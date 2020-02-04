PayPal在上個月初宣布以40億美元，完成對新創購物獎勵平台Honey的收購，將有效提升用戶的購物體驗，簡化搜尋多個平台購物優惠的流程。

PayPal在上個月初宣布以40億美元，完成對新創購物獎勵平台Honey Science Corporation的收購，再創下華人所辦新創公司被收購交易紀錄新頁。

Honey創立於2012年，創辦人為台裔第二代阮喬治（George Ruan）及萊恩·哈德遜（Ryan Hudson），而PayPal的收購金額遠超於另一位台裔創業家陳士駿在2006年將YouTube以16.5億美元賣給Google的金額。

Honey成立於2012年，從開發電子商務價格追蹤工具至今，將服務擴及瀏覽器外掛程式，包括購物助手和獎勵計劃，提供用戶各家網購平台的優惠訊息，一站式比較優惠價格。Honey目前擁有約2,000萬的用戶，其中1,700萬為活躍用戶，並且與3萬家多元的線上零售商合作，在過去一年中，為購物者節省了大約10億美元。

在PayPal整合Honey之後，不僅可以改善用戶的購物體驗，簡化搜尋多個平台購物優惠的流程，同時能獲得用戶購物偏好及流量等數據。此後，PayPal和行動支付App Venmo超過275億的用戶將獲得Honey的服務，而Honey也將獲得PayPal 2,400萬合作商家的獨家優惠資訊。

PayPal總裁暨執行長丹·舒爾曼（Dan Schulman）在近日的財報會議上，強調三大收購Honey可使PayPal受益的原因，包括增加用戶觸及率、提升行動支付使用率、延長用戶價值至結帳之後。

第一點：增加用戶觸及率

提升用戶對PayPal使用率是PayPal長期的目標，最終是希望用戶「每天」都能使用PayPal。舒爾曼表示Honey的瀏覽器外掛程式工具整合至PayPal之後，可追蹤產品價格並在找到優惠券時提醒用戶，PayPal藉由提供整合式的購物優惠資訊，讓用戶在結帳之前就能與PayPal這個支付平台產生互動，在消費流程中從挑選階段就能觸及用戶，乃至於追蹤購物平台的選擇及消費流程，進一步透過數據分析了解消費者使用電商的行為與習慣。

第二點：提升行動支付使用率

PayPal在收購Honey之後的第一件事，就是將Honey整合至PayPal及行動支付App Venmo中，讓Honey提供服務的範圍隨之擴及至行動平台上，目前Venmo擁有5,200萬的用戶，預期在今年下半年完成整合之後，Honey將可進一步推動Venmo在交易金額的另一波成長。

Venmo付款量在上一季的同比增長了56％。此外，PayPal推出的Venmo Rewards回饋計劃與Honey的省錢功能彼此互補，將可提升用戶對Venmo的忠誠度，在行動支付平台競爭日趨激烈之時，拉抬Venmo的用戶活躍率。

第三點：延長用戶價值至結帳之後

舒爾曼說：「三分之一的消費都是以某個事件作為觸發的起點，例如促銷或是之前的消費。」他強調收購Honey最重要的價值是，讓用戶在PayPal結帳時成為用客體驗旅程（customer journey）的起點，進而為合作的2400萬商家提供更多用戶足跡資料。同時，PayPal也能透過Honey獲得更多購物平台或電商的進駐，不僅增加PayPal上的交易機會，同時提升用戶消費的轉換率，帶動合作夥伴的銷售業績。

資料來源：The Motley Fool、Pymnts

責任編輯：蕭閔云