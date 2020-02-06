品牌重塑形象與消費者溝通漸成潮流，有哪些風格是必須抓住的重點？Adobe公布年度品牌視覺及設計四大趨勢，提供企業第一手的行銷分析觀察。

每到新年，管理、策劃以及推廣逾9千萬個Adobe資產的Adobe Stock團隊都會研究來自Adobe用戶、藝術家、搜尋引擎、研究報告、全球新聞、新興美術及時裝秀的數據和訊息，從中分析並預測下一個年度的視覺影像趨勢。

而今年，Adobe除了提供2020年的視覺影像趨勢以外，Adobe Stock更與Behance和Adobe Creative Cloud Marketing合作，另外發佈了設計趨勢與動畫趨勢，提供廣大的藝術、設計工作者最新的潮流分析。

Adobe創意服務及視覺趨勢負責人布蘭達・米爾斯（Branda Mills）說，消費者正迫使著品牌業者努力趕上不斷變化、轉移的美學潮流。

「除了趨勢以外，許多產業也必須回應大環境下的文化、經濟及社會運動帶來的變遷——每個潮流背後都有為數眾多的次文化及相關作品來驅動，並藉由網路來凝聚成多數。」米爾斯說。

2020視覺影像趨勢

一、年齡不是限制

隨著高齡化社會的來臨，年長者也逐漸成為影像的主角。米爾斯指出，過去年長者時常在影像裡呈現出「需要幫忙」的模樣、或者藉以強調「慢活」的概念。但現在人們逐漸可以在影像作品中看到年長者的各種不同樣貌與形象。

Adobe也發現，從金融、銀行業到旅遊、運動業，企業的形象代表不再僅限於18到35歲的年輕族群，而是進一步延展到更多元的年齡層，將更多的觀眾帶進品牌企業的故事裡。

二、表達自我

隨著社群媒體的出現，人們顯得更加開放且願意與眾人分享自己的情緒。而在市場上，消費者比過去更加期望真實的自我能夠被完整、不強加包裝地呈現出來。同時，多元性與包容也依舊是企業形象的必備要素，就連公眾人物、政治人物也被要求要更誠實地表達自我。

三、化妝不再是為了「掩飾瑕疵」

與「表達自我」的趨勢雷同，但這項趨勢更著重於打破傳統對「化妝」一事的刻板印象。過去化妝被看作是用來掩飾瑕疵的一個方式，但現在，化妝則被看作是用來表現自我獨特風格的方式。在視覺影像中，用色大膽、具藝術性的妝容也更加受歡迎。

「對現代消費者來說，化妝的重點已不再只是要「展示給外人看」，而更多是與自我的連結，」米爾斯說。也因此，在許多的視覺形象中，化妝已不再受限於任何規則，並強調自我呈現以及創意探索的重要性。

四、從個人到群體

品牌企業逐漸發現，在視覺影像中呈現出強烈的社群連結感以及理想生活樣貌的品牌，往往能夠更快速地得到消費者的認同、建立雙方的連結。「現代的個人風格往往強調影響力、藉以宣導某些理念，而這個現象雖然常常被認定是年輕族群的特徵，但實際上它出現在各個年齡層，」米爾斯說。

日用品牌大廠P&G在去年就曾與國家地理雜誌合作，推出名為「ACTIVATE」（展開行動）的六集系列紀錄片，聚焦於永續採購、貧窮犯罪、救災、女童教育、塑膠廢棄物和全球水危機等社會議題，將公民運動與品牌形象連結在一起。企業的社會責任形象，也逐漸成為品牌宣傳的關鍵。

2020 設計趨勢

一、手工人文主義

Adobe

崇尚自然的藝術家以手工製作的方式，創造出了一種格調簡約、在情感上平易近人的設計風格。米爾斯強調，這種富有藝術性及DIY元素的風格，在數位化的時代裡帶來了一股新鮮、獨特的氣息。

二、創新的裝飾藝術

Adobe

破格的20世紀初期裝飾藝術（Art Deco）風格將鮮明、懷舊的視覺元素再次帶到鎂光燈下。除了裝飾藝術那獨特的光滑、平順、極簡的風格以外，設計師更將未來主義的設計細節融合了進去，並保留裝飾藝術的強大渲染力。幾何圖案、金屬元素和時尚排版所創造出的優雅格調，有助提升品牌形象。

三、半超現實

Adobe

充滿幻想的圖像為眾多媒介帶來了有活力的嶄新視角。米爾斯認為，2020年我們將看到許多藝術家用新的工具與技術創造出看似不可能的事物，而這些視覺效果將改變我們的觀點，並引起全球觀眾的好奇。

四、現代哥德

Adobe

經典歌德字體再現，風格華麗為其主要特徵，並同時具備黑暗的神秘感與戲劇化的特性。再加上工業風的質感和引人注目的排版方式，使現代歌德集前衛與復古於一身。

責任編輯：蕭閔云