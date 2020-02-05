在迪士尼開心宣佈Disney+突破2,650萬用戶的同時，一位華爾街分析師聲稱，蘋果免費贈送的一年份Apple TV+服務，開機率可能不足10%。

推出前引起民眾熱烈關注的蘋果串流平台Apple TV+，實際情況可能並不如想像中受到消費者青睞。一位華爾街分析師本週聲稱，啟用免費Apple TV+服務的用戶可能不到1,000萬人。

蘋果串流影音平台Apple TV+上線屆滿3個月，官方卻始終三緘其口，包括用戶數、營收、觀看情況等資訊均沒有對外界曝光，但作為科技巨頭跨界進軍影視娛樂領域的野心之作，依舊止不住外界對其表現好壞的好奇心。

開機率估不到10%，Apple TV+為何不吸引消費者？

投資研究公司Sanford C. Bernstein分析師湯尼．思科納吉（Toni Sacconaghi）依據蘋果日前發布的2020財年第一季財報，推估只有不到10%的蘋果客戶，啟用了免費贈送的Apple TV+服務。

去年9月，蘋果公佈Apple TV+上線時間、定價等細節資訊時，也一併發表了購買新硬體設備即贈送一年份訂閱的推廣活動；後續也推出訂閱Apple Music即送Apple TV+的學生方案，可說相當大方，但若從這份研究看來，開機率似乎不甚理想。

Apple TV+登場時，一共只推出十多部影視內容，這個份量被認為難以獲得消費者的芳心，導致目前不盡人意的成績。 Hadrian via shutterstock

購買iPhone、iPad、Mac、Apple TV機上盒的新用戶均可獲贈Apple TV+服務，思科納吉估計，蘋果約在2019年第四季售出9,000萬部設備，因此這個開機率實在不怎麼理想。

思科納吉表示，這樣的結果「出乎意料的低」，並推測了可能的理由。

他認為Apple TV+免費服務開機率不盡人意的原因，可能與極其有限的影視作品數量有關。Apple TV+上線之初一共只有十多部作品，在影視娛樂百花齊放的當下，並不容易引起消費者足夠的關注。

去年12月，由瑞銀（UBS）主持的一場專家會議上也提到，蘋果需要大獲好評的原創作品，同時必須不吝惜銀彈，大筆砸錢購買大量影視內容才能留住用戶。

蘋果閉口不談Apple TV+成績，各方研究呈現兩極化結果

Apple TV+最主要的競爭者，便是同月登場的Disney+串流影音服務。Disney+兼具迪士尼過往深厚的影視底蘊，全新原創作品《曼達洛人》也順利引發話題，劇中爆紅的「尤達寶寶」更成功將影集的關注度推往另一個層次。

思科納吉指出，Disney+只花一天就突破千萬用戶，而Apple TV+則花了兩個月，這是兩者最顯而意見的差異。迪士尼本週舉行的財報會議上，則公佈現時訂閱用戶數達到2,650萬人。

與Apple TV+同月上市的Disney+，迪士尼官方宣佈已突破2,650萬訂戶，表現超乎預期。 Disney d23

思科納吉還列舉了其他可能的理由，例如蘋果的宣傳力度不夠，沒有善用在全球擁有15億部活躍裝置的優勢，讓果粉即時接納這款新推出的服務。

有趣的是，這份研究與《華爾街日報》1月下旬公佈的分析，呈現兩極化結果。當時的報導估計，Apple TV+已突破3,360萬用戶，這個成績超越了Disney+的表現。且當時的研究認為，Apple TV+大多數用戶皆是利用免費贈送的服務，與現在的這份研究背道而馳。

這兩份報導究竟誰更接近真實？在官方正式公佈數據前，恐怕誰也無法斷言。但電視市場研究機構Parrot Analytics指出，觀眾對於Apple TV+作品的期待程度大幅落後《曼達洛人》。

同時另一家社群平台分析機構sprout social表示，Disney+上線當日相關推文數達51萬則，而Apple TV+只有7萬則，兩者受關注的程度顯然存在相當落差。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Forbes、Fortune、iMore