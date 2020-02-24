投資Grab、帶光陽Ionex車能網登陸東南亞，插旗「印度Uber」zomato，金庫資本丁學文如何說服獨角獸們合作，他在狼群中觀察10年看到什麼？

「Grab訂購的第一批45套Ionex車能網設備計畫4月以前要到（新加坡），武漢疫情的關係，現在都在路上，全部被卡住！」金庫資本管理合夥人丁學文說。

2020年開春，無懼武漢肺炎（新冠狀病毒）疫情，丁學文在2月18日記者會上跟Grab宣布策略聯盟，雙方鎖定「出行產業」合作。

Grab在東南亞11國提供叫車及外送服務，目前新加坡除有7,000～1萬輛電動滑板車，也開辦Grab Kitchen，每季邀最熱賣的20家餐廳搬入，司機可以最快速地在這個區域內領餐外送，電動機車在司機外送繞一圈後回來時充電。

「封閉區域，換電比充電好！」丁學文說，Grab的目的是用Ionex車能網做好數據聯網管理，未來「最值錢的是數據。」

Grab在2018年到上海親眼看過盒馬鮮生的Ionex車能網運作後，決定要先在新加坡跟雅加達導入光陽的車子、電池、換電櫃、軟硬結合系統，這部分正由金庫資本與Grab合資的GrabWheels操作，金庫與股東們持股24%，未來11國鋪設需求十分具有想像空間。

光陽Ionex車能網第一批45套將送往新加坡Grab 蔡仁譯/攝影

跟國際大咖一起投Grab，憑什麼？

Grab已是新加坡政府成功孵化的獨角獸，IPO規劃倒數計時，丁學文憑什麼此時能跟微軟、軟銀、TOYOTA等大咖一起投資？

「這個世界窮得只剩錢的，是最窮的。」面對質疑，丁學文自信的反問：如果有三個人要投資你，兩個單純有錢，另一個還幫你打掃家、做菜兼帶小孩，錢雖然少一點，你選誰？

「這是資本加上資源！我不但投資你，還幫你解決了你解決不了的問題，我是策略投資者。」他回答。

當光陽2018年在東京發表Ionex車能網系統後，Grab就注意到光陽，「電動車零部件高達2萬個，電池跟換電櫃供應鏈眾多，有金庫資本的話，就能一次解決所有問題，還能用資本對話！」除了有最大投資人光陽，金庫資本背後投資方多是台灣供應鏈，讓他能整合供應鏈談判。

追求雙贏，金庫跟他的「堂兄弟們」

金庫資本憑什麼入股Grab，又如何整合出行產業各方獨角獸，讓這些產業新銳能變堂兄弟，甚至互相合作？

攤開金庫資本投資項目，從印度新創22MOTORS、機車租賃Bounce、吃下Uber印度服務的zomato，到中國洪記（HONGJI）、美團外賣、盒馬鮮生、餓了麼，獨角獸跟小新創俱有，總計已經投資47家。

而金庫資本從2011年募集第一檔新動力基金，至今手上已募集13檔基金，目前投資方高達37位，包括光陽、新普、正崴等兩岸投資人，總金額達4.75億美元，目前已投資47家標的，圍繞出行生態系，還有7成資金尚未出手，加上投資人往往有意願參與跟投，「我可以動用15億美元資金，槓桿五倍！現在兵馬充足。」丁學文說。

由於背後有37家產業大咖當投資人，丁學文近年投資的又多是風頭上的熱門電動出行企業，丁學文認為，金庫為首，能讓投資方及被投資人彼此之間如堂兄弟，「金庫投資像是粽子頭，串起合作關係。」他說。

但堂兄弟往往也很難真正合作，金庫若只是純基金投資，真能有話語權嗎？對此丁學文快人快語地說：金庫是追求雙贏，當談投資合作，不純是單向投資，「你跟我買東西，但我投資你，所以你泥中有我，我泥中有你，比較好談！」

