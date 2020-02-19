在德國，環團組織阻說話的份量跟其他地區可能不太一樣，儘管特斯拉已經規劃好各種環保措施，依舊被抓住了小辮子，目前特斯拉德國工廠暫停動工。

特斯拉的中國工廠，從2019年1月6日奠基儀式結束開始破土動工，到8月19日得到首張驗收許可證和9月12日通過第二次驗收，再到10月23日拿到生產資質，僅耗時10個月。

但特斯拉的德國工廠，顯然就不會有這麼順利了。

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2月16日，德國柏林和布蘭登堡州高等行政法院下令，要求特斯拉停止砍伐該州的格倫海德——即其歐洲工廠選址地附近的約92公頃的林地。

也就是說，別說真正意義上的破土動工了，光是砍伐樹木把建廠的地方騰出來，特斯拉就費老勁了。

事情是這樣的，2月14日的時候，德國的國家環境辦公室給特斯拉的看法許可，同意特斯拉為了建廠砍伐當地92公頃的林地。真不是說特斯拉就不環保了啊，而是建廠那塊地的樹本來就一般，特斯拉承諾，會在布蘭登堡周邊地區按照砍伐樹木的三倍數量，來進行補種，彌補砍伐掉的樹木。

而為了找到合適的補種場地，特斯拉還特意抓緊找了當地的一個環保組織，找了片地還選定了樹。就為了能抓緊開工。原因也挺簡單的，因為再不開工，可能就開不了了。

這就是布蘭登堡，有樹有水。 虎嗅網

因為特斯拉工廠這地是一片森林，所以有好多蝙蝠，蝙蝠要冬眠到二月底或者三月，之後就開始交配了，三月不止蝙蝠交配，鳥也這個時候交配，所以1月份的時候，就定了一個2月27日的截止日期，如果這時候該清理森林的工作還沒完成，就得等小動物們都交配完了再接著開工。

但麻煩的是，小動物們交配完了，安置小動物們的家又是個挺麻煩的大問題了，所以特斯拉得抓緊安置冬眠的蝙蝠，然後儘快把地面清理好。

德國政府估計這些議題處理上有難度，就和中國政府一樣，也開始支持特斯拉，在手續上開了很多綠燈，方便特斯拉盡快開工。但問題是，特斯拉讓德國的環保組織盯上了，且環保組織是有能力透過法律手段來叫停專案的。

特斯拉建廠這地方，有個叫做「布蘭登堡綠色聯盟」的綠色組織，他們和另外一個環保組織聯合去找了當地法院，指出特斯拉砍樹這件事的影響。

當地法院其實也沒有權利決策特斯拉工廠砍樹之事究竟行不行，但是一旦特斯拉開始砍樹了，2到3天樹就砍完了，環保組織這個抗議也沒用了。所以就乾脆下令：先把砍樹的計畫停一停，給環保組織一些尊重，讓他們再仔細商討，兩邊都開心了再動工。

環保組織除了上法院，在當地的遊行也沒停，從特斯拉建廠開始，每天當地都有示威者上街，說這個工廠對當地的野生動物和水源有挺大影響，舉的條幅上面寫著：選特斯拉還是選喝水。

特斯拉德國工廠引發環團抗議。 虎嗅網

距離特斯拉要停工的Deadline只剩下10天了，而能不能再開工，法院也表明，這項停工動議，要綠色聯盟這個組織來評估，最終做出決定。

原本按照特斯拉的計劃，德國工廠是要2020年年初開工，建成後在2021年7月開始量產Model Y，這時間表雖然對比中國來說還是慢多了，但是在德國，已經算神速了。

因為在德國搞個工程，你不單單是要解決好各種法規和安撫好各類環保組織，還要克服德國本身建設工程的低效率問題。

舉個例子，三年前我去柏林的朋友家住了幾天，朋友家門口一個十字路口在修路，朋友說一年前這幾個工人就每天上這兒朝九晚五了。結果我去年再去那個地方，還是那幾個工人，十字路口的一小片路還沒修完。

再舉個大點兒的例子。柏林泰戈爾機場面積不大，吞吐量非常小，作為德國首都，柏林2006年9月份開始破土動工柏林布蘭登堡國際機場，和特斯拉工廠在一個地區，原本的計劃是2012年5月份開始全面啟動。結果到了2012年5月，記者們都接到落成慶典邀請了、航空公司票都賣出去了，結果事情又連續被推遲了好幾次，先是6月，後來10月，再後來是2013年1月，最後乾脆落成儀式取消了，說這工程不行，有兩萬多處不合規的地方，機場要接著改造，到2017年才通過。

於是原本25億歐元的建設預算被被生生翻倍，結果還是不夠，說比較理想的是這座機場得花80億歐元，結果2017年這機場也沒能用上，最後定的是今年，也就是2020年10月份才能正式落成。這個新機場才多大呢？設計的客流量是2,700萬，北京T3，世界第二大航站樓，7,800萬客流量，也就建了3年9個月。大興機場那麼大，也才建了4年。

不光是柏林機場，德國建設工程超支的事情實在是太多了，一多半工程都是超過預算的，以特斯拉這個工廠為例，不出意外，按照現在沒開工多久就遇到這麼多阻攔的情況，超支也是在預期之內的。

而特斯拉工廠因為一個小地區的環保組織抗議就被停工，其實也是在德國非常常見的事情。

因為當初世界大戰之後，戰後德國為了改進自身的落後情況，特別積極發展工業，導致很多工業重地的污染非常嚴重，直到上世紀70年代，德國發生了一連串的環境污染災害，人們生活都受到影響了，於是聯邦政府就開始耗費巨資進行環境治理，且這一治理，就持續到了現在。

從70年代開始，西德政府開始出台環境保護法律和法規，90年代初，德國議會把環境保護內容放到基本法裡，寫到「國家應該本著對後代負責的精神保護自然的生存基礎條件。」而到了今天，德國擁有全世界最完備的環境保護法，也有最完善的環境保護機構，甚至還設立了環保警察。

環保組織的抗議能引起這麼大的影響，原因還是在於，德國人是真心重視環保，去年德國環保部做過一次民意調查，85%的人把環保作為僅次於就業的國內第二大問題，而政客們很多也是通過環保事業做得好來籠絡人心，成功上位的。

而這次抗議並最終獲得成功的環保組織，其實在德國有上千個，總共有200萬人在各類環保組織裡。特斯拉選擇的建廠地址，剛好是一片森林，也就引發了從開工到現在的這麼多糾紛。

當然，對於德國政府來說，讓特斯拉順利建廠同樣重要，重要的原因同樣是為了環保。德國是全球公認的汽車大國，又是歐盟的老大哥，也承受了相當大的節能減排壓力，所以德國必須設定越來越嚴格的排放法律，限制車企的燃油車生產。

但是問題又來了，車企燃油車生產少了，車企員工的就業又是個問題，所以德國政府只能為電動汽車電池的本地生產提供財政支持，以確保製造業的就業。原本定於2020年結束的電動車補貼，也被延長到了2025年年底。特斯拉作為電動汽車行業的絕對領導者，能在德國建廠，是政府層面絕對會歡迎的事情。

但一面是吸引特斯拉進來，節能減排，增加就業，一面是保證建廠環保，特斯拉的德國工廠進程，顯然不會像中國工廠如此之順利了。

好在，現在的阻力還不算太大，並沒有大幅影響到特斯拉的股票。

責任編輯：蕭閔云

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