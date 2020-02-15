物聯網終端裝置在2030年將有上看500億台的機會，但複雜又零碎的市場，聯發科該如何佈局？而大量的數據產生後，人才的機會又在哪邊？

聯發科，不再是一間僅依靠智慧型手機市場的公司。

翻開他們的事業版圖，除了眾所皆知的行動運算平台，成長型業務、智慧家庭在2019年的表現相對強勁。

蔡力行在第四季法說會時表示，成長型產品包括物聯網、客製化晶片都是聯發科中長期的成長動能，目前約佔第四季營收的30-35%。 唐子晴攝影

去（2019）年第四季法說會上，執行長蔡力行公布各產品營收與比重，其中，成長型產品（包括物聯網、客製化晶片）占比來到30-35％，成為聯發科中長期的成長動能；智慧家庭的部分，營收占比來到26-31％；行動運算平台則是37-42％。

可以說，聯發科的產品發展項目呈三強鼎立局面，而縱使手機業務一直是大眾關注焦點，在5G時代下卻更加不能忽視物聯網（IoT）市場的成長性。

手機業務不再一支獨秀，5G催生成長型業務布局速度

「電視裡面的主控IC，我們擁有全球市占的7成，是世界第一」，聯發科資深副總經理暨智能設備事業群總經理游人傑驕傲地說。

不僅如此，包括智能音箱（6成）、路由器（6成）等產品的IC設計，聯發科都擁有全球市占第一的表現。聯發科為何認為物聯網將會是下個重要的戰場？

游人傑表示，大家或許都將鎂光燈放在行動運算平台，但其實成長型業務裡的物聯網等市場，聯發科一直積極布局、戰果也頗豐盛。 簡永昌攝影

游人傑說，5G時代的來臨意味著「高頻寬、低延遲」的優點和特性將被放大，雖然目前5G還沒被找出殺手級應用，但隨著5G智慧型手機的普及、5G基地台的布建，各種應用也會應運而生，將帶動車聯網、工業物聯網、智慧家庭等發展。

智慧家庭如何發展？先靠天璣1000把裝置串起來

不過，目前的智慧家庭發展中，4G技術已能提供多數產品發揮物聯網功能，那為什麼要5G來接棒？

游人傑表示，5G在智慧家庭的主要應用是AR／VR服務，好比要讓消費者在室內身歷其境一場電影，可想而知資訊負荷會有多重，5G的大寬頻特性正能解決這樣問題。不過5G的缺點也很明顯，訊號覆蓋範圍不比4G，因此需廣布基地台才能確認訊號的穩定度。

靠天機1000晶片打造的Wifi 6，就像是家中的5G、可以串連多種設備裝置並確保能穩定聯網，對於打造5G時代下的智慧家庭是一個重要的應用。 聯發科

正因如此，聯發科順勢推出第一顆整合Wifi 6跟5G的天璣1000晶片。游人傑說，它可以負載上百台裝置，不會讓5G覆蓋範圍小的缺點影響家中設備的連線，讓終端裝置都能運作、達到智慧家庭的目標，他強調「它就是家中的5G」。

另一方面，聯發科也調整好自己的物聯網市場戰略，無論產品設計還是銷售模式，都與過去有所不同。

龐大物聯網裝置誕生，聯發科如何應付？

研究機構Strategy Analytics指出，2030年全球物聯網裝置將上看500億台、是目前數量的10倍。

游人傑解釋，物聯網裝置的種類繁多，與過去手機IC設計廠多半處理單純終端產品的大量訂單不一樣，聯發科在物聯網市場須要改變原有的作法。

游人傑說，物聯網終端裝置其實多又複雜，這是聯發科在發展這塊事業時面臨到最大的難題，包括如何滿足不同客戶、以及該如何觸及這些客戶等都是。 簡永昌攝影

聯發科以人工智慧處理器系列i300、i500、i700來布局，面對需要不同AI算力的終端裝置，客戶可以自行選擇需要的處理器。以i300為例，分成A、B兩款，i300A適合多媒體解決方案、而i300B則適合用於與雲端連結的語音助理設備。

不單要有各種不同運算力的晶片，來應付物聯網市場，游人傑也說，物聯網的終端裝置因為應用的層面過於廣泛，不同的產品會有各自的運算需求，必須做出微調。

聯發科人工智慧處理器系列與IC通路商合作，由這些通路商來協助販售產品給下游客戶。此外，為了讓客戶在終端裝置上能有更符合需求的AI運算表現，聯發科處理器的設計會先完成約7成，留有一部分的彈性讓客戶自行微調，最大化滿足其終端應用需求。「現在不僅要端出處理器產品滿足需求，還得積極去跟通路代理商接洽，才能將市場的打擊面擴大。」

不只硬體，化數據為神奇的人才是未來的重點！

物聯網應用將帶來龐大商機，除技術外，人才的準備也格外重要。游人傑強調，過去台灣已經奠定了良好的IT能力跟基礎，短期來看，台灣有很好的應變能力，去設計出物聯網的各種不同應用裝置；但以中、長遠發展來談，如何將物聯設備產生的數據去做出更多應用，才是當前人才面臨的的課題。

如果說物聯網時代已經到來，那人才的布局就不能還停留在硬體的設備製造，如何靠這些數據創造出更多新服務跟商業模型，是接下來人才最重要的課題。 Shutterstock

「過去做硬體只是產生出數據，但若能培育更多能善用這些數據去設計，並產生出更多新服務，或更有效管理的人才，價值就相對更高，」游人傑這樣認為。

責任編輯：吳元熙、張庭銉