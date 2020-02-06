友達宣佈公開收購工業電腦廠商凌華5~30%持股，計畫取得1席董事，這也是友達總經理柯富仁回鍋後主導的第一樁投資，但友達已有達運，為何要再加碼凌華？

公開收購又一樁！台灣面板大廠友達（AUO）5日晚間宣佈以每股57元、溢價21%條件公開收購工業電腦業者凌華5～30%股權，由於凌華董事長劉鈞樂見其成，友達的合意收購預估至少可過最低門檻5%，並獲支持在今年拿下一席凌華董事。

友達總經理柯富仁去年9月上任，去底正式向凌華大股東提出策略結盟提案，在劉鈞支持下，友達正式宣佈展開公開收購，3月12日是最後收購期限。

友達財務長曾煜智出席重大訊息。 王郁倫攝影

凌華股價處低檔，財務投資機會現

而友達能否成功收購成為凌華超過10%以上大股東，將是觀察關鍵指標，主因是：凌華可說是「股東組成最多元」的工業電腦大廠，要搞定眾多股東意見，持股比例不能太低。

根據凌華前10大股東資料顯示，致茂電子持股11.26%，是現在最大股東，增你強6.4%，董事長劉鈞與配偶合計7.29%，各有一席董事。檯面下，2012年凌華辦理私募股現增，以34.5元引進海外法人安捷倫，目前安捷倫持股約6%。

也因此，友達若收購超過11.3%股權有機會成為最大單一法人股東，若收購只過了5%最低門檻，則因有一席董事，還可與致茂及增你強平起平坐，但能說要主導凌華決策，就難上加難。

事實上，凌華2018年一度想辦理2400萬股私募，引進國際一流科技大廠結盟，該股數換算約10%，如今友達出線，也出乎意外。

凌華是工業電腦大廠，營收破百億元 王郁倫攝影

「如果持股只有一點，雙方連結性不大，沒什麼效果，只能算財務性投資，有一點的可能是：屬於友善的合作，但很難說能主導決策什麼。」一位圈內主管評論，「凌華股價現在偏低，若從財務投資上，友達57元買划得來。」

友達：不只賣面板，還想賣系統整合

論收購代價，友達預估將支付6.2～37.2億元自有資金，完成這次公開收購，以友達本身現金水位來說，只是小菜一碟，但對於收購凌華20%，甚至達30%股權應該才是友達終極目標，否則友達將無法按照權益法認列投資收益，收合作綜效。

友達財務長曾煜智表示，投資凌華是友達價值轉型計畫的一部份，投資凌華並非為了去化面板產能，而是尋求價值提升。說白話一點就是：友達不止要做面板，客戶也期望能做更多軟硬體整合、系統設計，所以跟凌華合作可以滿足客戶期望。

根據友達資料，2019年第三季商用及其他類面板營收佔比已經增至26%，是5季度以來新高，友達期望不只是出工業用或醫療用面板，還能延伸至其他業務。

曾煜智說，由於5G及AI時代帶來的邊緣運算技術，相關應用產業將破碎化細分化，友達期望藉由投資凌華，能從重要零件設計時就開始參與包括掌握各產業對面板尺寸、造型、解析度、光線反射、溫濕度、工業標準。

凌華：透過友達掌握更多新客戶需求

對於凌華的好處是，友達直接面對眾多國際大廠，掌握終端客戶名單，這些都是凌華的潛在機會。「面板屬於重要零組件，大部分終端客戶會直接向友達下單，再指定友達交貨到某處，友達直接面對終端客戶。」曾煜智說。

換句話講，友達直接面對國際各大消費及工業領域垂直應用客戶，能夠直達天聽，若未來客戶有意期望友達從交面板，做到系統一站式出貨，友達就能利用凌華的系統整合資源能力及對各垂直產業的專業，提供一條龍服務，凌華也能接觸不同的新客戶機會。

市場問：未來達運、凌華角色衝突？

不過，最終還是回歸友達到底能公開收購到多少持股？若收購比例過低，友達沒有理由把客戶轉給凌華合作，別忘了，友達集團旗下還投資了一家IoT面板系統整合商達運精密。達運精密是友達持股28.55%的背光模組廠，近年也轉型工業顯示器整合服務、微型精密加工、建築板材等事業，其中系統整合服務營收佔比已經超過12%。

友達發表型曲面駕駛艙顯示器，採全貼合拼接儀錶板及中控台面板。 友達提供

有趣的是，柯富仁回任友達總座後，友達前總經理蔡國新卸任就轉任達運精密總座，加速轉型，提升IoT整合型工業顯示器系統及服務 (Service)，友達理當與達運合作關係更為緊密，甚至關連集團佳世達旗下也有眾多工業電腦廠商投資事業，也讓外界對泛友達集團的「工商智慧物聯生態系」佈局霧裡看花。

「看看工業電腦業界相互持股跟併購例子多，但要顯示具體綜效，很不容易。」一位工業電腦業資深主管做了觀察。

責任編輯：蕭閔云