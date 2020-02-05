冠狀病毒肆虐，武漢肺炎疫情尚未獲得控制，世界工廠中國至少要在2月10日後才可能復工，近期除華碩ROG Phone 2斷貨，NVIDIA顯示卡也傳吃緊。

武漢肺炎疫情打亂全球供應鏈，由於中國工廠最晚在2月10日前無法復工，目前陸續傳出斷鏈效應：才剛於12月在印度開賣的華碩電競手機ROG Phone 2，開始短暫缺貨，而台灣通路已經傳出顯示卡部分主力款供貨吃緊，若2月10日中國工廠不及時復工，顯示卡缺貨跟漲價效應就將出現。

中國因肺炎疫情蔓延，迄今已有三城市封城，台灣3C大廠透露，由於要求製造商2月10日前禁止開工，但「沒有說死2月10日後就能開工」，加上中國新令是禁止工廠招新外省跨區來上班的作業員，若用跨省新員工必須先隔離14天檢疫後才能工作，在新年員工幾乎返鄉下，2月10日開工也讓大廠擔憂招工率過低，工廠產能恐怕只剩一半。

ROG電競手機錯估需求，備料不足因疫情斷貨

華碩印度官方在2月3日傳出一張公告，告訴ROG粉絲新上市電競手機ROG Phone 2因為亞洲疫情關係，供應將暫時不足，請消費者見諒。

華碩印度官方通知粉絲，因為疫情關係，雖市場需求很捧場但ROG Phone 2要短暫斷貨。 asus

根據瞭解，華碩這款高價手機去年12月印度開賣，出現斷貨，主要是中國將成套零件交往印尼協作廠商組裝後，銷往印度，一來由於預估銷量（備料）抓得保守，但印度市場買氣比預期高，導致供應不足，再者，加上現在中國工廠仍在休假，無法補料，使印度ROG手機斷貨，印尼更是另一個ROG Phone 2供應潛在吃緊的國家。

華碩ROG Phone2手機在印度跟印尼雙雙熱賣，陷入供應緊張 asus

台灣庫存偏低，顯示卡全球率先喊吃緊！

而除特定3C產品因本身備料不足缺貨，顯示卡恐將成為下一波供貨緊張的科技品。

台灣顯示卡大廠表示，由於過去香港到台灣貨運兩天抵達，相對歐美倉庫（Hub）建立庫存約一個半至兩個月，台灣顯示卡庫存多僅半個月到一個月，過年長假結束，本週起，因為中國已經兩週沒運貨，庫存水位已低，NVIDIA顯示卡如RTX2070、RTX2060、GTX1650或GTX1660部分型號供貨已稍有緊張。

業者表示，現在是部分通路門市或許賣完，玩家多跑幾家還能買到，但若下週2月10日工廠不復工，後續交貨規劃都難以掌確定。

據了解，華碩一月主機板跟顯示卡業績衝上近兩年新高，受惠宅經濟發威，部分通路的熱門機種顯示卡開始出缺，華碩表示，在公司倉庫端仍有存貨，還不至於太緊張，但更關心2～3月狀況，由於中國工廠停工狀態，目前無法聯繫判斷料跟成品狀況，所以2月10日復工後新貨的交期不明。

微星的顯示卡因為是在自家工廠生產，過年雖停工，但至少可掌握成品跟備料水位，公司表示2月10日後一旦工廠開工，會盡快先排定成品全球配貨量，調度抒解。

技嘉內部主管指出近一兩週顯示卡稍微有點缺，但主要還是關注2月10日後復工狀況，目前缺貨並不特別嚴重。而對於同業指：技嘉是少數在台灣「無自建倉庫」的顯示卡廠，所以庫存會比兩大廠更低，技嘉則表示，跟聯強等代理商合作緊密，缺貨情況其實還好。

NVIDIA顯示卡台灣供應開始出現緊俏。 NVIDIA

顯示卡年前漲價，年後擔心記憶體缺貨

顯示卡產業一年來變化多，首先是過年前已經因為記憶體顆粒價格上漲10~15%，顯示卡成本上升漲價2~3%，業者更擔心是復工後，DDR6記憶體因為兩大遊戲機大廠新作推出，強力吸納過多的記憶體數量，導致顯示卡記憶體缺貨，若未來記憶體缺貨，不只是顯示卡供應受影響，連帶恐怕也有再調升價格的壓力。

其次，2019年4月起，中國調降增值稅率，科技電子產品從16%降至13%，並強力查稅，使得過去中國本土廠商漏開發票的劣習將減少，對台灣顯示卡廠商相當正面。技嘉董事長葉培城1月受訪也直言，鑑於中國新制度上路，「顯示卡今年會衝刺一下，搶回（中國）市佔」。

由於官方除降增值稅，也積極查稅要求業者開發票，在同業都照規定納稅後，台灣品牌價差與在地品牌縮減，使得技嘉顯示卡優勢展現，公司也將中國市場列為2020年最積極衝刺的重點市場。

技嘉董事長葉培城認為中國調降顯示卡增值稅，加強查稅，對技嘉衝刺中國市場有幫助 王郁倫攝影

微星也透露，中國板卡銷售量持續成長，除積極跟天貓及京東商城合作奏效外，或許稅制改變也是推力；據了解，中國當地顯示卡最大兩家品牌都是陸系業者，但經過這番稅制改革後銷量都在萎縮。

中國肺炎疫情尚未舒緩，東南亞佔總產能佔比9成的金寶電子總經理沈軾榮4日表示，在12月第一週就查覺武漢肺炎事件會擴大，通知海外各廠區增加購買口罩庫存，也因此東南亞廠區還能回送口罩支援台灣總部，預估2,500名員工將可獲發5個口罩，及全薪防疫假，換算將發放1.25萬個口罩。

責任編輯：蕭閔云