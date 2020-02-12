宅在家裡防疫嗎？因武漢肺炎的關係，美食外送生意旺，四大平台UberEATs、Deliveroo、foodpanda、有無外送各有什麼不同的優惠與服務？

近年美食外送平台興起，尤其正值武漢肺炎疫情擴散，讓許多人選擇盡量宅在家裡，這也讓美食外送業務愈來愈夯，目前全台四大美食外送平台UberEATs、Deliveroo戶戶送、foodpanda空腹熊貓、有無外送四家App，各有不同特色與外送費用優惠，除了比較手續費優惠，掌握有與外送平台合作的現金回饋信用卡，還可以再多省一筆。

不過，Money101金融比較平台提醒，要留意UberEATs等兩家平台外送手續費是海外消費，刷卡海外消費回饋高的信用卡才會更划算。

UberEATs優饗方案，每月120元享滿額免運優惠

UberEATs是國內廣為人知的美食外送App之一，配合店家多，也會有不定時的限時優惠，目前外送費是平日30元、假日60元，優點是外送沒有低消限制。

UberEATs目前的外送費是平日30元、假日60元，優點是外送沒有低消限制。 shutterstock

另外，UberEATs帳號與Uber是共通的，所以優惠碼也可以互用。但正因帳號與Uber通用，除了一定要綁定信用卡之外，消費類別也屬於境外消費，所以會收取約1.5％的手續費用，另外也會因為天氣、或熱門時段加收費用。

不過，UberEats也祭出「優饗方案」，只要每月120元台幣，不限時段、訂單滿199元即可享有免費的外送服務，方案可以隨時取消，不會因取消而收取額外手續費，對於常客而言，每月120元的免運方案，或許是不錯的選擇。

foodpanda深耕台灣市場，外送地區、信用卡優惠多

foodpanda是台灣最早的美食外送App，相對於其他外送App，不管是信用卡優惠、外送地區範圍或是合作餐廳，都比其他外送App平台多，更已經駐進離島金門營運，此外，foodpanda比較特別的是，在大台北特定地區提供24小時外送服務。至於服務費用，基本外送服務費是29元，但有部分餐廳會提供免運的優惠。

Deliveroo戶戶送來勢洶洶，2020年收取海外手續費

最晚進軍台灣的戶戶送Deliveroo，相較於其他外送App的外送範圍與優惠比較少，但一到台灣便推出免運費活動，也算打開了知名度，只要 訂單滿150元即免運 。

至於未達滿額門檻將收取「小型訂單服務費」，小型訂單的服務費用沒有固定價格，訂單金額10～70元固定80元；餐點金額70元以上就是補差額到150元。比如餐點費是140元，訂單費就是10元、餐點費100元，訂單費就是50元。

Deliveroo未達滿額免運門檻的訂單將收取「小型訂單服務費」，這項費用沒有固定價格，視訂單金額而定。10-70元的訂單，Deliveroo固定收80元，相當10-70元的送餐費用；餐點金額70元以上則是補差額至150元，Deliveroo最高會收到79的送餐費。 shutterstock

有許多消費者已經開始注意到，2019年12月底開始， 信用卡帳單中Deliveroo消費會產生1.5％海外交易手續費 ，這與過去消費經驗不同，而這主要是由於Deliveroo自2019年底商家請款地改為香港，建議消費者可以選擇海外消費高回饋信用卡來支付訂單，以抵免1.5％手續費。

有無外送合作Pi錢包推紅利機制，店家種類較不同

有無外送比起其他的外送App，知名度不算高，今年開始與Pi錢包合作，可以選擇用Pi幣折抵，如果是用 玉山Pi錢包綁定Pi錢包app支付的話，可以回饋4.5％的Pi幣 ！有無外送除了可以電子支付、用Pi幣折抵外，還有兩個不同之處：揪團訂餐、累積紅利點數。

有無外送除了與Pi錢包展開合作外，也推出「揪團訂餐」與「累積紅利點數」的新模式吸引消費者。 信義房屋

所謂「 揪團訂餐 」，就是主揪的揪團人分享揪團碼，其他加入的人就可以一起點餐，並且一起分攤運費；而「 累積紅利點數 」部分，則是紅利點數可以折抵運費，每10點折抵一元，累積方式簡單，餐點金額滿300元的話，每20元可獲得一點，揪團主則可以拿到2倍紅利，或是在餐點送達之後，如果都有評論店家跟送貨員的話，可以得到10點。

至於外送服務費，大約是39元，在頁面上會顯示「運費0元起」，就表示如果消費金額有達到門檻，就可以免運費，不過消費門檻每一家都不一樣，有的滿399元 、有的要599元，店家也會在訂餐頁面中顯示。

另外，有無外送每個店家營運時間都不太一樣，有的可能下午四、五點就不送了，也有的一路送到晚上10點半，所以要訂餐的用戶必須記得點進去注意一下店家資訊。

各外送平台信用卡優惠比一比

Money101金融比較平台表示，銀行、發卡機構看準台灣美食外送平台市場，紛推刷卡優惠，最高祭出近30％回饋，惟要特別留意各家銀行搭配指定合作的美食外送平台，並非每一家外送平台皆享回饋。

另外，民眾若於UberEATs、deliveroo訂餐，雖然訂單幣別為台幣，不過由於請款商家為海外，信用卡帳單仍會產生1.5％海外交易手續費，建議消費者可以選擇海外消費高回饋信用卡來支付訂單，以抵免1.5％手續費。

UberEATs和Mastercard攜手合作，於2月底前以綁定Mastercard信用卡付款，UberEATs新用戶消費滿350元送100 點Uber點數，約莫為28.5％回饋，一般用戶單筆消費滿450元享50點 Uber點數，約為11％回饋。如果單筆訂單無法湊至350元以上的單身用戶，搭配信用卡現金回饋也很給利。

「滙豐銀行現金回饋御璽卡」以及「遠東Bankee卡」推出新戶限定活動，同樣都是3月底前新申辦，於核卡後90天內享有指定美食外送平台10％現金回饋，活動期間內回饋上限500元；此外，「滙豐銀行現金回饋御璽卡」更提供於線上特定通路申辦加碼送個人獨享電火鍋或是800元禮券。

「國泰世華享購鈦金卡」持卡人於6月底前登錄活動，於四大美食外送平台（foodpanda、UberEATs、deliveroo、EZTABLE）享8％回饋，每季回饋上限500元。

「永豐DAWHO現金回饋卡」於UberEATs、foodpanda消費享7％現金回饋，其中1％為卡片原回饋無上限、1％為綁定數位帳戶加碼1％每月上限1500元、5％指定通路加碼回饋每月上限600元。

Money101也提醒，永豐DAWHO卡海外消費雖然提供8％回饋，不過，海外消費的條件為請款幣別為外幣以及海外請款商家，換句話說，deliveroov消費仍以台幣請款，恐只能獲得2％ 一般消費回饋。

「國泰KOKO COMBO icash 聯名卡」持卡人只要當月新增一般消費達5000元，於foodpanda、Deliveroo、UberEATs 消費享5％回饋，每月上限300元。

「台新＠GoGo卡」於UberEATs、foodpanda訂餐，屬於數位通路之一，享有3.5％回饋，其他美食外送平台則歸類於一般消費享1.5％回饋。

「玉山Pi錢包信用卡」於有無快送App訂餐享4.5％P幣回饋，其餘美食外送平台則屬於一般消費通路，享2.5％P幣回饋。

本文授權轉載自：鉅亨網