面的第三方工具，與銷售後台進行互動。

未來挑戰：廣告發展限制、資安隱憂

在點出亞馬遜2020年的潛在機會與預測的發展重心外，普魯默也點出，亞馬遜可能面臨的挑戰。

亞馬遜現在是全美第三大廣告業者，僅次於Google與Facebook，同時這項業務每年創造100億美元以上的收入，正處於高速成長之中。然而消費者對於廣告的忍受有其極限，同時廣告會排擠一般賣家的產品曝光，甚至影響用戶尋找想要的商品。

另外，電商網站的設計宗旨在於優化消費者購物流程，減少不必要的跳轉與點擊，這意謂用戶滯留網站的時間不會太長，難以像Facebook那般，讓用戶流連忘返，每週用上好幾個小時。

資安則是另一個隱憂。亞馬遜上百萬名賣家都能在平台上發布內容，但這可能導致他們受到出乎意料的攻擊。亞馬遜需要將資安重點放在基礎服務上，避免心懷不軌的低科技攻擊。

資料來源：Fast Company、CNBC、Business Insider

責任編輯：陳映璇