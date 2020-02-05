武漢肺炎停工導致全球汽車零件斷炊，韓國現代汽車已宣佈將暫時關閉位於韓國3地的工廠，直到下週中國開工才會重新啟動。

武漢肺炎疫情導致中國工廠近乎全面停工，對全球供應鏈造成的衝擊，如今正式顯現。韓國車廠現代汽車本週二（4日）宣佈，由於中國汽車零件的供應中斷，他們將分階段暫停韓國國內三地的工廠運轉。

現代汽車表示，本次停工主要是線束（wiring harnesses）這項零件的短缺所致，線束絕大部分由中國生產，是汽車製作過程的重要材料，但由於每種型號汽車使用的線束皆不同，因此往往不會囤積太多庫存。

現代汽車總裁Ha Eon-tae表示，在中國零件供應中斷的現況下，關閉工廠是無法避免的結果。根據報導，位於南韓蔚山的5間工廠會在星期五前全數停工，全州及牙山的工廠也計畫在星期四、五以前關閉。

停工時間預估最少一個星期，也就是維持到中國政府目前聲明的2月10日開工日。另外，現代汽車已與工會達成協議，停工期間他們會支付員工70%的薪資。

面臨汽車零件短缺的韓國車廠，不只有現代汽車，其兄弟企業起亞汽車同樣計畫減產位於華城和光州的工廠；韓國第四大車廠雙龍汽車也從本週二起關閉位於平澤的工廠；雷諾三星汽車及韓國通用汽車也正著手清點庫存零件，考慮減少或延後生產。

韓國車廠陸續停工，日本Toyota也面臨危機

中國作為全球汽車的生產樞紐，同時也是汽車零組件的重要供應來源，武漢又是中國的汽車重鎮，這也是本次肺炎疫情對全球汽車供應鏈影響格外重大的原因。

根據《日經》的資料，中國2019年汽車生產數達2,570萬輛，在10年間成長近一倍，汽車零件生產也在這樣的趨勢下快速擴張，2017年外銷的汽車零件金額高達686億美元，主要出口國家為美國25%、日本10%、韓國5%、德國5%。

因此在韓國以外，美國、日本車廠也對中國汽車零件供應的影響憂心忡忡。美國2018年從中國進口110億美元的汽車零組件，是第二大來源墨西哥的兩倍以上；而日本同年也從中國進口約32億美元的汽車零組件，這是2003年SARS期間的10倍之多。

日本車廠Toyota對中國汽車零組件也相當依賴，其子公司豐田紡織便從浙江省進口汽車椅套，並為同集團的東海理化提供上海生產的安全帶；子公司豐田合成也於中國生產汽車水箱罩、安全氣囊等汽車零件。

全球最大車廠Toyota也倚賴中國汽車零件，武漢肺炎供應停擺的影響不容忽視。 josefkubes via shutterstock

《日經》指出，一位日本分析師表示，一般而言車廠都會囤積可支撐約1個月的庫存，因此他預估至少需要兩個月才會影響日本汽車生產。

不過，豐田合成便透露，目前庫存的材料只能維持一週左右，目前正在清點庫存及研擬替代生產方案；於中國生產汽車電動門鎖電纜的關聯企業中央發條則表示，有些零件沒辦法馬上在其他地方製造。

歐美車廠影響輕微，但汽車銷量恐受衝擊

相比日韓的岌岌可危，美國、歐洲車廠受到的衝擊較輕微。福特發言人表示，他們計畫下週開始恢復中國工廠生產；福斯汽車則在一份聲明中提到，供應鏈將按時恢復生產，交貨計畫不會受到任何影響。

BMW、雷諾也分別表示，目前沒有因中國汽車零件供應中止受到任何影響，但會密切關注之後的情況變化。

雖然美國是中國汽車零件的進口大戶，福特聲稱目前生產沒有受到任何影響，不過會密切關注後續發展。 r.classen via 限編輯使用

不過一位美國車廠高管則透露，目前他們的庫存還可以維持兩個月，預估能夠支撐的時間比日、韓更長，但長期而言勢必得調整生產配比，意指將部份汽車零件產線遷出中國。

另外，即使供應鏈沒有因此受阻，汽車銷售也可能受到影響。中國是全球最大的汽車市場，根據資料庫《Statista》的數據，中國2018年註冊超過2,300萬輛新車，將近是美國的1.5倍。

德國杜伊斯堡-埃森大學教授Ferdinand Dudenhöffer表示，武漢肺炎導致銷量下滑，受影響最深的會是德國車廠，他們最為仰賴中國市場。

全球化的時代，每個國家、每間企業甚至每個人都如同疊疊樂中，緊密相依的一根根積木，武漢肺炎的影響，沒有誰能置身事外。

資料來源：日經、Korea herald、紐約時報

責任編輯：陳映璇