車用電子需求熱，車載工業電腦廠商鑫創電子估2020年接單業績年成長20%，日本無人車訂單已經啟動，2020年將擴編研發團隊投入5G及AI智慧車用領域。

車用電腦市場需求逐年成長，隨東京奧運即將在7月登場，鑫創電子佈局多年日本市場也進入收割，董事長許育瑞透露，接獲日本無人駕駛觀光巴士訂單，最晚第二季出貨完成，今年美日訂單合計貢獻佔比將來到30%，全年營收拼增20%。

車載電腦系統製造商鑫創電子2019年營收3.71億元，年成長9.41%，但這個成績並沒有達成年度目標。許育瑞表示，受到貿易戰影響，美國客戶採購趨緩，加上營收貢獻最大的歐洲區，因英國脫歐導致區域貿易不穩，德國客戶需求縮減，使全年實際營收只有達成目標93%。

鑫創電子董事長許育瑞。 王郁倫攝影

第一季業績優於上季，日本無人車訂單啟動

不過，在美中簽署第一階段貿易協議後，客戶需求已經看見回升，其中美國最為樂觀，由於警用及巴士車載電腦訂單開始拉貨，公司預估，第一季營收就有機會超過去年第四季8,272萬元業績，3月單月營收有機會超過4,000萬元。

另外，日本奧運開幕在即，鑫創也接獲日本無人自駕車控制電腦訂單，預計第二季前完成交貨。

許育瑞表示，鑫創電子期望朝智慧車載領域發展，除車體本身，周邊裝置也加強開發，如智慧路燈等，車與物（V2X）類型的應用，為此2020年鑫創將以5,500萬元以內預算增置廠辦，增聘10位研發人員，擴大周邊智慧交通及5G技術佈局。

鑫創電子經營團隊。 王郁倫攝影

車用電子2020夯，代工廠、系統廠搶進

許育瑞表示，目前公司的核心技術包括：智慧汽車電力管理系統、GPS導航系統、無風扇寬溫系統設計、AI GPU高效能運算，新年度將投入AI機器視覺電腦開發，無線通訊部分，因應車載需要，掌握GPRS到4G LTE傳輸技術，廣域無線漫遊技術，並能因應歐美大陸需要，根據GPS強弱或地區做電信服務商切換，智慧型自動電源控制裝置也拿到新專利許可。

許育瑞說，第一季接單受惠美國需求回溫，業績將比第四季成長，第二季又將比首季好，全年業績以29匯率計算，年增拼20%。

車載電腦隨汽車燃油轉為電能，電子零件採用比大增，成台灣電子業大廠重視的新藍海市場，不僅工業電腦業者搶進商用及工業用車載市場，電子大廠鴻海、仁寶、和碩、緯創也都宣佈跟一線汽車零件商合作。

和碩董事長童子賢就指出，中國宣佈2025年會限制燃油車生產，其他國家即使沒如此積極，也相差不遠，可以看出電動車在未來十年，對運輸乘載工具影響很大，相對的，製造業也將挪更多產能支援汽車電子需求。

責任編輯：蕭閔云