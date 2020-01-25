這座威秀全台最高級、又有飛機頭等艙般影廳的MUVIE CINEMAS，究竟厲害在哪？

遠百信義A13作為「信義百貨之戰」的新生力軍，本週終於風風火火地正式開幕，而全台最大的連鎖影城威秀也砸下重本，選擇在A13打造全台第17座、也是最高級的一座影城——MUVIE CINEMAS。

MUVIE CINEMAS是威秀旗下一個新的影城品牌，位於A13的影城也是亞州第一座，在試營運3週後，在1月21日正式開幕。 威秀

如同飛機頭等艙般，看電影有枕頭和毛毯，還可以一邊半躺一邊吃牛排；高12公尺、寬22公尺的4K巨型影幕，看好萊塢大片時更身臨其境⋯⋯威秀官方透露，要造這一座影城，斥資金額遠超過2億台幣。

但在OTT崛起，總聽見「去電影院的人越來越少」一說的年代，威秀大動干戈的目的為何？這一座新影城，又厲害在哪？

像飛機頭等艙的VIP影廳，到底長什麼樣？

「信義威秀」、「京站威秀」⋯⋯這是我們熟知威秀電影院的名字，而MUVIE CINEMAS不僅命名完全不一樣，在空間設計上，風格也看不出過往威秀的痕跡。

MUVIE CINEMAS由和碩科技董事長童子賢旗下的設計總監李政宜跨界操刀，一踏入影城，就是高挑式的書櫃設計。 威秀

影院共計有8廳，6個一般影廳、1個巨幕影廳「TITAN」，以及1個如飛機頭等艙的VIP影廳「MUCROWN」，共計有1,147個座位。

新穎的MUVIE CINEMAS設計風格，是威秀首度委託和碩科技董事長童子賢旗下的設計總監李政宜跨界操刀，雙方洽談兩年完成，其中雙方共同開發的深度印染聲學布料，讓外露的傳統音響喇叭隱藏起來，讓影廳有博物館般的藝術氣息，融入觀影經驗中。

李政宜表示，這是和碩首嘗試新聲學材質與大尺寸商業空間設計，對未來IOT及5G時代設計「大空間的聲學佈局或智慧住宅規劃」都能有經驗累積。

威秀Mucrow影廳開幕，跟和碩合作，圖左起為遠百財務長湯治亞、董事總經理徐雪芳、威秀影城董事長吳明憲、威秀總經理何志偉、華碩設計總監李政宜。 王郁倫攝影

在最高階的MUCROWN影廳中有48個座位，兩兩獨立、隱蔽性高，設計就像飛機的頭等艙，一般全票售價720元。 威秀

座椅不僅能控制角度，還有小夜燈、小桌檯、USB充電插座，也附有枕頭和毛毯。 威秀

除此之外，MUCROWN還有專屬的購票區及餐飲區，菜單內容含括排骨湯、豬血糕、牛排⋯⋯等等，甚至還有調酒。 唐子晴攝影

針對這一個「特殊」的影廳，在威秀影城董事長吳明憲的設定中，面向的自然也是金字塔頂端的消費者，但畢竟是第一次嘗試，設想是否和設定相同還是未知數，因此在排片上也有特殊的策略。

「在這個影廳，我們會先考慮播放所有消費階層都會看的熱門大片，都會電影也會考慮，但一定不會放鬼片，因為這個廳很隱蔽，但針對恐怖片，消費者更喜歡大家一起看。」

官方進一步透露，《杜立德》、《紳士追殺令》及《絕地戰警FOR LIFE》，會是開幕之際選擇播映的三部影片。

除此之外，另一個特殊的影廳，則是擁有12公尺高、22公尺寬的4K巨幕的TITAN，也讓觀眾針不同片種，又多了一種選擇。

TITAN巨幕影廳採用高亮度RGB放映機，音響則採用影藏式設計，觀眾入場後看不到配置音響；票價則比一般影廳多20元，一般票為360元。 威秀

吳明憲：電影院是一個「場地」，看電影是一種「社交」

其實，影院的空間設計、體驗越來越多元，都離不開吳明憲在去年11月，NMEA主辦的第一屆亞洲新媒體高峰會上發表的「場地說」。

「為什麼電影院要大家買爆米花和可樂？電影院的本質是一個『場地』，觀眾來電影院是為了看電影，但隨之會有周邊，要吃東西就有食物，這是電影院傳統的收費盈利模式。」

吳明憲表示，對於威秀而言，如何妥善利用影院這一個場地，就是最大的重點。

MUVIE CINEMAS開啟了電影院一種新體驗，訴求上班族成熟客層，信義威秀則將在年底改裝，廳數從現在17廳縮減至10廳，新讓出來的空間將導入「娛樂設施」，針對「家庭客」，引進提供學齡前兒童的數位互動娛樂設施，讓爸爸媽媽帶小朋友看電影，又多了一項娛樂內容。

雖然台中三井Outlet並沒有威秀影城，但威秀已經把觸角延伸至娛樂事業，去年6月在台中三井Outlet開了一座恆溫雪場「SNOWTOWN雪樂地」。 SNOWTOWN雪樂地臉書

然而，越來越多小眾電影，甚至像是《愛爾蘭人》、《婚姻故事》有名導大咖加持的電影，都選擇在Netflix上主力發行，面對OTT對影院的衝擊，吳明憲還是秉持樂觀態度，他認為「去電影院看電影」不只是一種娛樂，更是一種社交行為。

或許從威秀開始推出非紙本電子票券入場服務後，如今的成績就能窺探出端倪。

官方指出，在2017年威秀APP推出電子票券入場後，至今使用電子票券的消費者，仍未超過10%，吳明憲笑說，來電影院的觀眾還是喜歡排隊，覺得排隊購票是一個「儀式」，可以邊排邊跟身邊的人聊天，「大家聚在黑暗的影廳裡一起看一個影片，你獲得的感動與交流，是串流給不了的。」

相隔不到一公里，MUVIE CINEMAS和信義威秀不會對打嗎？

談起同屬於信義區的「MUVIE CINEMAS」和「信義威秀」，相隔距離不到一公里，走路只要五分鐘就能到，是否會造成自家對打的局面？吳明憲表示，信義區的兩個影廳，營運成績會視為「一個整體」來看，但營運策略則會根據「分眾定位」分開制定。

就威秀觀察，信義威秀的TA是「家庭」及「年輕人」，而MUVIE CINEMAS鎖定的則是「有收入的年輕上班族」，以及「金字塔頂端消費者」。

「在試營運時，還看不出來客差異化的需求，要等1月過完年後，才能從票房、來客數分析某一種類型的電影，是不是在某一處特別受歡迎，之後我們會再調整，不管是排片場次，還是播放的影片類型，目前兩邊排片都一樣。」

他舉例，比方說國賓微風以女性客為主，有女性主題的電影票房很高，威秀也正學習兩個影廳要怎麼規劃區隔。

然而，針對密度高的信義區，「滿座率」是相當重要的指標，以威秀集團總體來說，滿座率普遍為20～30％，而信義區則要更高一些，但為了要再提高信義區全部影廳的利用率，預計從今年第四季起將會縮減信義威秀的影廳，從17廳、共計約3000個座位，減少至10廳、約2000個座位。

「希望未來信義區的滿座率，能至少增加10個百分點」，談到未來的預期，吳明憲表示，以信義威秀來說，一年來客數約200～220萬，希望日後兩院加起來的來客數，可以高於300萬。

責任編輯：蕭閔云