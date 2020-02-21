根據104人力銀行與1111人力銀行調查，本該是求職旺季的年後期間，因武漢肺炎影響，企業徵才轉趨保守，37%企業選擇暫時觀望、暫緩招募計畫。

農曆年後本應是求職轉職的旺季，不過受到武漢疫情影響，求職者找工作及企業招募人才的心態轉趨保守。根據104人力銀行調查，有37%的徵才企業選擇暫時觀望；而1111人力銀行調查也指出，工作者計畫轉職的比率從年前的43.1%下降到37.9%；正在謀職的比率更從40.4%驟降至24.5%，下滑15.9個百分點。

企業徵才：37%保守觀望、60%正常招募

根據104人力銀行針對逾兩千家徵才企業所做的網路調查，受疫情影響的「重災區產業」前5名分別為 倉儲運輸業、營建業、電信通訊製造業、住宿休閒旅遊業，以及石化業 ；影響程度相對輕微的則是半導體產業。

▲ 企業受影響程度，1 分最低、10 分最高。 104人力銀行

暫緩徵才企業，住宿旅遊、餐飲服務業最大宗

當被問到今年的徵才計畫是否會因此有所改變時，有60%的受訪企業表示不受影響，但也有37%的企業認為會受到波及，影響層面包括：

「減少招募員額」占37%；

「暫停部分職缺」占27%；

「全面暫停招募」占22%；

「取消或延後校園徵才」占17%。

這當中又以住宿休閒旅遊業（75%）、餐飲服務業（64.7%）、倉儲運輸業及大眾傳播業（56.3%）為最大宗。

104人力銀行總經理黃于純表示，人才布局是企業的長期策略，觀望疫情變化的同時，還是不能放掉人才布局與培訓，若企業等到疫情的不確定因素結束之後才開始補人，企業經營和搶才速度恐落後一截。

那麼求職者呢？疫情持續蔓延，是否影響了上班族的轉職計畫？

求職人才：想轉職或正在謀職比率皆下滑

根據1111人力銀行調查顯示，近一個月有37.9%上班族計畫轉職，和年前公布的43.1%相比，降低5.2個百分點；年前正在謀職的比率也從40.4%下降至24.5%，明顯下滑15.9個百分點；不考慮換工作的比率則從年前的12.2%上升至27.9%。

調查也發現，轉職計畫因為疫情而遭到波及的，影響層面包括：

「因為欲投入的產業景氣受影響而暫緩轉職」占31.4%

「服務的企業營運受影響而加速轉職」占18.9%

「所屬產業景氣不佳而加速轉職」占18.1%

「錄取的企業受影響而暫緩報到」占14.8%

「面試的公司受影響而暫緩徵才」占14.2%

「其他」占2.6%

1111指出，整體而言，年後轉職的動能不如以往，不僅轉職意願減少、正在謀職的比率更明顯下滑，反倒是不考慮換工作的人數增加。加上部分企業也開始傳出無薪假、裁員潮等消息，有意轉職的上班族可能不敢貿然行動，甚至打消換工作的念頭。

轉職期待月薪下修2,000元；從主動出擊到「騎驢找馬」

調查也指出，上班族的轉職期待月薪為3萬8275元，與年前所做的調查4萬285元相比，明顯下修2010元。而期盼跳槽後的月薪增幅，也從年前期望相比下降5.5%。

另外，根據1111人力銀行資料庫顯示，2020年2月的「單日最高開啟履歷數」相較於 1月，明顯成長24.4%，可見上班族雖然保守求職，但卻有更多人悄悄打開履歷，從主動出擊轉為「騎驢找馬」，盼被企業人資獵才挖角。

1111人力銀行職涯發展中心總經理李大華建議，今年受到疫情衝擊，各行各業的業績表現不如往年暢旺，造成企業徵才遞延「不是不找人，只是晚點找」的特殊現象。但部分產業仍求才若渴，包括運動轉播、線上影音、直播遊戲、線上購物、電子商務及宅配物流等相關工作，建議求職者可以多方投石問路，增加應試錄取機會。

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責任編輯：林芳如、蕭閔云

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