台灣5G頻譜第一階段競標以1380.81億元結束，「黃金」頻段3.5GHz標金1364.33 億元，僅次於德國、義大利，排全球第三。

經過27天、261回合出價，台灣5G頻譜第一階段競標以1380.81億元結束；「黃金」頻段3.5GHz標金1364.33 億元，僅次於德國、義大利居全球第3位，且若以人口數、使用年限計算單位取得成本，更創下世界紀錄。

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第一波5G頻譜拍賣自去年12月10日開始，釋出3.5GHz、28GHz、1800MHz三個頻段，底價為300億元，最終以1380.81億元結束，超越2013年台灣4G競標標金1186.5億元。

龍頭中華電信不意外取得3.5GHz最大頻寬90MHz；遠傳電信成功超車拿下80MHz；台灣大哥大60MHz居第三；台灣之星獲得40MHz；亞太電信則最讓人意外，把重心放在高頻段28GHz，強調「會積極與得標業者洽談，以共同建設一條5G高速網路為目標。」

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從「成本」來看各家業者，中華電信支出462.93億、遠傳410.12億、台灣大306.56億、台灣之星197.08億、亞太電信4.12億。

3.5GHz部分，中華電取得 90MHz 頻寬，得標價 456.75 億元；遠傳拿 80MHz，得標價 406 億元；台灣大哥大獲得 60MHz，得標價 304.5 億元；台灣之星取得40MHz，得標價 197.08 億元。

對比世界各國3.5GHz頻段標金，義大利50億美元（約新台幣1,501億元）價格最高、德國47億美元（約新台幣1,411億元）居次，台灣1364.33億屬於國際前段班。3.5GHz每一單位頻寬（10MHz）價格為50.75億元，比底價9億元多4.6倍。

28GHz頻段，中華電一樣拿最多頻寬600MHz，得標價 6.18 億元；遠傳、亞太電信同樣取得400MHz，得標價皆為 4.12 億元；台灣大200MHz，得標價 2.06 億元。

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4G時期留下來的1800MHz，則沒有任何業者出手。

值得注意的是，「兩小」業者台灣之星、亞太電信各在28GHz、3.5GHz放棄出價；亞太更主動表明會找其他業者積極合作，提前預告5G時代會有策略聯盟形成。

台灣標金衝天價，亞太布局引人注目

「5G金額確實是國際高標，每個業者有不同的商業考量、產業策略和方向。」國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳耀祥表示，政府一直都不希望有超高標金出現，第一階段頻寬競標結束後，再來會進入7天協商期，2月21日進入「魚頭、魚肚、魚尾」的第二階段位置競標，相信業者會更審慎協議。

四大電信在3.5GHz都付出兩百億成本代價，亞太電信先前也增資100億現金備戰，最後卻退出黃金頻段競爭。對此，NCC認為這代表5G時期有更明顯的策略差異，「很多觀點是從B2B（企業對企業）來看這個問題。」

陳耀祥表示，過去4G標金也被批評標金過高，導致基礎建設會不足，事實證明並非如此，台灣電信屬於「充分競爭」環境，相信未來5G開台後，消費者也會有同樣感受。

NCC解釋，5G頻譜規則中，原先就有開放共頻、共網的合作，但各業者之間的聯盟是否出現，要看第二階段結束後繳交的「事業計劃書」才會更清楚，將秉持4G「價廉值優」原則，透過政策工具關注5G資費變化。

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責任編輯：陳映璇