隨著金管會發放三張純網銀執照，傳統金融服務也在數位浪潮下產生根本變化，客戶價值為核心主張，講求即時與速度的純網保，有可能是下一個完全數位化的金融服務。

為了促進金融創新，金管會於2019年7月30日宣布發出三張純網銀執照給將來銀行、樂天國際商業銀行、LINE Bank，台灣的金融業將邁入全新的創新時代。

在網路及行動通訊與社群平台普及、Fintech金融科技發達等因素下，純網銀（Neo Bank）發展出一種新的銀行服務模式，在此模式下，銀行服務的提供可不透過實體分行，有的甚至也不提供實體ATM提款卡及信用卡，客戶只透過筆記型電腦、平板電腦、智慧型手機、簡訊、電子郵件等管道，直接獲得銀行的產品和金融服務。

由於沒有實體的營業據點，相關的營運成本及費用較擁有實體分行的銀行為低；近年來，傳統銀行的產品及提供服務的方式，也受數位浪潮的影響而有了根本性的改變，銀行的客戶透過虛擬數位通路，便可在線上進行許多金融交易與服務，而各銀行來自虛擬通路的業務量比重亦逐漸攀升，因此實體分行存在的價值大為減弱。

在2015年世界經濟論壇（WEF）所發表的「金融服務的未來報告（The Future of Financial Services Report）」中曾提及保險業未來將面臨兩大趨勢：

1.線上保險市場的興起和對風險的均質化，保險公司的策略將產生重大改變，使得傳統保險價值鏈發生裂解；



2.互聯設備的普及，將使保險公司能夠高度客製化保險產品，並積極管理客戶的風險，聯結型保險（Connected Insurance）商品及服務即將興起。

因此，面對數位浪潮的興起，許多保險新創、科技巨擘運用保險科技裂解傳統的保險價值鏈，提供消費者更好、更多、更彈性、符合需求的保險解決方案來搶食市場大餅，成為新興的競爭者，其中包含純網路保險公司（或簡稱「純網保」，Neo Insurers）。（推薦閱讀：保險科技如何顛覆傳統保險業的價值鏈？）

台灣主管機關對開放純網保險的態度：審慎評估

金管會發出三張純網銀執照之後，是否也可能採取相同的模式開放純網路保險公司？金管會主委顧立雄曾表示須要進行審慎的政策評估，考量險種是否適合。 目前已有許多產險業務開放網路投保；但許多有意進入純網保的壽險公司，必須先解決現行「親晤親簽」的規定，如何規避道德風險等技術問題，必須要有嚴謹的解決方案。

此外，純網保必須具有一定的「創新性」，才有開放的可能。 因此，有意進入台灣發展純網保業務的業者，必須要先解決包含身分識別、創新性、市場競爭、消費者需求，及法令規範等議題，才能說服主關機關開放純網保執照。而國外的純網保已經運作多年，我們可以從許多成功的實例中學習其創新性及商業模式。

什麼是純網保（Neo Insurers）？

基本上，純網保可定義為僅透過 「數位通路」 向消費者或企業提供 「全數位化」 保險產品，並提供端點到端點（end-to-end）數位服務的保險公司。

純網保的服務內容包括：保險產品報價、簽訂要保書、發出保單、保險單據和證明、電子帳單和付款等，透過行動應用程式App進行即時保單管理，包括調整現有保單的保障範圍、購買其他保單、更改地址或付款明細等，全部的產品及服務都透過虛擬通路傳遞。 純網保可能會或不會由公司自行承擔保險風險，不過，許多大型的保險公司，例如慕尼黑再保（Munich Re），通常會提供再保服務給這些新的純網保，以協助分擔風險。

純網保的價值主張

與傳統的保險公司相較，新興的純網保險新創公司，例如獨角獸級的Lemonade、Metromile、Next Insurance、Kim、One Insurance等，所設定的價值主張（Value Proposition）多聚焦於提供一套「全數位化」產品，並使客戶能夠透過行動App應用程式來管理與保險相關的所有需求；純網保的客戶不會再面對一堆繳費通知信件、保險業務員或經紀人拜訪、或客服專線永遠忙線中等窘境。

