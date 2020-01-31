武漢肺炎疫情持續升溫重挫全球經濟，美股也呈現一片低迷，今已正式列入國際「國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）」，竟讓美股一度由黑翻紅。

週四（30日）受武漢肺炎影響恐重挫全球經濟成長、去年美國GDP未達川普政府保3%目標、Facebook股價暴跌，美股早盤下挫。

美股盤中時段，美國疾病防治中心（CDC）證實，美國境內出現第一起「人傳人」新型冠狀病毒傳播的病例，預料未來還會出現更多類似病例，此消息加劇美股跌幅。

尾盤時段，世界衛生組織（WHO）正式宣告，源自中國的新型冠狀病毒疫情正式入列「國際公共衛生緊急事件」，但肯定中國當局對疫情做出的努力，呼籲「不限制對中國的旅行和貿易」，美股隨後上演逆轉行情由黑翻紅。

道瓊 15 分鐘走勢圖。 investing

截稿前，中國已確認9389例確診病例，疑似12168病例，死亡攀升至213例，疫情擴及中國全境，除了中國外，全球其他19個國家皆有確診病例。

週四（30日）美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲124.99點，或0.43%，收28,859.44點。

標普500指數上漲10.26點，或0.31%，收3,283.66點。

那斯達克指數上漲23.77點，或0.26%，收9,298.93點。

費城半導體指數下跌2.90點，或0.16%，收1855.80點。

標普11大板塊表現。 Finviz

標普11大板塊有4大板塊下滑，包括通訊服務、醫療保健、材料和非必需消費品。金融板塊領漲（+1.25%），再來是必需消費品（+1.05%）和公用事業（+0.89%）。

受到財報獲利力道放緩影響，尖牙股中Facebook表現慘烈。Facebook（FB-US）下跌6.14%，市值蒸發超過300億美元；Alphabet（GOOGL-US）下跌0.17%；蘋果（AAPL-US）下跌0.14%；Netflix（NFLX-US）上漲 1.33%；亞馬遜（AMZN-US）上漲0.68%。

半導體類股漲跌互見。科銳（CREE-US）第三季財測遜於預期，其股價跳水7.56%；AMD（AMD-US）上漲2.67%；英特爾（INTC-US）上漲0.21%；美光（MU-US）下跌0.49%；高通（QCOM-US）下跌 0.51%；Nvidia（NVDA-US）上漲0.11%；賽靈思（XLNX-US）下跌0.98%。

台股ADR普遍重跌。台積電ADR（TSM-US）下跌2.43%；日月光ADR（ASX-US）下跌3.78%；聯電ADR（UMC-US）下跌4.65%；中華電信ADR（CHT-US）上漲0.28%。

金融股全數走揚。花旗（C-US）上漲1.24%；摩根大通（JPM-US）上漲1.24%；美國銀行（BAC-US）上漲1.42%；富國銀行（WFC-US）上漲1.35%。

焦點財報與個股

微軟（MSFT-US）2020財年第二季（至2019年12月底止）財報亮眼，雲端業務相當強勁，帶動其股價上漲2.82至每股172.78美元。

特斯拉（TSLA-US）最新財報喜孜孜，超乎分析師預估，帶動其股價週四直衝10.30%至每股640.81美元，再刷歷史新高紀錄。

關鍵數據

美國截至1/25當週初請失業金（萬人）報21.6，預估21.5，前值21.1

美國截至1/25當週初請失業金四週均值（萬人）報21.45，前值21.33

美國Q4 PCE物價指數季增年率初值報1.6%，前值1.5%

美國Q4核心PCE物價指數季增年率初值報1.3%，預估1.6%，前值2.1%

美國Q4實質GDP季增年率初值報2.1%，預估2.2%，前值2.1%

美國Q4消費者支出季增年率報1.8%，預估2.3%，前值3.2%

美國GDP成長率 Trading Economics

華爾街分析

Hodges Funds投資組合經理Eric Marshall表示：「武漢肺炎預料將對中國今年國內生產總值（GDP）產生實質性影響。」

Eric Marshall表示：「但我不知道這在日常生活中會產生多大的影響，這種情況會持續多久？投資者正在利用這個機會盡速確認估值，而這已重新定調市場情緒，不似數週前那般樂觀。」

Allianz Investment Management高級投資策略師Charlie Ripley說：「冠狀病毒無疑會阻礙全球增長復甦，而投資者正在期待今年有所成長。」

週三以來，3個月與10年期公債利差自去年10月來首次出現倒掛。State Street全球宏觀宏觀策略師Marvin Loh說：「殖利率曲線趨平表明，現在市場對經濟成長的擔憂更大。」

Marvin Loh稱：「一切都更加脆弱，我們都想知道下一個關於新型冠狀病毒消息是什麼？」

本文授權轉載自：鉅亨網