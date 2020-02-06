HackMD的即時文件工具，希望支援Markdown語法，輔以開放、彈性的權限控管，讓團隊各部門人員都能加入友善討論的空間，進而幫助產品開發與優化。

HackMD的服務採用Markdown語法，這是一種使用文字與符號快速排版的寫作方式，目前已被廣泛地運用在各式網路平台。上線至今，每日尖峰時期（台灣上班時段）在線人數達兩千多名、月活躍用戶達39萬，內部累積文件量達83萬筆。

「在開放原始碼的時代，一家軟體公司擁有『完整文件』會成為很大的競爭優勢，用以描述專案的架構、邏輯與設計；這促使我們不斷思考，如何讓這件事情（指處理文件）完整嵌入工程師的工作循環。」HackMD的創辦人兼CEO楊宗鎧解釋道。

「不完整文件」是推廣開源的殺手？

目前全球約有 4000 萬名開發者，人數以每年5%的成長率持續攀升；而在這些開發者當中，有93％的開發者認為不完整、過時的文件是產業痛點，但至今為止並沒有一個專注「文件」的工具試圖解決這個問題。

很多人會好奇：維護不完整或是過時的文件到底會造成什麼影響？

楊宗鎧解釋：「API／開源軟體經濟愈加盛行，在這種情況下，若用以釋義的說明書不完整、不清楚，企業就會損失內、外部開發者的使用率。」有鑒於此，HackMD 欲從「文件編撰工具」切入，企圖打造一個以文件為主的開發者社群。

「這款開發即時文件（real-time collaboration）的撰寫工具，最初只是學校的期末作業。」目前擔任團隊CTO的吳承翰分享，當初在台北科技大學資工系攻讀碩士，受到即時協作筆記工具－HackPad的啟發，希望支援Markdown語法，輔以開放、彈性的權限控管，讓團隊各部門人員（甚至是客戶）都能夠加入友善討論的空間，進而幫助產品開發與優化。

HackMD表現形式仿造「寫程式」的版面。 HackMD

提升企業效率：內、外部人員達成共識相當重要

觀察開發者的內部生產力，約莫60%的開發者從來不寫、不更新文件，其原因在於：

文件具有『不易被發現』的性質：即便工程師願意花很多時間寫文件，最後同樣沒有人願意細看，許多（文件）寫完之後都會被丟進資料庫裡面，非常容易讓作者氣餒。 文件相當容易過時，跟不上開發者的思維及步調：純軟體公司非常重視CI（Continuous Integration，持續整合）、CD（Continuous Delivery，持續部署），且速度要夠快，以週為週期的開發團隊不見得有額外心力與人力去即時維運說明文件。 組織文化也不一定支持或鼓勵文件更新：總有一些人情壓力使你無法修改「上司」、「前輩」的文件內容，導致文件的歸檔出現層層漏洞，使得同一個功能或軟體出現多個不同版本「文件」。

儘管「寫文件」阻礙重重、難以獲得成就感，但多數開發者仍一致認同「不完整」、「過時」的文件是痛點之一，楊宗鎧指出：「提交文件間隔越久，團隊就必須花更多時間解決版本間產生的衝突，如此只會增加程式碼處理的難度與失敗機率。」

因此，為了讓 CI／CD（Continuous Integration / Continuous Delivery，持續性整合與發佈）最佳化，HackMD 設置「自動化」更新系統：只要程式碼演進一個版本，系統就會推播一則新通知、提醒開發者更新文件；若文件沒有即時更新，系統設計就不會讓軟體正式上線，以此確保整體穩健度。

編按：持續性整合與發佈（Continuous Integration / Continuous Delivery）即是針對軟體的每個變動，持續且自動進行驗證。驗證完成後，進一步可以整合自動化發佈或部署 (Continuous Delivery / Continuous Deployment) ，適當設計的流程有助於確保軟體的品質，不容易因為一個錯誤變動而產生錯誤結果。

HackMD有助於開發者社群的知識累積

HackMD收費模式採訂閱制，「個人」可選擇免費無限使用，或者「專業版」解鎖進階功能（US$ 5／月）；HackMD也提供「團隊」兩種方案：

Team plan：每位使用者（US$ 5／月），鼓勵共享專案知識、高效團隊協作 Enterprise plan：每位使用者（US$ 19／月），進階隱私及權限設定、管控企業資訊流

開發者可從 Google、 Dropbox 等不同帳戶登入 HackMD，接著可自行設定分享權限，同時，此撰寫工具亦可即時且同步更新「文件」，並具有互動性，使用者除了能與企業內部的開發者進行交流、評分，也有機會獲得外部社群的回饋。長遠來看，這些回饋可正向促使文件變得更好、更易理解，用此種方式繞過公司文化上的隔閡，建立友善社群，藉此提升開發者撰寫文件的意願和成就感。

用戶可以用 Email 邀請夥伴一起編輯 HackMD 筆記。 HackMD

事實上，市面存在的即時協作工具已不勝枚舉，包括 Google Docs、Dropbox Paper 等大廠產品在內，還有許多針對不同需求、場景所開發的文件轉寫工具。面對這些競爭者，楊宗鎧分享自家產品優勢：「依據文件更新時間，一一推薦給開發者瀏覽，目的是幫助文件在短時間內被搜尋、被發現，並且獲得廣泛討論。」

HackMD服務介面。 HackMD

進入國際知名加速器Techstars，爭取最先進的創業資源

現在HackMD團隊有6人，楊宗鎧分享：「因為希望成為紮根在台灣的世界級軟體公司，所以加入國際知名的 Techstars 的加速器。」他也透露，現階段正在規劃募資，希望成為軟體開發社群的最佳選擇。

他補充：「全球API經濟、開源軟體經濟預計在2023年市值50億美金，其成長驅動力不容小覷。」目前包含台灣、日本的公民科技社群g0v零時政府、Code for Japan等、Open Knowledge Foundation、Microsoft、freeCodeCamp、中正大學、成功大學、Google、ethereum、Bitmark、國家高速網路與計算中心等，皆是合作對象。

HackMD團隊。前排左起：共同創辦人兼CTO吳承翰、共同創辦人李柏鋐、共同創辦人黃鈺凱、共同創辦人兼CEO楊宗鎧。後排左起：UI/UX設計師張雅雯、開發者劉有軒。 賀大新攝影

創業快問快答

Q：就目前市場狀況，您認為貴公司服務的競爭優勢為何？

快速開發產品、快速調整方向、持續收集使用者的聲音打磨產品的能力。

Q：創業，教會了你哪些事？簡單分享創業至今以來的心得感想？

幾乎所有你需要的資源其實都是可以取得的，困難的是如何設定當前最優先的目標，並且用聰明又有紀律的方式取得。

Q：創業至今，做得最好的三件事為何？

從一個單純的協作工具，軸轉成開放式協作的知識庫：從個人寫筆記的小工具變成幫忙打造社群的平台。 團隊申請進入國際知名加速器 Techstars，學習用世界級的公司要求自己。 持續調整團隊心態，一直把增進使用者的體驗視為團隊最優先的任務。

團隊資訊

公司名稱：嗨筆記股份有限公司

成立時間：2017/3/1

產品名稱：HackMD商業版

上線時間：2015/3/14

團隊人數：6名

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