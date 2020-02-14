統一超商董事長羅智先在2019年6月說咖啡寄杯App是「選擇不做」，今年2月卻宣佈服務開工，他有哪些考量？跨店領杯跟APP內支付為何不一次上路？

統一超商2月12日公佈1月營收衝出227.05億元佳績，創下歷史新高。

同日，統一超商門市宣佈「行動隨時取」服務上線，OPENPOINT App導入咖啡寄杯功能，將過去施行已久的加盟店手寫小白單，轉化為數位線上寄杯，但僅限單店現場購買及單店領杯。

7-11的咖啡寄杯功能「行動隨時取」，在2月12日已上線OPENPOINT App。 統一超商

App開通前一天，統一超的短期咖啡第二杯半價活動剛結束，App開通當天，平台內上線30杯或50杯寄杯方案，都沒有過去第二杯半價（相當於75折）優惠，且統一超總部不僅沒有召開記者會，甚至沒有發佈新聞稿，異常安靜。

既然開通線上寄杯，為何不一口氣開放跨店領取，甚至是線上支付結單？官方對此並沒有具體說法，不過業內專家分析：統一集團一年至少花12億元做資訊系統維護升級，App不一次開通所有服務，不可能是資訊系統的困難。

技術問題若是假議題，統一超第一階段只先開通數位化小白單功能，背後原因或可分為「會計議題」與「分潤議題」。

從「選擇不做」到開數位寄杯一槍

身為便利超商龍頭，統一超商同時也是超商現煮咖啡領先者，一年賣出超過3.2億杯，現煮咖啡年營收130億元以上，遙遙領先全家便利超商。統一超為何不推出線上寄杯、跨店領取服務？產業界討論聲音一直沒停。

統一超商董事長羅智先2019年受訪談到會不會跟進時，回應：統一超商也考慮過（咖啡寄杯），不是不能做，是選擇不做，因為統一超商量體大，更求穩定性。

他強調：「 零售業最怕不穩定，這牽涉到進貨缺貨及造成現金流不穩定。 」這個說法十分耐人尋味，不禁讓人質疑：那現在為什麼又做（咖啡寄杯）了呢？三言兩語中，也透露統一超這次宣佈只開放單店寄杯求的仍是「穩定」。

首先談 會計議題 。

業者透露，統一超5,712家門市，約800多家是直營店，其餘都是加盟體系，加盟店跟加盟總部在法律上是各自獨立的法人，法律位階平等，所以A店（帳）的銷貨收入，但B店（帳）被領貨，那麼B店帳務該如何核銷？沒有開發票，但店內庫存下降了，這屬於會計議題，統一超必須尋求所有加盟主（四～五千名法人）同意新分帳機制。

「加盟總部的責任是讓加盟主都能獲利，如何設計平衡機制是關鍵。」否則某家拚命賣出咖啡，但另一家店一直被領出咖啡，兩店加盟主如何拆帳分潤？

這位業內主管觀察。因為統一超商分店規模比全家多，為求穩，推動速度或許就比較慢，但全家便利商店都做得到，統一超商在會計議題上絕對是可解決的。

「或許統一超想先實施單店寄杯，看一下使用率是否真的好，再處理會計上的帳務問題。」該主管推測總部心態。

接下來要談的是關鍵的「 分潤議題 」。

由於終極的App跨店寄杯領取服務，是消費者不必再進入門市店內付款，能隨時自由在手機上，利用App下單跟線上支付（比方全家有FamiPay），而這在技術上，統一超商絕對也做得到（2019年11月推出icash pay），消費者體驗更便利，為什麼不做？

業者分析，這就是統一超商總部的包袱：有跟加盟主爭利的疑慮。一旦總部開啟線上購買寄杯，這個帳就不再認列A店或B店，那麼是否將引起現在加盟主的反彈？倘若要加盟主不反彈，就必須說明新App線上扣款後，加盟方如何分利潤？

該主管分析，總部最可行的方法就是「大方一點，把行銷補貼自己吸收。」比方App未來開通跨店取，A店一天被提取50杯咖啡，其中49杯是A店自己賣收現款，但1杯是他店或App上結帳，這1杯利潤及成本就應該由總部補足。

但總部補貼跨店領取杯數利潤，是否影響總部利潤呢？「咖啡利潤很高，總部其實可行方案很多。」該主管分析並不至於影響太大。

若統一超一次全面開放App跨店寄杯，且線上扣款購買，由於咖啡是便利性飲品，短期也不會影響每月咖啡相關收入，也就是說，要喝的還是會喝。反而是各加盟店或許將開始減少店頭賣現煮咖啡的現金收入，這也可能是羅智先所說造成現金流不穩定的顧慮。

未來超商咖啡大戰，業內觀察，統一超在價格戰上態度並不會太積極，2月12日數位寄杯開第一槍之後，由於後有全聯積極追趕，前有全家的咖啡寄杯活動走在先，統一超不是不會做跨店咖啡寄杯，只是時間早晚的問題。

責任編輯：蕭閔云