純網保的創新模式

純網保的商業模式乃是將傳統的保險價值鏈進行數位轉型，提供給客戶全程無縫接軌的保險體驗，例如：

運用聊天機器人（chatbot）提供客戶購買保險所需的參考資訊。

根據客戶需求，提供客製化的保單（customized policy）。

在手機App應用程式上，可以更改保單的保障項目及範圍。

以數據及分析導向的方式（data and analytics-driven approach）進行理賠安排。

保戶的理賠金會以快速、自動化的方式進行支付。

純網保允許客戶在線上購買保單，提供數位文件和保險證明，以及電子帳單和繳款方式。而多元化的客戶數位接觸點也讓純網保能夠蒐集各項客戶數據，作為制定解決方案和定價的參考。當公司累積的數據越多，出現的風險模式就越多，便可以進行更精確的風險評估。 根據美國麥肯錫管理顧問公司的研究指出，數位化可將保險客戶滿意度提高10到15%，將理賠相關成本費用降低30%，同時透過機器學習辨識欺詐性理賠，將理賠支付的準確性提高約4%。

純網保實例

1. Lemonade

Lemonade是美國保險新創公司，提供屋主和承租客戶保險產品。Lemonade運用大數據和機器學習來預測風險並量化風險及損失率，方法是將每個客戶進行區隔（segment），每個群組依據風險損失率訂出保險費率。此外，Lemonade運用理賠機器人（claim bot）針對各種理賠案件歷史數據，以多項反詐欺演算法處理，並可以在三秒鐘內就完成整件從批准到支付的理賠處理的世界紀錄。

2. Next Insurance

Next Insurance是面向小型企業的領先的新保險公司。它提供業界首創的即時保險證書（Live Certificate），為保險客戶提供即時、可共享的保險證明。Next Insurance的客戶可快速輕鬆地在線上查看即時保單，並可透過電子郵件發送給客戶指定的任何人共享連接，以作為有效保險單的憑據。

Next Insurance 有許多保險計畫和產品，例如，一般責任險，保障涵蓋了許多工作中常發生的事故風險，包括財產損失、人身傷害；此外，還有專業責任險，保障涵蓋企業主因專業疏失而遭指控的風險；商用車輛險，主要用於賠償因保戶所擁有的商務車造成的或遭受的損害；這些商業保險通常被大部分的保險公司所忽略；Next Insurance 於2017年在Facebook的即時通訊軟體Messenger上啟動聊天機器人服務，使得小企業可用聊天機器人獲得保單報價及購買保險。

3. Metromile

美國汽車保險公司Metromile提供按行駛里程數（pay-per-mile）來計算保險費，與傳統的車險保單相比，對於車輛使用里程數較低的保戶來說，每年平均可以節省500美元的費用。Metromile是美國唯一提供車險以里程數計價的保險公司，目前在7個州有車險業務，但計畫在不久的將來擴展到其他州。參加Metromile車險計畫的客戶會收到一個小型無線設備，插入車輛上的OBD-II連接埠，便可追蹤里程數，並將其傳輸給保險公司，同樣的程序也可以智慧手機的應用程式進行使用。

總結

純網保體認他們的客戶在處理保險相關事務時，喜歡即時性、容易取得性和速度，因此是以「全數位化導向」設計整個保險價值鏈及客戶旅程（customer journey），由根本上對於傳統保險業進行顛覆。許多純網保險已經掌握了透過整合人工智慧（AI）、數位技術、數據驅動的理賠處理、流程自動化、持續的回饋來提供創新的客戶體驗。這種「以客戶為中心」的價值主張，吸引了許多年輕一代的首次購買保險者。這些數位原生世代將會不斷尋找各式新的純網保，尋求簡單、負擔得起的保單、便利以及全程以數位導向及無縫接軌的客戶體驗。

【參考資料】

保險科技：趨勢與應用／李顯正／新陸書局；2019.12

台灣應開放純網路保險公司／彭金隆／聯合新聞網；2018.09.27

純網路保險是否開放 顧立雄：需審慎評估／中央社記者田裕斌／中央社；2018.10.03

Neo Banks vs Neo Insurers／Paul Morgenthaler／Medium；2019.02.21

Neo-Insurers Riding the Digital Wave／Medici Team／Medici；2019.08.29

Digital disruption in insurance: Cutting through the noise／Mckinsey & Company；2017.03

責任編輯：陳建鈞

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