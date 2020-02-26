多媒體軟體商訊連科技去年轉訂閱制表現如何？從營收衰退到重返成長，董座黃肇雄除了繼續發展影片、相片編輯軟體外，人臉辨識系統也已開始有營收，樂見未來商機。

以PowerDVD、威力導演、相片大師等軟體聞名，台灣少數打入國際市場的軟體公司訊連科技（CyberLink），去年消費者服務從賣斷套裝軟體轉為訂閱制，今年初見成效，同時，子公司完美移動單季轉虧為盈，讓這家軟體大廠營收雖降，但獲利年增15.5％，每股稅後純益4.53元也是三年來新高。

訊連於25日召開法說會。董事長黃肇雄表示，2019年是B2C軟體轉訂閱制的陣痛期，目前已熬過最痛苦的時刻，接下來B2C產品線預計回復正成長、人臉辨識的新事業也得到初步成績。今年公司將擴大研發與行銷方面的投資，並與研華等大廠合作推動AIoT產業的發展。

訊連的產品線主要有四條，第一條為傳統B2B端、供應PC OEM廠及ODD（Optical Disc Displayer，光碟機）軟體產品的業務，另外三條則是訊連認為有高成長性的產品線，分別為B2C的創意編輯軟體業務（PC-Create）、手機App業務，以及雲端商務軟體「U系列」與人臉辨識系統FaceMe的新業務。

訊連於昨（25）召開法說會，董事長黃肇雄表示由於轉投資子公司玩美移動轉虧為盈，之後法說會將不再說明玩美移動的狀況。 蔣曜宇攝影

訊連2019年受到PC市場趨緩以及轉訂閱制影響，全年營收14.55億元，年減8.4％，但情況已較去年好轉，尤其是轉投資子公司玩美移動在去年第四季轉虧為盈，使得訊連全年認列虧損從2018年的一億多元大幅減少至去年的900多萬元。

訊連2019年的稅後淨利也年增15.5%，來到3.8億元，每股盈餘4.53元則是創下近3年新高。

訂閱制陣痛期已過，手機App開始上架iOS平台

目前訊連四大產品線中，傳統PC-OEM/ODD業務仍佔6成，另三條成長型業務佔比則分別如下：PC-Create（B2C）佔27%；手機APP佔10%；新業務（人臉辨識FaceMe、Ｕ系列雲端商用軟體）佔1%。

2020年PC業務年減10%，所以黃肇雄預期PC-OEM/ODD業務營收佔比將降低到一半以下。而PC-Create（B2C）由於訂閱制自從2018年9月推出以來表現不錯，續約率將近7成，而且9成客戶選擇年租方案，讓客戶不會每個月都有機會跑掉。

PC-Create（B2C）業務今年一月起營收開始有5%的正成長，也代表轉型陣痛期來到尾聲。此外，訊連也看好Mac系統上付費影片編輯軟體的競爭者比Windows少，他們也計畫於年底推出威力導演的Macintosh版本，今年全年應該會有相當幅度的正成長。

至於手機App部分，營收年增64%，在去年底App也開始上架iOS平台販售。黃肇雄預期iOS的訂閱人數將比Android上的還要多，但這也意味著訊連必須加碼FB、IG及Apple Store上的行銷預算。

看好人臉辨識商機，聯合國內大廠推動AIoT產業

只佔去年營收1%的新業務則不得小覷。黃肇雄表示，其實人臉辨識系統FaceMe去年已簽約5千萬台幣，但來不及認列到去年度營收中。因此， 今年一月訊連營收出現了28%的高成長，就是因為認列了FaceMe約2千萬收入。

不過，黃肇雄坦言，2019年雖會開始有一些收入，但大部分案子還是在概念驗證（POC）的階段，許多應用也得看政府法規制定的情形來調整。

但黃肇雄認為他們發展人臉辨識有兩個好處：一、訊連技術優化能力強，人臉辨識系統跑得快且精準。二、台灣是IoT產業大本營，外國廠商進駐有門檻，基於地利之便他們可以和許多硬體領導廠商合作。舉例來說，訊連目前已和研華合作，透過人臉辨識技術加速智慧製造4.0與AIoT產業的發展。

此外，訊連也與凌群電腦合作，提供凌群的智慧機器人Ayuda人臉辨識的AI技術，可以精準了解訪客性別、年紀和情緒狀態，針對不同客群提供相對應的服務。而Ayuda也成了國家隊代表，進攻日本的服務型機器人市場。

凌群開發的智慧型機器人Ayuda於去年11月導入訊連的人臉辨識系統FaceMe，服務零售業者、警政單位並進攻外國市場。 蔣曜宇攝影

至於U系列的雲端會議、簡報等軟體是否有因為疫情而受益？黃肇雄表示，目前最首要任務是幫助台灣度過疫情，因此他們不另外公布U系列近期的營收。但訊連也公布，在今年七月底以前，他們將捐贈台灣大專院校百萬元的U會議、U簡報軟體，協助建立遠距教學平台。

「我們先不談商機。先幫台灣防疫再說。」黃肇雄說。

責任編輯：蕭閔云