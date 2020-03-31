網路和真實世界是一體兩面，既然現實社會什麼牛鬼蛇神都有，網路上也是好人與騙子都存在，區分真假正確判斷力，不分年輕或老人，大家是需要具備。

網際網路誕生至今已超過20年（用這樣的陳腔濫調開頭真不好意思），不過，這「超過20年」意味著，今天的大學生、碩士生，都屬於數位原住民，一出生就習慣上網，甚至活過的日子都能在網路上被搜尋到。

舉例來說，10年前和朋友烤肉的照片，說不定還留存在哪個同學的網誌裡（即使你早已不再使用部落格），如果偵探努力人肉搜索，或許就能拼湊你某段時間的生活；而在社群媒體上的發言若設為公開，不知從哪冒出來的陌生人都可以戰你一番，只要你的觀點和他相反，因此封鎖與解除好友的同溫層問題，常讓我們困擾。

以上這些數位原住民習以為常的狀態，對並非出生就能上網、尚未習慣網路生態的「老人」來說，是全新的挑戰。

過去長輩也許把網路視為洪水猛獸，但經過20年的演化，數位原住民已有了足夠的經驗與論述能力，在新舊價值觀論點中能和長輩平起平坐，或許也因此帶來世代衝突。

今天這篇文章，試著以一個「正努力習慣網路生態的、有點老的人」的角度，提出四種適應網路叢林生活的能力。

對數位原住民來說，你可能習以為常，或正因如此而一直忽略；對類比時代老人來說，這或許是和新世代溝通不良的關鍵。

這四個能力分別是：

1.判斷資訊的能力

2.認錯的勇氣

3.面對陌生惡意的抗壓力

4.處理人際關係的決斷力

當然這四個角度肯定不夠全面，只是正努力在網海求生的人分享經驗，如果有網友能補充或糾正，當然非常歡迎（果然是先運用認錯能力再說）；但非常希望，這四個角度有機會成為新舊世代溝通的某種前提。

網路叢林由五花八門且身分重疊的網友圈組成，各有不盡相同的生存法則。 shutterstock

網路叢林守則1〉判斷資訊真假的能力

年輕人大概都被長輩唸過：網路上很多都是人家亂講的，不要相信！但是當長輩開始上網，每每會傳一些可疑的保健資訊，提醒你注意身體。

我曾暗自嘲諷：「你們現在倒是很相信那些『網路亂講』了嘛！」不解為何會出現這種情形，直到有一天，我走進菜市場才恍然大悟原因在哪裡。

三餐外食的我，去傳統菜市場買菜的經驗趨近於零，也因此，第一次買菜就被騙。不怕丟臉地說，一開始走進菜市場的慌張感可不一般，就連買什麼菜應該用什麼單位算錢都不懂（一個兩個？半斤一斤？）

果不其然，在菜市場前頭買了芋頭，走到後尾就發現自己被坑了，買得太貴，大概是小販看我白目、或以為我是觀光客就隨便喊價，反正我也接受。

老實說，交易銀貨兩訖，也不能說我單方面被騙，只是心理仍不好受。

舉這例子是想表達：任何人進入新環境，因為不懂規則，被當成白目、被騙很正常。

數位原住民早就習慣網路世界，或者從小就有機會被騙（承認吧，我們中二時都曾相信一些論點偏激的網路資訊，以為找到跟課本不一樣的真理），也就練就了一身「判斷資訊真假」的功夫。

菜鳥到了新環境「不懂潛規則而吃虧」很正常，像是三餐外食的人不熟菜價，到菜市場極有可能被削一筆。 shutterstock

不要小看這種自己或許沒注意過的能力，出現在媒體的文章是不是業配？電視現在演的是廣告還是節目？照片有沒有Photoshop過？影片是否經過配音或擅自剪接？沒在網海打滾過的人，有時很難了解。

