武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情持續發燒，政府從今天開始實施「實名制」控管口罩購買，但同時也存在隱私憂慮，而DID可能是這個問題兩全其美的解方。

2020的農曆新年很動盪，從2019年底開始，武漢肺炎（新型冠狀病毒）已悄悄蔓延，最後隨著整個農曆新年大爆發，成了全世界矚目的國際事件。

而隨著疫情不斷升溫，大家關心的防疫問題變成了「口罩哪裡買的到」，加上過年停工，讓口罩需求一路攀升，最後還得拉出政府來做管制。在這些連鎖反應的牽動下，最後更探討起「購買口罩是否要實名制」以及追蹤紀錄等等相關問題。

武漢肺炎疫情持續升溫，為有效控管口罩數量，開始實施「實名制」的購買制度。 Daniel Y. Chen via shutterstock

初看這些新聞事件，大家都急著想要有一個好方案解決分配不均和購買數量的問題。或許因為在火線上，而沒能注意到目前的諸多解決方式，已經形成數位隱私和便利之間的拔河。 在我們要求國家出面主持公道的同時，可能幾個月後你會轉頭罵政府，為何不斷追蹤你的隱私、你的各項記錄、還知道你在哪裡？但這些可能都只是因為你為了買口罩方便，而無形中出讓你的隱私所致。

有人說這得透過實名制來解決，也沒錯，但這卻也是隱私失控的開始。

我們能有比較好的辦法嗎？

如何能夠有個方式確認你一天買多少盒、多少片，而無須留有侵犯隱私的中心系統記錄？如何能夠有個方式不出讓隱私，來確認你不是一家一家7–11大量囤積，採購這堆口罩？

我們如果歸類這些問題，會發現這都是屬於：

「資格確認」：你是否有資格做什麼，或者買什麼？ 「資格限制」：符合資格後，是否有無次數限制、總量限制、週期限制？

而這一類的問題，恰巧就是你日常生活中真實會發生的行為。你是否可以買菸酒？一次最多可以買多少？如同前陣子的私菸事件。亦或者，你今天領的藥，之後何時可以再領？

從這些問題再延伸到口罩的「一天可以買幾盒」，正恰巧是W3C（全球資訊網協會）所倡議的Decentralized Identifier（DID）能夠解決的：在面對這類挑戰的同時，不會妥協你的隱私。

現行系統在判斷「你是否有資格」這部分相當成熟，大多數的會員系統都能直接滿足這個需求，但到了要確認資格上的條件限制，就會落入隱私與便利的拉扯。這也正是網際網路之父提姆．柏納茲-李（Sir. Tim Berners-Lee）之所以提倡我們需要一個更好的Web的原因。

我們不該再為了瞬間的方便，而讓大公司或者政府拿走你的隱私和資料。

這樣的方案會離你很遠嗎？倒也沒有。

但這跟大家在談的「數位身分」又大為不同。數位身分想解決的問題和歷史包袱太重，且確實會有中心化的紀錄而產生隱私疑慮。但DID的實作搭配分散式帳本讓這些記錄都在使用者端，而非單一中心端，這點和台灣政府或其他數位身分以及會員系統相比，反而是一種互補而非互為取代的方案。

在現今「隱私」已是主流議題的情況下，用「以人為本」的方式來落實解決這樣的挑戰可能才是正解。

台灣能做些什麼來貢獻國際社會？

作為國際社會的一份子，台灣確實可以在既有的數位身分（eID）上，再整合一層符合隱私設計（Privacy by Design）的DID。除了能運用DID的好處，也能將這樣的技術實質推廣、串連到國際（在其他國家可以再跟各自的數位ID系統對接到DID）。不僅不會侵犯使用者隱私，同時也能貢獻一個具備社會影響力的專案到W3C，與其共創，落實台灣在數位世界的領導地位。

責任編輯：陳建鈞

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