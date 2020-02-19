遠傳電信總經理井琪今（19）天表示，頻段位置協商各大電信至今仍無法取得共識，卡在業界中的「孤狼」有自己想法，要談成合作的確不容易，標金可能因此創高價。

5G頻譜競標創記錄達1380億元，第一階段確定頻寬大小後，目前由電信業者自行協商「頻段位置」，遠傳電信總經理井琪今（19）天表示，各大電信至今仍無法取得共識，卡在業界中的「孤狼」有自己想法，要談成合作的確不容易。

台灣5G首波頻譜競標總標金超過1,380億元，是全球第三高5G頻譜競標，而第二階段頻段位置競標21日登場，4家電信業者將齊聚先協商，若破局將競標，而台灣大取得60MHz、台灣之星取得40MHz，中華電獲得90MHz，遠傳取得80MHz，沒人拿到最佳100MHz頻段。

遠傳看5G資費，該比4G高

依照國家通訊傳播委員會（NCC）規定，業者若無法自行協商頻譜位置，就會在21日進入僅「一回合」的第二階段拍賣，屆時標金有機會再衝高。

按照無線通訊技術特性，頻寬位置可分成「魚頭」（前段）、「魚肚」（中段）和「魚尾」（末段），以5G熱門頻段3.5GHz來說，最受歡迎的位置就在魚肚。業者「卡位」成敗，將影響5G佈局。

遠傳電信19日舉辦2019年第四季法說，財測達成率101%，並發佈2020年財務預測，估計全年營收為867.59億元；稅後盈餘80.16億，每股盈餘（EPS）為2.46元。相較於去年財務結果，淨利與EPS下滑8.2%。

投入5G成本、電信市場彼此競爭影響，成為法人的關注重點。

與去年實際資本支出62億元（年初本預估80億元）相比，遠傳今年規劃102億資本支出，比去年大幅成長，主要將用在5G建置。

井琪強調，遠傳有三項2020年目標：一、透過更多5G內容（4k、8k、VR、AR等）吸引消費者採用5G。二、回饋忠誠顧客，提供更多價值。三、增加電商、新經濟收入，揮別傳統電信商作法。

有法人提問，5G消費者相關應用，未來有辦法變現嗎？對此，井琪認為這將與資費方案有關，她說從頻譜標金、投入成本來看，5G價格應該要稍微比4G高，但這並非單一業者所能控制，她相信同業心中也都有這種想法，「市場中有些非完全民營的企業，可能受到政府政策影響，他們的未來舉動會很關鍵。」

4G方案499之亂後，廝殺雖仍是進行式，但遠傳在幾個面向繳出亮眼數字。

如：月租型用戶數自2018年第三季起，至今連續正成長；月租型客戶流失率持續低檔，2020年1月份月租型客戶流失率1.26%，創歷史新低；第四季客戶每月平均貢獻度(Average Revenue Per User；ARPU)居電信業之冠。

另一方面，遠傳也有信心在5G企業應用有所發揮。遠傳財務長李聖珉指出，遠東集團可嘗試5G跨產業應用，是其他業者沒有的優勢。

井琪補充，遠傳與企業的5G合作，會以解決方案供應商為主，從測試、驗證都包辦，目前也與聯發科簽訂合作協議，將持續往下進展。

「我們會看市場反應，決定5G的整體策略、隨時調整步伐，絕對不會僵化。」她說。

責任編輯：王郁倫