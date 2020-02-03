未來的金融服務提供者，必須善用科技以提供普惠金融服務，協助年輕人建立儲蓄計畫，並搭配轉投資以加速累積積蓄。

工作這些年來，我習慣早起。當遠方天際露出一線魚肚白，我穿梭在城內林蔭大道，並進入空無一人的辦公室，提早為當天8場以上的不間斷會議預作準備。有一天，我特地繞到附近的咖啡店買咖啡，等待結帳時，耳邊突然響起聲音：「如果每月薪水新台幣4萬元，加上年終獎金，全年算52萬元。在全台灣所有員工的薪水排名裡，可以排上第幾名呢？」，緊接一聲嘆息，再傳來「想當全台薪水前10%上班族，我得要努力賺到多少年薪呢？」

原來是一位坐在吧檯邊、約莫20來歲的年輕人，正悶著頭喃喃自語。我心揪了一下，行政院薪情平台上的統計數據顯示，全年總薪資若超過50萬元，大約占整體受僱員工全年總薪排名50%左右；但想要排到前10%，年收入要到115萬元才有機會，在現今環境，這樣的年收目標，對初入社會工作的年輕人來說，可不是一件容易的事情。

幫新鮮人「脫困」，先從理財服務著手

經典名著《窮人的經濟學》深刻地點出，世界上貧富差距擴大、窮人所面臨的困境，包括「無法掌握關鍵資訊，且經常誤信許多錯誤的事情」，例如不確定教育的重要性、給小孩子打預防針，與不確定存錢投資帶來的好處等。此外，不管開戶或借款，總是愈富有的人愈容易借到錢，且須付出的利息成本愈低；而對窮人來說，金融服務不那麼便利，總是一堵高牆擋在面前。

這本書描繪的場景，跟台灣年輕人初入社會所面臨的困境相似，而我們有什麼辦法協助下一代能跳脫宿命的泥沼，有機會走出不一樣的路？

有兩個關鍵要素，第一個是「建立可以做到的信心」，第二個是「真真切切能達到的方式」：除了薪資，便是「理財」，且必須是 「提供充分資訊及客製化的理財服務」。

在數位金融的環境下，年輕人將可望得到更友善、更全面的理財投資機會。 G-Stock Studio via shutterstock

過往銀行在推廣財富管理服務時，多奠基於各地分行，配置理財專員以在地化經營該地區的高資產客戶，例如信義分行主要負責信義區。大多數銀行是以客戶的AUM（assets under management）高於新台幣300萬元作為財富管理貴賓的門檻，但理財專員真正在經營的客戶，通常都遠超過此水準。

而銀行的收入，多來自於客戶投資時（買進或賣出）向其收取的手續費。從經濟學的角度看，當邊際收入（MR）大於邊際成本（MC）的前提下，若每位理專帶入的手續費收入，大於其薪水及獎金等，銀行就有誘因持續增加理財人數。但銀行再怎麼擴編，每位理專約服務200至300名財富管理貴賓客戶，不見得足以服務所有族群。 資產不足的年輕人也不在既有銀行的服務範疇內，無法享受到充分的金融資訊及服務。

明日新金融將帶來更多可能性

未來的純網路銀行服務，很有可能打破現有窠臼，因為少了實體營運成本，及理專人事費用（初估一間分行每年投入成本約新台幣5千萬元），整合國內、外優質理財平台，以及過往理財貴賓服務的專屬資源，擴及服務至一般大眾，並依據每人所處的人生階段：累積投資資金、出國進修積蓄或準備人生首度購房的頭期款等目標，提供最新趨勢及評估資訊，作為投資參考。（延伸閱讀：讓人人都能享受金融服務，看純網銀浪潮下的商機）

更重要的是，純網銀的服務將可協助年輕人建立信心、現金流量管理及終身理財規畫，讓年輕人以可達成的目標為首要步驟，量入為出、從收支管理做起，依序打造存款、投資及保險等理財組合。還有，純網銀將可運用手機App與生活場景的服務夥伴跨業合作，共同與消費者直接溝通，滿足其願望及需求。例如，知識型電商與銀行合作，用專欄說明各國、不同行業工作的發展前景，幫助年輕人開拓新視野，並想起心中那個未完成的夢想。

此外，金融業能透過跨國新創及獨角獸間的結盟，提供年輕人線上、即時的金融服務，例如跨國繳納學費、便利換匯、生活貸款與保險等。近來陸續出現科技巨擘跨足金融提供創新產品及服務，像是螞蟻金服及騰訊等公司，已於2019年取得香港的虛擬銀行執照，其中，螞蟻金服亦持續爭取新加坡純網銀執照。聚焦台灣，除了早先發出的3張純網銀執照，近期亦有評估開放純網路保險公司的聲浪，使得保險業未來能透過線上通路，向客戶提供全數位的保險服務。 （延伸閱讀：純網銀行登場後，純網保險準備接棒？）

「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」，我盼著，更多年輕人能漾著自信的微笑，迎向光明。

責任編輯：陳建鈞

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