我就被長輩問過：「這影片裡面的貓會說人話是真的嗎？」當然不是啊！但長輩並不知道影片剪輯只要一支手機就能完成，是如此容易的事情。

正如我的研究所學歷在菜市場完全沒用，長輩在面對網路初期一定也很困惑，而網路原生世代有時會忽略彼此的經驗差異，這可能是造成對立的一個原因。

日本鄉民論壇2ch創辦人西村博之有句名言：「無法判斷資訊真假的人，沒資格上網。」 這句話或許過於嚴厲，每個人都有踏入陌生環境的經驗，幫助新人適應是溫柔的美德。

說穿了，網路和真實世界是一體兩面，既然現實社會什麼牛鬼蛇神都有，網路上也是好人與騙子都存在，區分真假正確判斷力，不分年輕或老人，大家是需要具備。

非數位原住民的老人如我，若沒有受挫放棄，在網海打滾一陣後，大概也能體會「必先判斷資訊真假，不要馬上相信」的原則，可能還學會用Google去比較多方說法、別以為「新聞有說」就是對的。

然而，比起從小在網路叢林長大，看過無數戰神打臉與被打臉，知道沒有神可以依賴、只能相信自己獨立思考能力的新世代，老人得花更多時間嘗試錯誤、鍛鍊與適應。

日本鄉民論壇2ch創辦人西村博之曾說：「無法判斷資訊真假的人，沒資格上網。」 flickr cc by Danny Choo

網路叢林守則2〉出錯後敢認錯的勇氣

年輕族群一定也聽長輩說過：網友霸凌好可怕！像我這樣曾經習慣權威的老人，不熟悉公開處刑的打臉文化，會喜歡強調你要有禮貌、要講規矩。

數位原住民從小就有機會跟網友戰文滿天飛，對各種辯論技巧的掌握，以及在勝利與挫敗中成長的體驗，不是我們追得上的。

我很後來才發現，想在網路生存、想鼓勵基於事實的討論，首要原則就是：認錯。

一旦出了錯，只要說：「對不起，我錯了，我會改正。」就好，其他各種硬凹、討拍、說要去做志工來償還的掙扎，一概無用，只會反過來加強網友的正義感，然後把自己當成受害者、自我安慰是被網友霸凌。

我硬凹過、我討拍過、我秀過下限，所以我懂。再次不怕丟臉地說，我曾在Ptt當過板主，有次處理網友檢舉，沒按照板規就做出不合理判決，馬上被板友發文質疑。

數位原住民早就習慣網路叢林「公開透明」的特性，仍會有出錯被放大檢討的機會。 shutterstock

剛開始我還試圖硬凹解釋，想為自己的權威辯護，沒想到這只是火上加油，原本只有零星板友質疑，現在反而變成大家群起而攻之（只是人氣低落的小看板，但也夠恐怖了）。

甚至我硬凹的文字和截圖，還被網友做成簽名檔來嘲笑，這才讓我體會到自己多愚蠢，所以鼓起勇氣，發了一篇承認錯誤、修改判決的文章。

原本以為認錯會成為網路生涯的一大污點，結果，3秒鐘（沒這麼快啦，大約3小時）之後，看板上變得好像沒人記得這事的樣子，畢竟網友要的只是一個公道，跟我是誰沒有關係。

我這才了解，認錯一點也不可怕，鄉民有太多事要關心，誰會在乎一個丟臉的長輩（如我）呢？安迪．沃荷說：「未來每個人都能成名15分鐘」，但反過來講也通──15分鐘後，誰都懶得理你做過什麼。

網路的組織結構是分散式、扁平式的，一切資訊透明，所有人都是中心，所有人也都不是中心。今天是權威的，也許明天就被打臉；今天被當成真理的，也許明天就被破解，所以，出錯就認錯，是網路叢林的生存守則。

硬凹只會造成反效果，之後的反擊會讓你傷害更重，到這時候才怪網友喜歡霸凌，就搞錯重點了。

可能因為如此，很習慣站在權威制高點的人，就更難適應網路的生態，一些現實社會中的上位者，因為拉不下臉認錯，很容易在網路上被當成箭靶打。

不過，人非聖賢孰能無過，一旦跨出自己的專業領域，大神也不過是普通人，偶爾說錯話又怎麼樣呢？摸摸鼻子道個歉，反而顯得更有人性，不是減分，說不定還有可能是加分呢。

就像長輩總是看著年輕人，進職場、出社會，丟過臉才會成長，慢慢變成能獨當一面；反過來說，像我這樣的長輩，可能也得在網路世界丟過臉，才能體會出錯要認錯的生存之道。認錯沒那麼難，世界會因此更好。

