華為、小米、Oppo、Vivo正計畫打造一款「中國版Google Play」提供開發者另一個發布App的選擇，他們這個舉動圖的是什麼？

華為、小米、Oppo、Vivo等四家中國手機大廠傳計畫攜手打造一個App發行平台，提供中國海外的開發人員上傳行動應用程式，挑戰Google Play的市場地位。

四大手機巨頭組「中國版Google Play」，營運範圍初步涵蓋9國

小米、Oppo、Vivo等3家中國手機品牌已經加入「全球開發者服務聯盟（GDSA）」。根據《路透社》報導，消息人士指出，GDSA目標讓遊戲、音樂、電影及其他App開發者們，更容易在海外市場銷售服務。

依照網站上的描述，GDSA的宗旨是為全球開發人員提供一站式服務，囊括產品銷售、開發支援、行銷操作、品牌推廣及流量變現等，營運範圍將涵蓋印度、馬來西亞、俄羅斯等9個國家地區。

小米、Oppo、Vivo是GDSA的成員，聲稱將藉此為全球開發者提供包含銷售在內一站式的服務，服務範圍初步將涵蓋9個地區。 GDSA

這項服務原先預計將於今年3月正式推出，但如今受到武漢肺炎（新型冠狀病毒）侵襲，到時能否如期上線目前還無法得知。

這些中國手機品牌可並非經營App發行平台的生手，由於Google Play在中國受到封殺，華為、Oppo等都在中國境內設有自己的App發行平台，本次可說只是將這項業務拓展至中國海外。

《路透社》指出，華為、Oppo、Vivo對此沒有任何回應，小米則聲稱華為沒有參與其中，並強調與Google Play沒有任何利益衝突。

避免受制Google，中國手機品牌自立自強

這4家中國手機品牌決定自行成立App發行平台的原因，或許很好猜想。去年中美貿易戰期間，華為受到美國封殺，Google因而停止供應GMS服務，使華為手機失去YouTube、Gmail、Google Play等服務支援，海外手機銷售遭遇衝擊。

中美之間微妙的氛圍，讓中國手機品牌希望擁有自己的平台，避免將命脈懸在美國企業手中，這點並不難理解。華為去年也自行開發鴻蒙作業系統，雖暫時未應用在手機，仍強調已擁有擺脫Google服務的能力。

行動App市場分析公司Sensor Tower分析師凱蒂．威廉斯（Katie Williams）也表示，此舉可以增加中國手機品牌與Google的談判籌碼，而非單方面受制於這間科技巨頭。

Google Play估一年可為Google創造88億美元營收，豐厚利潤令中國手機業者難以割捨。 shutterstock

硬體銷售趨緩，業者搶攻軟體服務商機

不過，促使中國手機業者跨出這一步的主要原因，依舊是App發行平台背後的龐大利益。

根據資料庫《Statista》的數據，Google Play 2019年營收達293億美元，而按規定Google會從中抽取30%作為傭金，因此可估計這個平台過去一年為Google創造的收益達88億美元。

全球智慧型手機市場正面臨衰退，研調機構Canalys資料顯示，2019年全球智慧型手機出貨量為13.7億台，較2018年的13.9億台小幅下滑約2%。IDC分析師認為，硬體銷售趨緩的情勢下，中國手機品牌正試圖從軟體及服務搾出更多營收。

這種作法相當合理，蘋果就在去年推出Apple TV+、Apple News+、Apple Arcade、Apple Card等4款新服務，期望彌補手機銷售衰退留下的營收空白。

同時這四家業者的合作，也是發揮品牌彼此地域優勢的好機會，小米是印度手機銷售龍頭、Vivo盤據東南亞、華為則在歐洲占有不小的份額。

分析師認為，這些品牌攜手合作將有助於發揮彼此的地域優勢，如小米就是印度的手機銷售龍頭。 shutterstock

根據研調機構Counter Point的資料，華為、小米、Oppo、Vivo等4家中國品牌占據2019年第四季全球手機出貨量的40%，不說取代Google Play的地位，若他們能夠全面於自家手機啟用新平台，仍有望吸引開發者上架App。

另外，Google Play上絕大多數App都無緣在排行榜上曝光，這些永無天日的「殭屍App」已存在多年，對開發者來說，登錄新平台也是一個新的曝光機會，且同是Android系統，沒有任何開發負擔。

資料來源：Reuter、The Verge、GDSA

責任編輯：陳映璇