其次，金庫基金每一個標的投資不超過30%，但一定會參與加入董事會，所以當投資方想做什麼投資，他可以牽線介紹，讓堂兄弟互相認識。

金庫資本管理合夥人丁學文去狼群觀察狼，結合台灣供應鏈優勢，要把堂兄弟們結合起來打國際盃。 賀大新攝影

「有人問我，若GrabWheels把金庫投資的2,400萬美元買（電動機車）完了呢？會不會擔心。」丁學文笑說，那就必須有信心對方用得好哇！才會繼續用我們的解決方案。

「其實台灣人很多東西做得很好，只是自己不知道，思維只會賣東西。」丁學文拿在中國蹲了15年學到的靈活觀念，歸總了一套牛肉麵理論，來解釋如何雙贏。

「你可以把金庫想成是開牛肉麵店，當你要吃牛肉麵，我有A、B菜單，A菜單是一碗200元、B菜單是20元，你會嫌A太貴或B太爛，我會問你：你要牛肉少一點、還是湯多一點，調配成一碗120元讓你買單。」 他說。

他眼裡，中國廠商習慣賣20元一碗的麵，台灣又總賣200元一碗，金庫進投資標的董事會，可以一起決定要吃多少錢牛肉麵，有些零件在中國做，有些台灣做，讓兩岸堂兄弟一起合作。

到狼群蹲10年觀察，丁學文找到台灣「狼狗理論」機會

如今累積豐碩的投資成績，15年前丁學文去中國，卻是鐵了心斬斷台灣根基，到對岸重新開始。

「可以說過去15年（台灣）沒人見過我，在中國學習了10幾年，拚命聽，拚命學，才能跟中國對話。」他說。

金庫資本管理合夥人丁學文去中國蹲了15年，台灣已經很久沒人見過他，直到這兩年才回台。 賀大新攝影

丁學文回想2011年，新動力基金成立第一年，沒有投資半個項目，但他調研了中國3,700家鉛酸電動車供應鏈，寫了一千篇訪談MEMO給基金的投資方看：什麼是打敗台灣的山寨模式。

「我沒有告訴他們該做什麼，我告訴他們不知道的東西！」他自願當企業的戰略部門，前進全世界最難打的市場－－中國調研。

「狼最多的地方就是中國，所以我們去觀察狼怎麼咬人，再回來告訴台灣，狼怎麼咬人，我們不要變成狼，我們變成狼狗就好了，狼狗會合作。」丁學文風趣的說，台商總是不服氣中國憑什麼，「告訴你，憑他們敢！他們不照規則來，台灣老是照規則走。」

「金庫就是帶著台灣的基因，在中國狼群中長大。」丁學文幫金庫定位於幫投資人參與全世界的產業整合，「我們覺得台灣產業有轉型的需求。，我們幫台灣企業的老一輩跟國際新創對話溝通。」

過去全球資金寬鬆讓中國共享出行產業興起，但如今這行進入成熟期，「我相信eMobility產業走到2020～2021年將是關鍵，武漢疫情將加速供應鏈重整，今年起電動車時代來臨了。」丁學文看到了機會。

2年前，丁學文回台募集新基金，現在除了Grab跟銳俤科技，還有30幾億現金尚未出手，「2020年是我的大年，我要用力投，要危機入市。」他說，金庫資本在疫情嚴重下仍執意開記者會，是要告訴大家他夠勇敢，在這種時候要投資台灣的人才跟新創，他也深信，未來中國出行產業要出海，唯一能幫忙的就是台灣。

「偷了台灣的供應鏈，偷不了中國的出行商業模式，偷了中國出行智慧，沒有台灣的智慧製造，要兩邊都有很難，兩岸合作可以打全世界。」丁學文帶著深蹲10年的中國出行經驗，以及天生的台灣基因，金庫投資要怎麼帶著一群堂兄弟們打電動車國際戰，外界拭目以待。

責任編輯：蕭閔云