網路叢林守則3〉面對陌生惡意的抗壓力

像我這樣出生在類比時代的初老傢伙，對數位原住民最佩服的是：面對陌生惡意的抗壓力。

雖然只是主觀臆測，但我認為網際網路的普及，讓新世代的心理抗壓力獲得全面提升（像1980～1990年代KTV普及，讓整個世代的歌喉平均往上提升般）。

從網誌到社群媒體的興起，數位原住民的整個人生幾乎都公開在網路上，地球上每個人都可以瀏覽，從沒見過的人隨時可以對你的人生說上幾句話，一旦出糗，整個宇宙都能批評你、謾罵你，當然有時也有讚美，不過被讚美也未必全是好事。

FB或IG的追蹤數、按讚數、留言數，隨時都在提醒你的人氣是否足夠。為了得到高人氣必須做些什麼，但做了這些之後，自己是否是那個原來的自己？而這還是被讚美的狀態呢。這個截圖超方便的時代，人做過的錯事很難完全消除。

每當自己做了一個不正確的選擇，都有可能故意被攤開在大家面前，你犯錯了，並且完全知道自己會被當成笑柄，此時來自四面八方的惡意都想對你開膛剖腹，但你必須面對，即使知道不會每個人都支持你、原諒你，還是必須勇敢活下去。

數位原住民具備的抗壓力，除了要面對來自不特定陌生人的大量惡意，甚至還包括遭媒體無下限的追殺後，還能調適人生、把生活過得更好的勇氣；如此的抗壓力是我這個來自類比時代的傢伙，最想學習、但也最感到恐懼的新時代能力。

有時為了調適心情，我只能設想，那些來自陌生的惡意，可能不是針對個人，而是針對某種集體看不下去、無法接受的正義。

那種惡意不是否定我這個人的整體，只是想否定某種行為──就像求職面試不成，並不代表我是個沒用的人，只是跟那個職位不合而已。

然而，想是這樣想，自己寫的文章在網路被指名道姓鞭打批判，而且還有幾百個按讚和數十個分享的時候（第三次不怕丟臉地承認，真的發生過），我也在家哭了一陣，傷心了好幾天，並且從此下定決心，以後不隨便在網路上罵人，試著縮減我陌生的惡意。

長輩的抗壓力不比網路原生世代，當他們無法調適來自網路的壓力時，請多擔待。

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網路叢林守則4〉處理人際關係的決斷力

見面三分情這句俗語的確是真的，參加過的每一次網聚都讓我發現，許多網路上發言偏激的「兇宅」、「戰神」，見面時竟然是個害羞有禮的孩子，雖然無法輕易用反差萌什麼的安慰自己（我被他戰的時候也是很難過啊），但網路好像是一台會把人各種情緒放大的機器。

我們在網路上，發表各種美食文、閃光文、旅遊文讓人羨慕，進而把好的情緒增強；同時因為匿名、不用直接面對彼此的特性，網路也讓我們把壞的情緒放大（酸民霸凌等）。透過網路溝通，似乎會出現某種程度的傳遞失真。

不幸的是，這種狀況不只出現在陌生人，也發生在認識的朋友身上。

社群媒體讓解除好友變得很容易。私人爭執吵架到封鎖對方，之後還得向共同好友打聽，對方有沒有因為被我封鎖而說我小氣？這種又封鎖又想打聽的雙重矛盾，讓人際關係很難處理。不只私生活被檢視，公共議題更不例外。

跟著網路成長的數位原住民，深知沒有永遠的「神」，只能相信自己的獨立思考能力。 shutterstock

每到選舉就是解除好友的時機，最近出現的「政治人物退讚潮」也是一個雙重矛盾──若我不退讚就可能失去某些朋友，可是我不想退讚怎麼辦？

人際關係壓力大到原本懶得退讚的我，終於忍不住為了個人形象、為了同溫層的政治正確而去退讚，但點進粉絲專頁才發現「啊？原來我根本沒按過讚，那我之前豈不是也不被同溫層認同嗎……」

在社交壓力之下改變自己的行為，這是一般人都得面對的壓力，也難怪《情緒勒索》、《被討厭的勇氣》等等心理調適的書籍如此暢銷，代表了整個社會的集體焦慮。

透過這篇文章，整理了一個「出生在類比時代、努力在數位時代求生存」的人，希望具備的四種能力，當然更好奇，身為網路原生世代的大家，對這四種能力有什麼看法呢？

責任編輯：張庭銉