Readmoo近期啟動了mooInk Pro 13的集資計畫，是目前台灣電子書平台推出的最大尺寸閱讀器。期待能藉此帶動電子雜誌、漫畫的銷售。

Readmoo讀墨電子書是目前台灣藏書量最大的電子書平台。而由2017年開始，Readmoo開始推出自家的eInk閱讀器。到了今天，已經有6吋eInk閱讀器mooInk、7.8吋mooInk plus、10.3吋mooInk Pro三種尺寸不同、功能相異的電子書閱讀器。

不過，近期Readmoo電子書啟動了mooInk Pro 13預購計畫，這是一款螢幕尺寸更大的eInk電子書閱讀器（13.3吋）。即日起為期一個月的預購期限（集資活動），至三月初截止，並以1,000台為目標，達標後才會啟動生產，最快預計於今年7月出貨；每台預購價為新台幣19,888元。

若該集資活動成功達標，將會是目前為止台灣電子書平台史上尺寸最大的電子書閱讀器。

比起去年上市的mooInk Pro，新款mooInk Pro 13的螢幕尺寸大上許多。 程倚華攝影

真A4閱讀器亮相！Readmoo看好13吋螢幕帶動雜誌、漫畫銷售

Readmoo電子書表示，自從2019年推出10.3吋mooInk Pro之後，就陸續收到讀者的回饋，希望能推出13.3吋的產品，以符合大量閱讀A4文件的需求。大尺寸的螢幕讓讀者不需要調整觀看比例，就能閱讀雜誌與A4 PDF文件，適合喜歡瀏覽雜誌的讀者。

為了完整滿足大尺寸的使用情境，Readmoo電子書將mooInk Pro的各項功能進一步優化，讀者能直接在閱讀器內訂閱雜誌暢讀方案；此外，團隊不但調整了手寫筆電量顯示機制、啟動藍牙連線機制，並增加了快速變更對比度、自訂筆記範本、螢幕密碼鎖與自訂休眠圖等功能。

同時，在mooInk Pro 13出貨時，也將導入漫畫雙頁閱讀的功能。

mooInk Pro 13閱讀雜誌時的不同對比度呈現。 程倚華攝影

做了這麼多功能更新，就是看好大尺寸閱讀器能夠帶動雜誌、漫畫的銷售量。Readmoo電子書執行長龐文真說，儘管目前還是流式書（ePub文字檔電子書）的銷售量較多，但是由過去的經驗看來，在7.8吋mooInk plus、10.3吋mooInk Pro上市之後，都有帶動版式書（雜誌、漫畫等圖文書籍）的銷售。

「我相信13.3吋也會帶動一波，讓更多人（在閱讀器上）看雜誌，」她這樣說。

軟性面板不易破損，mooInk Pro上市5個月保持零破品紀錄

將去年上市的mooInk Pro與新款mooInk Pro 13擺在一起對比，可以看得出來mooInk Pro 13的螢幕尺寸真的大上許多。但整體上，mooInk Pro 13的設計理念與硬體規格與mooInk Pro相似，都搭載了1.2GHz四核心CPU與32GB記憶體，能提供流暢的閱讀與翻頁體驗。

mooInk Pro 13可支援漫畫雙頁閱讀。 Readmoo讀墨

同時，mooInk Pro與新款mooInk Pro 13也都使用了軟性面板，具有耐摔、不易破損的特性。龐文真指出，「到目前為止，10.3吋的mooInk Pro上市以來，都還沒有破品紀錄。」也就是說，據官方數據，自去年8月mooInk Pro上市以來，都沒有用戶因面板破損維修過。

不過，龐文真也坦承，面板愈大成本愈高，這也是mooInk Pro 13採「集資上市」的原因。除非在此次首度集資的過程中，觀察到市場上的暢旺需求；否則在未來，mooInk Pro 13可能都會以集資的方式生產、銷售，不會是一項常態型產品。

責任編輯：張庭銉