杜拜世博會（Expo 2020）將在今年10月登場，不僅可以看到電動車四處跑，也有許多人工智慧（AI）的應用，其中航空科技也是一大亮點。

除了東京奧運，杜拜世博會（Expo 2020）也將在今年10月登場，截至目前，將有192個國家參展杜拜世博會，杜拜政府已經投入70億美元（約新台幣2,100億元）經費，建設各場館與基礎設施。

這次世博會有許多第一，除了第一次在阿拉伯國家舉辦，位於杜拜南方占地4.38平方公里的會場，也是歷屆最大，每天可以容納30萬的參觀人次，官方預估本屆世博，將會有超過2,500萬人次參觀。

也是號稱最綠能，以及最科技的的一次世博，不僅可以看到電動車四處跑，也有許多人工智慧（AI）的應用，有那些亮點值得期待？

拚節能減碳，會場電動車接駁、IoT管理耗能狀況

要消化每日30萬的參觀遊客，交通運輸自然是一大關鍵，杜拜道路和運輸管理局（RTA）正在建造一條「2020號公路」捷運支線，預計每小時能運送4萬4千名乘客往返世博會場。

包括奧迪（Audi）、賓士（Mercedes-Benz）、保時捷（Porsche）今年都將推出量產電動車，2020將是電動汽車大爆發的一年。世博公關人員表示，屆時展場中將採用裕隆日產（Nissan）的電動車Leaf，提供遊客接駁搭乘。

世博更是大秀新科技的展示場，官方揭露的合作夥伴，包括埃森哲（Accenture）、思科（Cisco）、阿聯酋電信（Etisalat）、西門子（Siemens）和 SAP 等公司。

杜拜世博會（Expo 2020）如火如荼進行中，除了是第一次在阿拉伯國家舉辦，位於杜拜南方占地4.38平方公里的會場，也是歷屆最大，每天可以容納30萬的參觀人次。 高敬原攝影

世博官方向《數位時代》表示，西門子開發的雲端解決方案「MindSphere」，能夠透過物聯網 （IoT） 技術，管理各項基礎設施所產生的數據，像是水電使用消耗量、環境監測等資訊，透過分析這些資料就能據時間、人群活動，調整不同區域的展區照明，或根據土壤濕度和天氣資訊更聰明用水。

開發專屬App、Chatbot，解決旅客疑難雜症

為了提升觀展體驗，目前官方正在開發杜拜世博App，可以讓民眾直接在手機上，選擇想要參觀的場館線上排隊，省去等待時間；同時也跟政府主導的創新計劃「智慧杜拜（Smart Dubai）」合作，開發AI聊天機器人「Amal」，這款聊天機器人具備分析大量資料的能力，能夠精準回答旅客的疑難雜症，不過Amal究竟能多聰明？官方並沒有透露詳細的技術以及應用細節。

大秀未來機場，航空科技應用成亮點

阿聯酋航空（Emirates）則是這次官方指定航空，去年開始，許多飛機都換上世博塗裝做宣傳，近期阿聯酋航空主題館已經在進行收尾工程。

去年開始，許多飛機都換上世博塗裝做宣傳。 shutterstock

阿聯酋航空集團主席Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum指出，因為舉辦世博，在交通運輸、住宿、觀光領域，將創造164億迪拉姆（約44億美元）的經濟效益，也點出阿聯酋航空重要的經濟價值。

主題館的模擬圖，去年已對外揭露，外觀設計採26根傾斜的結構式翼片，創造飛機起飛前機翼的流線感，並採用太陽能陣列、回應式遮陽系統、永續性的施工手法，來優化能源運用。

從財報觀察，阿聯酋航空已經連續31年獲利，重要的關鍵，是每年投資入146億迪拉姆的資金做創新研發。官方表示，世博期間將展出航空科技的概念與應用，像是探討引擎動力科技，以及飛機電動化的可能性。

阿聯酋主題館，外觀設計採用26根傾斜的結構式翼片，創造飛機起飛前機翼的流線感。 Emirates

阿聯酋近年投入資源研究生物辨識技術，世博展區也將能讓外界一窺目前技術研發的成果。 Emirates

雖然目前沒有具體的展出內容，可以預期的是機場的未來科技（future technologies at airports）將是亮點之一。為提升安檢效率，阿聯酋近年投入資源研究生物辨識技術，無論是穿戴式裝置、虹膜辨識科技、聲紋辨識甚至是腦部掃描，都有可能成為未來機場的基本配備，世博展區也將能讓外界一窺目前技術研發的成果。

責任編輯：陳映璇