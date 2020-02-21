趨勢科技研發出LINE防詐騙聊天機器人，一開始是為了防止長輩被詐騙集團盯上，但後來成員發現，大選時竟然有「星巴克買一送一」為名的群組，散布政治風向。

由台灣與美國雙方政府合作舉辦，總獎金高達25萬美元（約新台幣756萬元）的「美台科技挑戰賽」於20日揭曉得獎名單，在遴選的七個團隊中有兩個團隊獲獎，由 趨勢科技的「防詐達人」團隊獲得17.5萬美元（約新台幣530萬元）、以色列AI新創公司Cyabra獲得7.5萬美元（約新台幣230萬元）。

此次挑戰賽是台美雙方首次舉辦，主題為「應對不實資訊與宣傳」，旨在鼓勵科技團隊共同為打擊不實資訊提供更多科技解方。

趨勢科技：「防詐達人」聊天機器人

把它拉進群組，隨時幫你檢視奇怪連結

獲得最大獎的趨勢科技防詐達人團隊，是由公司內部各部門成員自由組成，最初成立是因為一名工程師心疼媽媽被詐騙集團盯上，找了志同道合的同事研發出一款LINE的防詐騙聊天機器人，幫一般民眾偵測出詐騙訊息，包含免費貼圖、限時下載連結等可疑資訊。

使用方式非常簡單，用戶只要把防詐達人的LINE官方帳號加為好友，再把可疑訊息轉傳給它，若連結有害，它便會提供警告提示。針對不熟悉使用LINE的長輩，也可以直接把防詐達人邀請進到聊天群組，讓它隨時檢視群組內的所有連結網址。

防詐達人所能偵測的資訊相當多元。除了LINE內部的假貼圖優惠連結外，外部的惡意程式網站、釣魚網站也都能被發現。防詐達人平時就有和政府單位如刑事局等串連資料，也與LINE官方合作的事實查核平台MyGoPen及Cofacts真的假的一同攜手，把不實資訊給找出來。

奇怪！「星巴克買一送一」群組，為何隱藏政治風向文？

團隊成員劉彥伯表示：「過去我們主要聚焦於防詐騙，但現在我們也看到假資訊的傳達技術不斷在變化。 在選舉前夕我們也發現許多像是以『星巴克買一送一』為名的LINE群組，開始散布政治風向訊息。我們也開始偵測、並阻擋這類型的群組。 」

劉彥伯（左一）表示，防詐達人除了防堵詐騙訊息，也開始防範刻意帶政治風向的LINE群組。 蔣曜宇攝影

此外，因應於近期的新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，防詐達人也在近期整合疾管署和食藥署，衛福部，外交部等各部門資訊，進一步提供消息查證服務。

以色列AI新創Cyabra：破解Deepfake

從無人機掃視玉米田時獲得啟發

同樣獲獎的以色列AI新創Cyabra則是開發出能夠成功偵測Deepfake（深假訊息）及生成對抗網路（GAN's）的AI技術的團隊。Cyabra全球業務副總裁Assaf Danby表示，團隊成立於2018年，成員大多來自以色列國防軍隊中的網路資訊戰部隊，在協助公部門抵擋宣傳戰方面有多年的經驗。

有趣的是，Cyabra一部分的演算法是受到農業啟發的。舉例來說，當一台無人機從空中檢視一座玉米田時，他們會去偵測很細微的變化來判斷哪些玉米已經熟成、哪些還沒有。像是熟成的玉米會更加傾斜、顏色會顯得更加深橘等。

Cyabra團隊因此更聚焦於照片中人物的細節，諸如戴上眼鏡後的人臉焦距變化、嘴唇動作與下巴、喉結的肌肉是否連動等來判斷其真偽。

Assaf Danby表示，Cyabra成員大多來自以色列國防軍隊中的網路資訊戰部隊，在協助公部門抵擋宣傳戰上面有多年的經驗。 蔣曜宇攝影

除了深假訊息以外，Danby並表示，去年以色列大選期間，他們也在Facebook及Twitter上揪出了超過15萬個假帳號。Cyabra發現，他們試圖透過網路輿論風向操控來介入選舉，並且有外國勢力支持的跡象。他也認為，惡意勢力已逐漸將社交平台「武器化」，而這也將是未來各國政府都要面對的問題。

台美雙方合作深化，共同打擊不實資訊

此次挑戰賽由美國在台協會（AIT）、美國國務院全球參與中心（Global Engagement Center）、美國帕克顧問公司（Park Advisors）及台灣資策會一同主辦，與賽者除上述兩個獲獎團隊外，還有中華電信大數據風向球團隊、鄉民認證團隊、台灣人工智慧實驗室以及麥擱騙（MyGoPen）事實查核團隊及澳洲戰略政策研究中心（ASPI）。

AIT處長酈英傑表示，資訊被武器化後形成的不實資訊，已逐漸成為強大的工具，對民主社會造成影響。他並強調，AIT除了促進美台高層分享資訊外，也在印太地區及世界其他區域分享彼此對付不實資訊的經驗。

行政院副院長陳其邁表示，病毒傳播時，若要保持健康產生抗體，得要先有抵抗力。所以人民在生活中必須能辨別錯假訊息。 蔣曜宇攝影

行政院副院長陳其邁則以近來的武漢肺炎疫情為例，將假訊息比喻為病毒。「病毒傳播時，你要保持健康產生抗體，要先有抵抗力，所以人民在生活中必須能辨別錯假訊息。」

他說，當錯假訊息產生時，澄清是非常困難的。如同病毒出現時，人體必須要有抗原來對抗病毒，因此政府部門、社群平台及各個民間組織皆須共同努力，第一時間做出反應、發布正確資訊。

責任編輯：林美欣