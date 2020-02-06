在眾多數位帳戶中，台灣第29家成立的永豐金「大戶DAWHO」，以後進者之姿異軍突起，推出短短半年時間就衝出前四大用戶數，它如何殺出重圍？

「給我你的QR Code，我轉給你。」無論是網購面交，或吃飯分帳，操作直覺、高活存利率的數位帳戶，早就是精打細算年輕人的基本配備。根據金管會統計，全台目前共有29家銀行推出數位帳戶服務，早已是群雄並起的戰場。

銀行局在今年，也針對數位帳戶作出三大開放措施，包括讓20歲以下未成年開戶、開放手機身分認證開戶，以及企業戶開戶，可以預期將成為各銀行角力重點。

在眾多數位帳戶中，台灣第29家成立的永豐金「大戶DAWHO」，以後進者之姿異軍突起，推出短短半年時間，就衝出前四大用戶數，憑著系統整合的優勢殺出重圍。

優勢一：拚體驗一致性，數位帳戶、網銀系統都整合

永豐銀行的數位帳戶「大戶DAWHO」，在去年六月推出，當時市面上已經有29款數位帳戶產品，相較其他同業速度慢了許多。

「我們不做數位實驗，數位轉型更不是表演。」永豐銀行電金處副處長嚴國瑞認為，先行者不一定有優勢，原因是金融產品的差異性有限，最常見的做法是行銷包裝吸引消費者注意，永豐內部在設計產品時，更注重的是功能體驗的一致性，因此花了許多功夫做內部系統整合，對消費者來說，金控內部資源是否整合，到底有什麼差別？

「我們不做數位實驗，數位轉型更不是表演。」永豐銀行電金處副處長嚴國瑞認為，先行者不一定有優勢。 蔡仁譯攝影

簡單來說，數位帳戶跟一般銀行帳戶最大差別，在於沒有實體存摺。功能方面，可以直接在線上做定存、買基金、貸款等理財服務，能執行的業務內容跟傳統銀行沒有不同。對銀行來說，數位帳戶因為省下設立分行、行員的成本，能夠在活存利率、跨提服務、貸款起息標準上，給消費者更優惠的條件。

不過在實際使用上仍有些限制，目前台灣數位帳戶共分成三類，是依據身分認證強弱作區別。

最嚴格的第一類需要自然人憑證和視訊認證，最寬鬆的第三類則可以用他行帳戶認證來開一個新戶。這三類帳戶的差別會影響到網路轉帳、交易金額的上限，所以對有大筆資金往來需求的人來說，數位帳戶就沒那麼適合。

純網銀 數位銀行 網路銀行 代表業者 將來銀行、LINE Bank、樂天國際商業銀行 王道O-Bank、台新Richart、永豐大戶DAWHO 各家傳統銀行 特色 沒有實體分行、能進行所有傳統銀行業務，透過異業結盟打造生態系，刺激金融服務創新。 數位帳戶沒有實體存摺、可以設立實體分行，不過多為線下體驗性質；服務範圍跟一般銀行沒有區別，所有服務皆透過網路進行。 能執行轉帳、查詢餘額等簡單金融服務，部分服務受到銀行營業時間限制。

這就是嚴國瑞所說的「體驗的一致性」，部分銀行在開發數位帳戶服務時，底層的架構跟銀行本身的網銀，其實沒有彼此串連。當用戶在同一家銀行，同時擁有一般帳戶、數位帳戶時，卻可能必須下載兩個App、開啟兩個不同網頁，才能管理帳務。

這是為什麼永豐的「大戶DAWHO」會花這麼久的時間才推出，嚴國瑞點出：「數位帳戶不是只有把帳戶數位化，如果不方便非約定轉帳，最後客人還是要到臨櫃升級帳戶，跟一般帳戶區別性就不大。」

台灣第29家成立的永豐金「大戶DAWHO」，以後進者之姿異軍突起，推出短短半年時間，就衝出前四大用戶數。 蔡仁譯攝影

永豐銀行的網銀服務「MMA金融交易網」，早在前身建華銀行時期就存在，嚴國瑞回憶，團隊下足了苦功，將永豐本身的網銀系統跟大戶串接在一起，所有的服務、功能，都跟原先的系統高度整合。

優勢二：串接證券服務，早上開戶、下午就能交易

台灣數位帳戶競爭激烈，單靠銀行的服務優化，已經很難凸顯出差異。因此，永豐以金控的高度去思考數位帳戶的發展，「最一開始在規劃大戶時，除了帳戶服務，我們就把證券功能也一併考量。」嚴國瑞說。

現在要開證券戶買賣股票，即便消費者已經是同一個金控下的銀行客戶，還是需要經過繁複的資料填寫、身分認證程序，永豐金證券總經理江偉源觀察，從開設股票交割帳戶的過程仍存在不少斷點。

永豐金證券總經理江偉源分析：「證券業本身比較封閉，趨勢上，必須透過API整合生態圈資源。」 蔡仁譯攝影

永豐銀行透過API（Application Programming Interface，應用程式界面），串接永豐證券的身分認證系統，推出「大戶投」。如果本身是「大戶DAWHO」用戶，只需要花3到5分鐘時間填寫基本資料，就能透過API直接完成身分認證，不需要跑到臨櫃，數位帳戶就能直接作為股票交割帳戶，「早上開戶，下午就能開始交易。」江偉源說。

藉由與數位帳戶的串接，消費者不需額外再開一個交割帳戶，可以直接在永豐證券App「iLeader」下單，購買股票、復委託等投資商品。大戶投是銀行跟證券溝通的橋樑，iLeader則是提供投資資訊、交易的平台。

靠「系統優化」突圍，半年衝出第四大

「證券業本身比較封閉，趨勢上，必須透過API整合生態圈資源。」江偉源說，現在永豐證券跟投資社群「微股力ScanTrader 」、「CMoney」都有合作，接下來希望陸續增加內容、交易、身分認證等類型的API，擴大生態圈的合作夥伴，預計在今年第二季推出全新的股票交易App，長期目標是要與現在的下單App iLeader整合在一起。

「大戶投」自去年11月推出以來，已經累積2千多戶，證券客群從原本的40~50歲，下降到30~35歲，成功觸及到新客群。

永豐證券將擴大生態圈的合作夥伴，預計今年第二季，推出全新的股票交易App，長期目標是要與現在的下單App iLeader整合在一起。 蔡仁譯攝影

不搶當先行者，嚴國瑞說，永豐的轉型哲學，就是每項新服務都必須與金控本來的系統高度連結，即便身為數位帳戶的後進者，產品一推出依舊吸引大批用戶使用。

大戶只花了半年的時間，就衝出前四大用戶數，僅次於台新、王道跟國泰世華，目前整體用戶數已經突破23萬，平均年齡約落在33歲；永豐金證券公布2019年自結稅後盈餘18.56億元、股東權益報酬率（ROE）達6.92%，較2018年成長297%，雙雙創下十年新高紀綠。

證明金融創新不必靠花俏的手段吸引眼球，穩紮穩打的系統優化，後進者也能取得好成績。

責任編輯：陳映璇