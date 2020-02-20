微風數位董事長張怡玲表示，百貨紛紛都在進行數位轉型，一來是減少人事成本，二來是為了經營消費者。那微風進行數位布局的背後，又與其他百貨有什麼差異呢？

微風日前傳出要裁員三成，事後證明為調整人力約不到5％，但外界不免好奇，微風是因為景氣不佳？還是新冠肺炎衝擊？才會有人事變動，事實上，微風董事長廖鎮漢因應百貨業的數位變革在四年前就啟動相關計畫，這一步棋走了很多年，最新力作為今年初低調入股粉絲經濟系統市占率第一名公司伊洛帕科技，而這個事業的操盤手，是廖鎮漢身邊的頭號戰將微風數位董事長張怡玲。

她表示，百貨紛紛都在進行數位轉型，對內是為了減少人事成本，外部多數是為了經營消費者，了解消費者的購物行為。那麼，微風進行數位布局的背後，架設出何種門檻？與其他百貨的差異化為何？以下是張怡玲的專訪內容：

問：微風集團如何數位化？要如何建置零售生態圈？如何導入科技？

答：微風為了進行數位化轉型，2016年成立子公司「微風數位」，負責建置會員技術和會員發展。今年初董事長廖鎮漢曾表示要推出「微風生態圈」，加入生力軍「微風新科技」，目前集團處於擴張發展階段，即使加入新科技，是希望在擴張階段就可以減少人力，而不會因導入科技而裁減人力。

所謂的生態圈，是微風在既有平台下，以消費者的會員經營為核心，將櫃商與品牌商都納入體系中。今年初微風入股線上粉絲經濟系統市占率第一名公司「伊洛帕」51％，為了協助他們推出「品牌廠商共享經濟」並結合網紅社群概念，後續將協助微風廠商在線上發展。

今年伊洛帕將協助櫃商打造會員串連平台，說服櫃商分享會員資料，微風提供支付功能和會員串接，互相分享會員資料，藉此分析消費行為，利用AI科技建構商業模型，知道消費者消費軌跡，就能預測消費行為，並回饋給廠商，主動推播商品訊息，精準行銷。

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問：「品牌廠商共享經濟」並結合網紅社群的概念是什麼？

答：今年伊洛帕將協助櫃商打造會員串連平台，說服櫃商分享會員資料，微風提供支付功能和會員串連，彼此可以互相分享會員資料，藉此分析消費行為，利用AI科技建構商業模型，知道消費者消費軌跡，就能預測消費行為，並回饋給廠商，主動推播商品訊息，精準行銷。

AI的門檻，在於消費者本身就有很多消費行為的變化，所以光從消費數據分類到消費者分群等，都是很大的學問，資料都是逐步在收集；微風在過去一年多來，就建立預測的分析模型，但這需要不停修正，不過運用層面會很廣。

比如要舉辦活動，以前可能得依照過去的經驗，來推銷「可能會熱賣」的商品，以及預測哪類消費者會對此活動有興趣，有了分析模型，就能更了解客人；我們微風數位成立這四年多年，累積了60萬活躍有效會員的資料，回購比例很高，也就能使用分析模型，當百貨有檔期或是促銷活動，就能更精準準備商品，刺激他們回來消費。

另外，則是協助廠商「成為網紅」。

過去三年，網紅經濟興起，消費者會透過網紅直播而購買商品，但是網紅早期介紹商品無法讓客人在網路下單，都是人工作業或是GOOGLE表單填寫，伊洛帕也是因為看到此商機，而推出網路的商品訂購系統。

問：伊洛帕的專長如何運用在微風的生態圈？

答：廠商的倉儲管理以往都分散處理，沒集中管理，伊洛帕可協助將廠商將多通路整合為單通路，比如某品牌商的商品銷售渠道，線上可能有蝦皮、momo，線下在微風或其他家百貨，這樣廠商要處理的對應平台，就有好幾個，每個平台都要處理訂單和庫存管理等，伊洛帕會協助建立一個中心平台，可將這些渠道整合，同步庫存管理，員工就不需要去操作各種不同的後台，從這一個中心後台，就可以看到哪些通路剩下多少商品，再從這個後台出貨給客人，可節省管理人力。

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另外，我們建立平台，也結合網紅社群機制，櫃商可舉辦活動，提供產品資訊給消費者；微風會員APP會提供客人活動商品的連結，網站則由伊洛帕建構，無論是新品預售、獨家、特價商品等，賣場會屬於快閃概念，可能幾天或是一星期後就不見了，採限時銷售，等於讓櫃商也能成為「賣東西的網紅」，在線上衝刺業績。

微風除了提供後台的購物系統，也建立了顧客管理和庫存管理、訂單管理等，一旦客人下單，微風還可協助廠商將貨品集中並發貨宅配。

現在是初步讓廠商了解，微風可以運用科技化協助他們，以往出貨需三人，現在出貨只要一個人，不但節省人力，也省去成本；初期廠商系統不會互通，都是獨立系統，不過久而久之，廠商會員系統和會員優惠券可以共用，並且打造互通生態圈。

問：新系統和新科技的導入，對於微風的未來每年的淨利率提升是否有所幫助？為此投入金額多少？

答：對公司來說，前期投入就是為將來獲利做準備，所以勢必會有支出成本，但仍要看投入的金額和後面回收的速度，但我相信對於提升淨利率一定會有幫助；至於投入金額，則沒特別統計過。

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２．微風拚粉絲經濟 櫃商變網紅

３．談2020景氣 微風董事長廖鎮漢：「變化多端的一年」

責任編輯：林芳如

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