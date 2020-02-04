英美的電子書市場規佔全球的5成以上，而在英美，又以Amazon Kindle佔據8成以上市占。面對這樣的強勁對手，樂天Kobo的策略是什麼？

根據市場研究機構《Mordor Intelligence》的調查報告指出，在2017年，北美市場約占全球電子書市場58%。由這個數據可以看出，對於全球性的電子書平台而言，英語書籍還是最重要的市場。

另一方面，由《publishdrive》提出的數據則指出，目前在英美電子書市場，Amazon Kindle依然是市場龍頭，而且無論在美國、英國、澳洲、甚至是在Kobo起家的加拿大，都拿到56%以上的市場占比；在英國與美國，市場占比甚至高達80%以上。

目前在英美電子書市場，Amazon Kindle是市場龍頭。 publishdrive

於2009年在加拿大多倫多創立的Kobo電子書（於2012年被日本樂天集團收購），比起成立於1994年的Amazon Kindle，晚了5年才開始投入電子書。與Amazon Kindle一樣，都是由英語國家起步，致力於經營全球市場；並且擁有自家開發的封閉式系統電子書閱讀器。看似條件相當，不過，由以上的數據看來，儘管經過了超過10年的競爭，在全球電子書市場Amazon Kindle依然贏得了壓倒性的市場占比。

面對這樣的市場局勢，樂天Kobo電子書有什麼不一樣的戰略？

Kindle還是全球市場龍頭，KOBO：我們經營更多區域市場

「當我們一開始創立Kobo的時候，就想著最重要的是要能夠國際化，」樂天Kobo執行長邁克爾·坦布林（Michael Tamblyn）這樣說。

現任的樂天Kobo執行長坦布林，自Kobo草創時期就已經加入團隊。他回憶，當時在美國市場，當蘋果（Apple）、Amazon Kindle、Google都把重心放在英美市場的時候，Kobo電子書就已經開始著墨要進軍不同區域市場。

而到了今天，樂天Kobo電子書已經跨入了190個國家地區，經營包含77國語言的出版品。而Amazon Kindle目前只開了17個國家地區的電子書店，支援41種語言。「當人們討論到Kindle是最大的電子書廠商，他們其實只有討論美國與英國；在其他國家，Kobo時常是Kindle最大的競爭對手，」坦布林這樣說。

為了佐證這樣的說法，坦布林以台灣為例說明，「當Kobo在2016年到台灣的時候，Kindle還沒有開始經營繁體中文市場，我們比Kindle更早開始在台灣經營我們與出版社的合作關係、建立電子書閱讀體驗。」

在去年5月，Amazon Kindle開設「繁體中文電子書店」時，僅有2萬冊繁中書籍。但是樂天Kobo電子書已經累積了超過9萬冊繁體中文藏書，會員人數也突破30萬；相比之下確實成績比Amazon Kindle好上許多。

現任的樂天Kobo執行長Michael Tamblyn，自Kobo草創時期就已經加入團隊。 蔡仁譯攝影

收購、轉售事業體，都是為了壯大樂天生態系

而為了要搶攻更多不同的區域市場，併購與轉售，都是樂天Kobo電子書的重要策略。

像是在2017年，樂天Kobo電子書就收購了德國電子書平台Tolino。「在德國，自從收購Tolino之後，樂天Kobo在德文電子書的市占比例就提升至40~45%，與Kindle當地市占相當，」也就是說，目前在德國，樂天Kobo電子書與Amazon Kindle加起來的市場占比就高達9成。坦布林認為，這是樂天Kobo一項非常成功的併購案例。

那麼，持續收購各國的電子書平台，會是樂天Kobo電子書的重要戰略嗎？

面對這個問題，坦布林說，這必須依照各區域市場的現況與企業的商業模式而定。像是德國Tolino電子書，不但擁有書城，也有生產自有的閱讀器，與樂天Kobo原先的商業模式類似。「正因為Tolino的商業模式與樂天Kobo相當符合，所以才進行這個收購，」他說明，如果是在其他市場，樂天Kobo可能不會選擇收購在地電子書平台，而是選擇與在地電商、出版社合作，達成夥伴關係。像是在法國的法雅客、美國的Walmart就都是樂天Kobo的合作夥伴。

去年底，樂天售出了旗下的圖書館電子書服務OverDrive，也是一則電子書產業的大新聞。談到這一項決定，坦布林說明，「樂天市場在日本起家，就是專注在通路、商家的經營，Kobo也符合這樣的商業模式；但是圖書館是完全不一樣的經營模式。」

由於樂天集團自創立以來，都專注在C2C的消費性市場，不過，OverDrive的服務對象是圖書館、學校，屬於B2B的商業模式。據觀察，這樣商業模式的差異，是樂天集團將OverDrive出售的主要原因。

也就是說，在近期，無論是收購或是出售事業體。這些決定其實都緊扣著樂天最強調的「生態系」策略，要更加聚焦在消費性市場，為整體生態系加值。

參考資料：

Mordor Intelligence、publishdrive、The Digital Reader