美國零售商Walmart宣布結束個人化高級購物訂閱服務Jet black的營運，將併入Walmart事業體系。

美國零售商Walmart宣布將於2月21日，結束個人化高級購物訂閱服務Jet black的營運，目前Jet Black已不接受新訂單，並表示將退還會員服務的訂閱費用。

在2018年推出的Jet Black至今僅有約一千名會員，每月會費為50美元（約新台幣1,500元），會員可透過簡訊請Jet Black購買化妝品、家用品、宴會裝飾等物品，購買齊全後直送會員家門，滿足高消費用戶的個人化消費需求。

雖然Walmart積極與微軟在內的幾家潛在合作夥伴商討投資事宜，但最終Jet Black並未獲得支持而走向結束服務一途。

然而，Walmart表示從Jet Black的經營獲得相當重要的經驗，也更佳了解客戶透過簡訊購物的流程，而這些經驗將用於Walmart其他部門的的零售技術中。Walmart在去年西南偏南大會（SXSW）大會中表示正轉型為科技公司，並分享推廣零售服務應用的技術，緊跟上新零售的趨勢。

Walmart的新創孵化器8號商店負責人史考特·埃克特（Scott Eckert）表示，Jet Black已從孵化器畢業，將成為Walmart事業體的一部分。

事實上，Walmart將Jet Black視為高級購物服務的實驗品牌，與Walmart本身便宜低價且符合美國民眾主流需求的形象大相逕庭，因此Jet Black結束營運併入Walmart事業體系也是意料中事。

訂閱經濟在近年越加成熟，尤其是音樂、影音類的內容服務，在激烈競爭下也同時刺激更多優秀內容的產出。然而，對於其他類別的訂閱服務例如電影票訂閱服務MoviePass、美妝盒訂閱服務BirchBox、以及台灣的到府收件洗衣服務KumaWash，各自 因為資金不足、獲利遲緩、商業模式不成熟、或會員數據不足等因素，就遭收購或結束營業 。

由於訂閱經濟主要透過蒐集消費者行為的數據，並透過橫向或縱向的產業合作，讓消費者以會員制獲得個性化且整合性的服務，在面對大環境快速的轉型，訂閱服務必須順應趨勢並滿足用戶的需求。

台灣的到府收件洗衣服務KumaWash，於2017年底結束營運。 KUMAWASH提供

深究失敗的訂閱服務，MoviePass受到Netflix等影音串流平台崛起的影響，讓走進電影院的消費者變少而使會員數銳減，最終關門大吉；BirchBox是因為實體店擴張燒錢、物流及廣告投放成本增加，而在獲利疲軟的情況下只能選擇賣給私募基金；而KumaWash的失敗則是因為打造優質洗衣收送服務的成本太高，營運入不敷出只好黯然離場。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Tech Crunch、Walmart、Jet Black