看準科技人才出現缺口，微軟與台積電攜手舉辦黑客松競賽，對微軟來說除了技能，人才還要有哪些特質才能符合「微軟人」的條件？

「這不是微軟第一次辦黑客松（Hackathon）的活動，但卻是微軟第一次攜手跟有相同理念的企業台積電一起舉辦這次的黑客松活動，」微軟總經理孫基康說。

微軟首次與台積電攜手培育AI人才，前進校園舉辦Careerhack黑客松競賽。 微軟提供

過去，微軟都是針對企業內部的IT人員進行黑客松的活動，但這次首度與國內晶圓大廠台積電合辦這場Careerhack就業黑客松競賽，吸引來自國內外超過850名莘莘學子報名，活動已於上週落幕。

除了經過一連串的考驗篩選，最終進入到Workshop研習營裡的參賽者，更將挑戰包括自動光學檢測、AI資料標籤工具開發以及企業及系統異常偵測等三個面相考題，其中有兩題更是由台積電提供真實的數據讓參賽者破解，具有實戰力。

為什麼和台積電合作？孫基康表示因為雙方都意識到科技人才短缺，所以希望直接前進校園挖掘人才，透過競賽找出適合彼此的人選， 並提供實習與正職的工作機會 。因此參賽者要能在「未來2年畢業」的學生才符合資格，其中特別重視參賽者溝通、好奇心兩特質。

AI帶動企業競爭力，微軟前進校園挖掘人才

台積電資訊技術資深處長陳文耀認為，由於人工智慧與機器學習將是領先未來的重要技術，各大學已提供非常豐富的理論課程供學生學習，這次攜手與台灣微軟合作競賽，除了提供一個理論與實務整合的平台，也希望網羅對半導體有熱忱的人才。

孫基康引用IDC的數據來說明為何科技人才的重要，他表示在2021年之前，AI（人工智慧）將以2.4倍的速度帶動企業創新、同時提升員工約2.5倍的工作效率，該報告中有逾7成的受訪企業認為未來3年AI將是帶領企業提升競爭力的火車頭。

這與目前微軟的新方向：科技強度（Tech Intensity）不謀而合。

過去微軟一直強調史丹福大學心理學教授卡羅爾·德韋克(Carol Dweck)所提出的成長思維模式（Growth Mindset），期許員工可以主動挑戰各種困難，從與不同部門的同事交流中獲得學習與進步，現在則是要立基於成長思維模式之上，發展與強調「科技強度」對企業跟員工的重要性，「因為要鼓勵大家去創造自己獨特科技力」孫基康這樣說。

孫基康認為，在AI的時代裡未來將更強調「科技強度」的重要性，包括企業必須有更快的速度調整腳步，員工也要有善用新科技的能力及跨部門溝通。 數位時代

孫基康認為，展望未來20年，每一間公司其實都會變成一間數位公司，縱使企業服務本質沒有改變，卻會導入新技術的協助加速成長，因此科技強度越強的公司，越能在瞬息萬變的數位時代裡，創造出企業自己的新IP。

至於內部員工，孫基康強調不管是作為工程師角色或行政人員，都有善用（adopt）新科技的責任，而微軟重視人才哪些特質呢？

想成為微軟人，第一步先懂跨部門溝通

報名參與Careerhack黑客松競賽，雖然在一開始有針對Coding等進行技術上的測驗，但在孫基康眼裡，Workshop研習營裡面的分組合作，才是觀察這個人是不是微軟心中對的人才。

當這些來自世界各地的報名學生進入到最後一關Workshop研習營採隨機分組，這時就考驗每個學生在面對與不同人、不同專長的對象會如何進行分工與協同合作。

孫基康說，一個成功的團隊來自於團隊成員的多元性，每個人都可以在團隊裡面發揮自己的角色、提出自己的想法，這些點子或許是另一個成員的盲點，如此團隊才能真正面對並提出一個完整的解決方案，才能邁向成功。

Workshop研習營的階段在孫基康眼裡是相對重要，看的不再是學生的技術，而是團隊的溝通力、領導力以及協同合作等各種軟實力。 微軟提供

以業務來看，孫基康認為除了要具備溝通表達能力外，同理心是為了要讓業務能站在顧客的角度思考，才能發現客戶的痛點以及找出解決方法。由於現在客戶的需求多元，不再是業務靠一招就能打天下，因此能集結不同部門的專長協助解決客戶痛點，具備協同合作的能力也相對重要，這也是為什麼孫基康一直強調在Careerhack黑客松裡面的參賽者要擁有團隊溝通的技能。

不只會溝通，好奇心讓你備受關注

除了要有協同合作、溝通的能力，孫基康認為「好奇心」是不可獲缺的特質。他表示，有些學生從一開始的競賽就讓他很驚豔，像是對於所有事物都充滿好奇心，他認為好奇心會驅使學生們的學習能力，讓他們為了解答自己的好奇心而踴躍發問，這對於以「科技強度」作為接下來目標的微軟來說是重要的，充滿好奇心，才能發現問題。

這次Careerhack黑客松競賽，孫基康認為透過Workshop實際操作的方式能讓微軟用更軟性的方式尋找適當的人才，未來也不排斥與其他企業合作，用同樣的方式辦理徵才比賽，替微軟及其他的企業注入更有競爭力的資源。

責任編輯：陳映璇