三星電子這次推出Galaxy S20系列將在3月6日於全球市場開賣，但搭載自家處理器Exynos版本不會在南韓販售。

南韓手機大廠三星電子（Samsung Electronics）最新旗艦機Galaxy S20系列，預計3月6日於全球市場開賣。據媒體報導，三星本次將不會在南韓販售搭載自家Exynos 990處理器的Galaxy S20系列手機，而三星先前喊出2030年登上全球系統半導體廠龍頭，可能性也面臨考驗。

三星日前發表最新旗艦機Galaxy S20系列和新款摺疊機Galaxy Z Flip，引發市場高度關注。韓媒《BusinessKorea》報導，三星Galaxy S20系列延續往年慣例，分為搭載高通（Qualcomm）Snapdragon 865和三星Exynos 990處理器兩種版本，但三星決定本次不在南韓推出Exynos版Galaxy S20系列手機，為Exynos版旗艦機首度被排除在南韓市場之外。

報導指出，在此之前，三星Exynos版旗艦機主要供應給南韓和歐洲市場，高通版旗艦機則用於北美和中國市場。至於為何三星決定不在南韓推出搭載Exynos處理器的Galaxy S20系列手機，業界人士猜測，原因可能是三星未能縮小Exynos處理器與高通處理器在價格和效能方面的差距。

目前高通穩居全球行動處理器龍頭，市場研究機構Strategy Analytics的數據顯示，2019年第二季全球行動處理器市場，高通以39.6％的市佔率排名第一，其次是蘋果（19.9％）、三星（13.1％）及華為子公司海思半導體（12.9％）。

Galaxy S20系列3款新機（S20、S20＋和S20 Ultra）都具有5G版本，有望助攻電信業者吸引更多客戶使用5G方案，據三星公佈，3款新機5G版本的建議售價分別為999美元（約新台幣2.9萬元）、1199美元（約新台幣3.5萬元）和1399美元（約新台幣4.1萬元）。

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