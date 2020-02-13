小七又出新招，13日推出了第11種複合店店型，要在門市賣冷凍海產，主打小包裝、省工預先處理（不須去鱗骨），並首度開設料理教室，讓消費者買食材兼學料理。

看好複合店吸金力，超商龍頭統一超商（7-ELEVEN）近年來陸續開出各種複合店，繼美妝、健身、生啤酒等型態之後，13日最新發表第11種「冷凍旗艦店」，消費者在超商就能買到水產、畜產等約30款商品，宛如小型超市；此外，7-ELEVEN更將可自動除霜的海島型冷凍冰箱搬進門市，這也是國內超商首創。

這次7-ELEVEN一口氣在北台灣開設3間冷凍生鮮旗艦店，包括新北市汐止尊爵門市、台北市木柵新秀門市及桃園市醫林門市，不僅冷凍食品品項數較一般門市多1倍，更首度結盟崇越集團旗下安永鮮物，擴大冷凍生鮮品項。

7-ELEVEN表示，為強化生鮮商品結構，導入CAS細胞活存技術（Cells Alive System）急凍保鮮水產，主打海鮮採用極低溫（-50℃以下）急速凍結，不會破壞食材的組織結構，百分百封存其鮮度。而且，這些銷售的水產品均經過去骨除刺等前處理，料理食用更便利。

7-11冷凍旗艦店，擴大冷凍品項與生鮮結構，將海島型冷凍冰箱搬進門市。 統一超商

看準冷凍商機！7-11投入6億提高冷凍物流倉儲量

不過，7-ELEVEN為何選擇「冷凍」作為新的戰場？

7-ELEVEN觀察，近年來自家的冷凍品業績穩定成長，特別是住宅、封閉型及醫院型門市等「高需求商圈」的冷凍品業績，較一般門市高出近3倍；且據經濟部統計處資料顯示，台灣冷凍與冷藏調理食品一年銷售總額就超過460億元。這些數字，讓7-ELEVEN決心耗資6億元，大幅提高全台冷凍品物流中心倉儲容量，也增開鮮食廠冷凍品生產線、增加物流中心理貨產能達1.4倍，提升理貨效率，2019年台中低溫物流中心並擴建上線。

目前7-ELEVEN全台共有14座鮮食、低溫及多溫層物流中心，讓消費者在台灣北中南、花東，甚至離島等地，都能購買優質的商品。

有了低溫物流中心，配送也是非常重要的一環。7-ELEVEN在全台布建綿密的低溫物流網絡，透過旗下關係企業分工接力配送，冷凍商品從進貨驗收入庫、庫內理貨及配送至門市，全程都在-18度冷凍環境中作業；物流車上也會配備車機系統，監控溫度變化，每一環節皆落實對溫度與品質的嚴密把關。

在建置了完善的低溫物流中心、配送系統之後，此次與安永鮮物合作，就能透過一條龍的冷鏈系統將商品配達至門市，讓消費者在家附近就能便利購買冷凍商品，不用擔心因為返家路途遙遠而失溫。

海島型冷凍冰箱上的DM有QR CODE，掃碼即能獲得簡易料理影片。 統一超商

冷凍海產怎麼料理？小七開料理教室教你煮

7-ELEVEN冷凍旗艦店上架的水產、畜產等商品，主打小包裝、省工預先處理（不須去鱗骨），DM上更多了貼心設計，消費者只要掃QR CODE就能看簡易料理影片、食譜，就算沒有料理經驗的人也能輕鬆上手。

7-11將在冷凍旗艦店中開設「料理教室」。 統一超商

如果還是擔心不知道怎麼煮，7-ELEVEN也開設了料理教室，讓門市變身社區廚房。

在新北市汐止尊爵門市，7-ELEVEN打造了15坪的料理教室，可容納8~10人。希望可以透過料理課程分享，將7-ELEVEN的商品推薦給消費者。未來也會陸續規畫活動，邀請廚師或社區的婆婆媽媽到門市進行料理教學與商品烹飪知識，擴大料理教室用途，與消費者有更近距離的互動。

責任編輯：林美欣