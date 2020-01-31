台北國際電玩展今日（31）宣布延期舉行，為避免加重防疫工作負擔，預計可能延至暑假舉辦。

受到武漢肺炎影響，台北國際書展於昨（30）宣布延期，原先在同日宣布照常舉辦的台北國際玩展也不敵疫情，於今（31）宣布延期，預計將有可能延至暑假舉辦。

橘子、網銀國際相繼退展，電玩展延期舉辦

台北國際電玩展主辦單位電腦公會，在台北國際書展宣布延後時，先是宣布如期舉行，但嚴格實施防疫措施，落實體溫量測與配戴口罩等。

也為了降低飛沫傳染的機率，提醒參展商活動舞台主持人與相關演出人員，若因演出需求暫時無法配戴口罩者，應盡量避免與玩家近距離接觸；大會官方活動也一併彈性調整，取消開展首日的開幕典禮以及商務交流派對TGS NIGHT PARTY。

不過，在今日（31）卻相繼傳出橘子集團、代理商傑仕登與網銀國際宣布退展。

橘子集團也發布了退展公告：

新型冠狀病毒在新春期間陸續傳出本土感染案例，在政府及人民自覺管理的共同協力之下，相關單位已逐步掌握疫情。而橘子集團在開工前即成立防疫小組，負責掌握現況、佈署辦公場域之防疫措施及傳遞正確防疫資訊給員工。而在內部防疫會議評估後，我們的會議結論是「無需恐慌，但必須謹慎」。



基於謹慎原則，我們認為近期若號召本公司玩家用戶、參與的表演人員、合作夥伴及員工，前往人群高度密集的室內場所，將會加重整體社會防疫工作的負擔。因此，橘子集團決定退出此次電玩展，並停止進行中的各項製作作業及相關商務行銷活動。



非常遺憾無法在台北國際電玩展與玩家們相聚同樂，橘子集團將在疫情解除後，另覓合適時機，帶給玩家更多娛樂體驗。

在疫情的壓力，以及為了保障參與者的健康前提下，電腦公會也宣布台北國際電玩展延期，將有可能延至暑假檔期，而細部的公告則尚未揭露。

責任編輯：蕭閔云