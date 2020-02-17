機器人理財在台開辦兩年多，金管會近期公布資產管理規模，並不如外界預期的龐大，究竟問題出在哪裡？

不需要動輒百萬的資金門檻，就能享受銀行財富管理般的服務，近年「機器人理財」在台灣颳起風潮，小資族只要每天少喝一杯咖啡，十幾塊台幣就能理財，但真的有這麼神嗎？

機器人理財在台開辦兩年多，金管會近期公布資產管理規模僅新台幣7.1億元，相比國外表現並不如外界預期的龐大。

機器人理財上路兩年多，資產規模僅7億

金管會在2017年，開放「機器人投資顧問」（Robo-Advisor）業務，在金融界掀起一股熱潮，截至今年一月，共有鉅亨投顧、先鋒投顧、王道銀行、兆豐銀行、復華投信、野村投信、群益投信、富蘭克林投顧等8家投信、銀行業者投入。

「機器人投資顧問」也就是俗稱的機器人理財，指的是在極少或沒有人攻干預的情況下，藉由人工智慧（AI）演算法，提供投資人理財建議的服務。投資門檻依照各家業者規範各有不同，除了自然人，機構法人也可以做機器人理財。



台灣的機器人理財大致分成三類。第一種：是以基金投資為主的理財服務；第二種：是以專門針對ETF（指數型證券投資信託基金），推出的投資平台；第三種：是提供銀行理專挑選基金的量化系統。

金管會近日公布統計數據，截至今年一月，機器人理財管理的資產規模，僅僅7.1億新台幣，換算下來，每家金融機構所管理的資產，連一億元都不到。 shutterstock

機器人投資起源於2008年金融海嘯，投資人對銀行失去信任，由演算法提出相較理性、有紀律的投資建議，成為人們新的選擇。截至2018年，美國機器人理財規模已經突破2,000億美元，根據數據公司Statista預測，全球自動化投資顧問資產管理規模，到了2022年資產規模可達1.45兆美元。

台灣機器人理財開辦兩年多時間，究竟成績如何？金管會近日公布統計數據，截至今年一月，機器人理財管理的資產規模，僅新台幣7.1億元，換算下來，每家金融機構管理的資產，連1億元都不到，並沒有形成一定市場規模，究竟原因為何？

叫好不叫座？看機器人理財在台灣發展

高效率、低成本的機器人理財，是金融科技（FinTech）發展熱門的應用之一，但真的是叫好不叫座嗎？可以從兩大面向觀察。

首先，金管會認為國內機器人理財發展，仍處於早期階段，業者仍需要時間優化系統。現在台灣的機器人理財服務，是藉由分析大數據，藉由演算法提供投資人建議，最終仍需要投資人自己做判斷下單。

金管會認為國內機器人理財發展，仍處於早期階段，業者仍需要時間優化系統。 shutterstock

事實上，在國外已經有全權委託的自動化投資服務，投資人只要設定好投資目標，系統會自動完成資料分析、做決策下單，台灣目前還沒有開放，仍處於半自動化「顧問服務」階段。

其次，國內機器人理財大多鎖定年輕人、小資族，投資金額大多不高，高資產的投資人目前仍偏好傳統銀行的財富管理服務。

機器人投資的出現，目標是實現普惠金融，讓人人都能輕鬆省力接觸投資理財，從美國案例來看，經過十年時間投資規模才突破2,000億美元，金管會認為未來仍有許多發展空間。

責任編輯：陳映璇