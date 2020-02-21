電商平台亞馬遜（Amazon） 本週透過email通知第三方商家，需下架網路商店中聲稱有效抑制新型冠狀病毒傳播的產品。

隨著新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的疫情升溫，電商通路成為許多消費者購物採買的主要方式，包括口罩、酒精、清潔消毒等相關產品瞬間成為搶手貨。

根據媒體《CNBC》報導，全球最大電商平台亞馬遜（Amazon）本週透過email通知第三方商家，需下架網路商店中聲稱有效抑制新型冠狀病毒傳播的產品，包括宣稱具有治療、療法、療效的商品。

上週世界衛生組織在Facebook總部與幾家科技大廠會面，而亞馬遜（Amazon）就是其中之一，會中針對如何禁止網路上新型冠狀病毒錯誤信息的傳播進行討論，避免不肖人士利用人們對病毒的恐懼來斂財，例如在Amazon商店上，就有賣家銷售的書籍引起消費者對病毒的恐懼，或是出現維他命C產品宣稱可治愈冠狀病毒的不實言論，隨著疫情蔓延讓這類誇大不實的商品敘述越來越多，使亞馬遜（Amazon）主動介入控管。

《CNBC》報導中說，亞馬遜（Amazon）對於任何提及新型冠狀病毒的產品均嚴加檢視，例如，若是商家販售的外科用口罩「未經批准的醫療器材許可」，Amazon就會下架這項商品，若商家在產品說明中刪除標榜醫療等級的商品，則可恢復上架。

儘管亞馬遜（Amazon）已經主動下架部分提及可抑制新型冠狀病毒的產品，但在亞馬遜（Amazon）搜尋「kill coronavirus」仍會出現違反規定的產品，例如聲稱可殺死新型冠狀病毒的消毒水或清潔劑。

目前台灣的電商平台中，蝦皮的賣家幫助中心有針對「新型冠狀病毒」（武漢肺炎）商品明文規定管制規範，強調將從嚴取締違法銷售醫療器材者、或於疫情期間蓄意哄抬口罩價格、誇大商品療效者，並且會主動配合主管機關的要求。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：CNBC、New York Times、蝦皮